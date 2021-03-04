King's College London. Об учебе в одном из ведущих университетов мира

А йгерім Тасболатқызы , 25 лет, город — Нур-Султан, юрист Департамента правового развития Администрации МФЦА, linkedin





О выборе университета и поступлении





После стажировки в юридическом консалтинге в KPMG я поняла, что хочу специализироваться в корпоративном праве. Выбор пал на Кингс — Королевский колледж Лондона — один из ведущих университетов мира. Школа права Кингса, Dickson Poon School of Law, славится качественным образованием в сфере корпоративного и финансового права.

В 2017 году я стала обладателем стипендии «Болашак». На тот момент у меня уже были офферы от Эдинбургского и Манчестерского университетов. Но я не хотела спешить, попыталась поступить в магистратуру Королевского колледжа Лондона.

Ежегодно Кингс принимает много заявок на программу LLM. Чтобы повысить свои шансы, мне нужно было пересдать IELTS и получить более высокий балл, собрать рекомендательные письма и усовершенствовать мотивационное письмо. Я уделила особенное внимание эссе, потому что оно помогает не только донести до приемной комиссии, что вы подходите для обучения по выбранной программе. Оно также дает возможность понять, насколько программа обучения соответствует вашим карьерным целям.





Об особенностях обучения





Учеба в Кингсе, как и в других университетах Англии, требует высокого уровня самостоятельности, ответственности и умения грамотно распределять свое время. Программа LLM длится год. За это время важно не только успеть впитать в себя максимум знаний, но и не упустить возможности познакомиться с новой культурой и завести друзей со всего мира.

Учеба в Кингсе требует высокого уровня самостоятельности, ответственности





В Кингсе все сделано для студентов. Чувствуется забота со стороны администрации университета. Во время экзаменационного периода на улице устанавливались палатки, где можно было отдохнуть, поиграть в игры. Проходили сессии медитации и борьбы со стрессом. А в библиотеках созданы все условия для комфортной учебы.

Также мне понравилось внимательное и отзывчивое отношение преподавателей. Занятия вели практикующие юристы и арбитры с многолетним опытом.





Могу отметить, что программа LLM разнообразна. Помимо юридических дисциплин можно было получить базовые знания по финансам, блокчейн и криптовалютам, а также развить soft skills. Студентам предоставлялась возможность бесплатно изучать иностранные языки, благодаря чему мне удалось подтянуть свой французский.

Об атмосфере King ' s College London





Одно из преимуществ вуза — интересное расположение. Мой кампус находился на берегу Темзы, в районе Темпл — это юридический район Лондона и знаменитый центр английского права. Там расположены Королевский суд и «инны» — адвокатские сообщества.

Студенты Кингса — разносторонние, амбициозные люди с незаурядным мышлением. При этом они открытые и дружелюбные. Больше всего меня впечатлили их самодисциплина и умение рационально распределять время. Было приятно учиться в такой среде.

Что дал университет





Я работаю в МФЦА — юрисдикции, основанной на английском праве. Обучение в одном из лучших университетов мира дало мне мощный карьерный импульс. А знания, полученные в Кингсе, помогают в работе.

Галия Марат, 31 год, город — Алматы, главный продюсер, linkedin





О выборе университета и поступлении





Я подавала документы в два топовых университета мира — это London School of Economics (LSE) и King’s College London, и поступила в оба. Было сложно сделать выбор, поэтому я приняла решение поехать в Лондон и своими глазами увидеть и тот, и другой вуз, поговорить со студентами. На тот момент я как раз проходила языковые курсы в университете Эдинбурга и у нас были недельные каникулы.

Когда я зашла в главный корпус Королевского колледжа, то сразу поняла, что это мой университет. Были и другие факторы: высокий международный рейтинг, хорошая репутация, возможности для нетворкинга.

Об особенностях обучения





Я изучала стратегические коммуникации при Военном департаменте. Это одна из сильнейших школ по военным наукам в мире. А я была первой студенткой из Казахстана, которая обучалась по этой программе. Каждый год профессора отбирают от одного до трех человек из каждой страны. И свой оффер от Кингс я ждала дольше всех, ровно шесть недель. Это стало для меня показателем детального и тщательного отбора студентов.





Все лекции вели практики-преподаватели из Британии и США, сотрудники NATO из брюссельского и латвийского бюро. Многие лекторы специально прилетали на двухчасовое занятие из США, среди них были преподаватели из Йельского университета и Стэнфорда. Больше всего мне нравилась их открытость и желание помочь. Преподаватели легко делились своими контактами и социальными сетями. С некоторыми из профессоров мы до сих пор поддерживаем связь, они могут помочь с поиском работы или получением международных стипендий.

Одним из лекторов был главный редактор азиатской сети телеканала BBC. Я обратилась к нему через LinkedIn с просьбой организовать тур по телекорпорации. Он с легкостью помог мне в этом. Посвятил нам весь день, организовал мастер-классы от редакторов и руководителей структур BBC. Мы могли без ограничений задавать свои вопросы, делать фотографии, общаться с журналистами. Обычно головной офис в Лондоне закрыт для посетителей, но благодаря помощи лектора у меня осталось много воспоминаний, появились идеи, которые я пытаюсь воплотить в Казахстане.

Главный совет — наладить нетворкинг со всеми, кто вас окружает





Поэтому мой главный совет — наладить нетворкинг со всеми, кто вас окружает во время учебы в университете. Каждый студент, профессор или гостевой лектор может открыть перед вами новые возможности. Не упускайте их, особенно если вы учитесь в мегаполисах.

Об атмосфере King's College London





Университет имеет один из самых больших кампусов среди университетов Лондона. Он известен сильными медицинскими и военными школами. О вузе есть много интересных историй, особенно про соперничество между King’s College и UCL.





В моей группе были как молодые, так и опытные зрелые студенты. Многие из них совмещали учебу с работой в NATO, потому что программа тесно взаимодействует с этой организацией. В группе учился спичрайтер премьер-министра Канады, а также ребята, которые активно участвовали в президентской кампании Хилари Клинтон. Были те, кто планирует стать дипломатами, свободно говорили на арабском либо работали в арабских странах.

Королевский колледж практически каждый год посещает один из членов королевской семьи. А в 2019 году публичную лекцию в университете для студентов Военного департамента читала Хилари Клинтон.

Что дал университет





Университет научил меня налаживать коммуникации с разными людьми из разных стран и культур. А если жить в общежитии, можно узнать больше о разных традициях и взглядах, рассказать о своей стране. Я расширила свои познания в мировой истории и посмотрела на нее глазами своих друзей. Изучила разные диалекты и акценты в английском.