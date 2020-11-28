Кембриджский университет. Как поступить в вуз, где учились Ньютон, Дарвин и Хокинг

Нурхат Кушимов, 36 лет, юрист









О выборе университета и поступлении

Я всегда хотел учиться в Кембридже. Это топовый университет, который существует с 13 века. У него огромная история, уникальные традиции и культура. К тому же это один из сильнейших университетов в сфере юриспруденции.

Я поступал в магистратуру и прошел с первого раза. Учился по программе «Болашак». Мне помогло то, что я интенсивно и методично готовился к поступлению.

Отбор в магистратуру идет на основании пакета документов. Поэтому я изучил в интернете, как подавать документы в топовые вузы. Есть много мелочей, на которые обращает внимание приемная комиссия. Например, рекомендательное письмо в Кембридж должно быть именное. Поэтому я тщательно изучил все критерии и подготовил документы согласно рекомендациям.

Важно показать себя с разных сторон. Например, в резюме раскрыть свой профессионализм, в эссе описать личные качества, а в рекомендательном письме академические достижения.

Об особенностях обучения в Кембридже





В Кембридже 31 колледж. В каждом колледже вместе живут люди из разных факультетов.

В университете гибкая система образования, высокий уровень академической свободы. Я учился по программе магистратуры, и у нас не было ни одного обязательного предмета. Было определенное количество предметов, которые я должен был взять, и полная свобода в выборе программы.

В университете гибкая система образования, высокий уровень академической свободы





Преподаватели готовы уделять время студентам, но не бегают за ними, не контролируют посещение занятий и сдачу заданий. Каждый работает и самостоятельно отвечает за свой результат.

Мне понравилось, как организован процесс обучения. Студенты получают все материалы заранее и приходят на лекцию подготовленные. Работа с профессором направлена не на заучивание, а на глубокое понимание предмета, изучение сложных аспектов. Экзамены построены таким образом, чтобы понять, разбираешься ты в предмете или нет.

В Кембридже одна из самых больших библиотек в мире, у студентов есть доступ ко многим электронным ресурсам, базам.

Об атмосфере





В Кембридже учатся люди из разных стран, с разным опытом, разным уровнем образования, но их объединяет дисциплинированность, трудолюбие, умение критически мыслить.

Помимо лекций и семинаров практически каждый день проходят гостевые лекции, тренинги, мероприятия, собрания студенческих ассоциаций. Можно вступить в любой клуб и общаться с интересными людьми. Бывает сложно соблюдать баланс между учебой и классными мероприятиями.

Еще одна особенность — приверженность традициям. Одна из ключевых традиций — ужины в колледже за длинными столами, как в «Гарри Поттере». Студенты должны надеть костюм, а иногда бабочку и мантию, и прийти на ужин. Такие мероприятия проходят несколько раз в неделю. А в другие дни по приглашению можно прийти на ужин другого колледжа.

Что дал университет





Обучение за рубежом — это изучение другой культуры, выход за рамки, расширение горизонтов мировоззрения.

Я приобрел фундаментальные знания, которые можно применять в любой стране.

Камила Роллан, 26 лет, город — Нур-Султан, докторант Кембриджского университета, исследователь в сфере инклюзии, @kamilarollan





О выборе университета

Когда я планировала подавать документы на программы PhD, не метила в самые престижные вузы мира. Но мой супервайзер Мишель Сомертон и президент Назарбаев Университета господин Шигео Катсу посоветовали поставить перед собой самые высокие планки.

В результате выбор пал на Кембриджский университет. Факультет образования Кембриджа давно сотрудничает с Казахстаном в области образовательных реформ. Там можно было легко найти сильных и осведомленных о Казахстане научных руководителей. Это было для меня важно.

Во время работы в Детском фонде ООН я сотрудничала с исследовательской командой Кембриджа. Одна из уважаемых профессоров из этой команды тоже порекомендовала мне подать к ним документы.

О поступлении





База для поступления на программу докторантуры — точное понимание, для чего она вам нужна. Технически же все относительно просто.

Во-первых, нужно написать краткий обзор намеченного исследования и найти супервайзера. Советую выбрать как минимум трех профессоров и написать им, представляя себя и свои интересы. После того как профессор согласится вас взять, можно заполнять формы подачи на веб-портале университета.

Во время подачи на программу можно подать заявку на финансирование. Это нужно сделать единовременно, поэтому важно учесть крайние сроки подачи. Например, подать на учебу без финансирования можно до марта, а с финансированием от фонда Билла Гейтса — до декабря.

Также необходимо предоставить рекомендательные письма. Поэтому рекомендую готовить документы для подачи не позже, чем за полтора года до начала учебы.





Во время заполнения онлайн-подачи аппликанту необходимо выбрать колледж. Советую подойти к выбору чутко. Колледжи имеют свою инфраструктуру, традиции и особенности, финансовые ресурсы. Например, некоторые предлагают свои стипендии и гранты. Самые престижные могут потребовать отдельной подачи. Подумайте, какими людьми вы хотите быть окружены, и выбирайте колледж соответственно.

После просмотра документов аппликанта могут пригласить на интервью. Меня не приглашали, так как я зарекомендовала себя среди сотрудников университета до подачи документов.

Об особенностях обучения в Кембридже





Университет представляет собой конфедерацию колледжей, школ, департаментов и факультетов. Эта структура децентрализована. Нельзя указать пальцем на какое-то здание и сказать: «Это мой университет».

Каждый колледж имеет свою недвижимость, библиотеки, общежитие, кафетерий. Есть внутренняя политика, уставы и правила. Некоторые колледжи имеют возрастные и гендерные ограничения. Например, Ньюнэм принимает только студенток женского пола, Хьюс Холл — только студентов старше 21 года, а Дарвин и Клэр Холл — только магистров и докторантов. Я выбрала Клэр Холл, потому что хотела быть окружена более опытными профессионалами, а еще потому что это один из самых небольших и неформальных колледжей.

Главное преимущество вуза — его студенты и научные сотрудники





Главное преимущество вуза — его студенты и научные сотрудники. Как-то за одну неделю я успела позавтракать с директором ведущего центра исследований атомной физики, проговорить всю ночь в библиотеке с математиком/астрономом из Сирии, сходить на зимний балл с талантливым композитором и поработать с учителями, приехавшими из Казахстана.

Вдохновляет и то, что по этим же улицам ходили Ньютон, Дарвин, Хокинг и другие выдающиеся личности.

Из недостатков могу отметить вертикальность. Здесь много структур и иерархий, что затягивает многие процессы.

Об атмосфере

Если вы видите студента в длинной черной мантии в обычный вечер буднего дня, скорее всего, перед вами студент Оксфорда или Кембриджа. Хотя веяние формальности и грандиозности витает здесь и без мантий. Например, студенты часто обсуждают новости мировой политики или последние научные открытия.





Университет представлен многообразием студентов, но здесь есть общая тенденция к либеральной мысли. Подавляющее большинство не поддерживает политику Трампа, следует ценностям инклюзивности. Это приятно, но иногда бывает полезно слышать и альтернативную точку зрения.

Что дал университет

Университет каждый день учит меня самодисциплине. Здесь мало контроля извне, поэтому волшебных пинков от кого-то ждать не стоит. Нужно быть самомотивированным и самодисциплинированным, чтобы достичь успеха.

Я постоянно учусь быть более инициативной и проактивной. В Казахстане мне было легко выделяться своей инициативностью и лидерскими качествами. А в Кембридже людей с таким же подходом много, поэтому за инициативу приходится конкурировать.

В целом это прекрасная среда, чтобы повышать свои планки.

Ляззат Баянова, 33 года, город — Нур-Султан, стратегический консалтинг, linkedin.com





О выборе университета и поступлении





Я училась в Великобритании на бакалавриате по программе «Болашак» на инженерной специальности. Но меня беспокоило, что к окончанию университета у меня было мало практического опыта. Поэтому я начала поиск программы магистратуры, которая смогла бы помочь мне решить эту проблему.

В результате я нашла идеальную программу в Кембриджском университете. Мне понравилось, что она была для инженеров, ориентирована на практику. Еще привлекал бренд университета. Я понимала, что найду там лучших профессоров и сильных студентов.

Для поступления нужно было подать пакет документов, а затем пройти собеседование и сдать тест. Ответа я ждала примерно полгода. Поэтому рекомендую подавать документы заранее.

Думаю, при поступлении мне помогло большое желание учиться именно на этой программе. Тот факт, что я должна была вернуться в Казахстан и отработать пять лет по своей специальности, тоже понравился комиссии. По итогу я получила стипендию, которая полностью покрывала стоимость моего обучения.

Об особенностях обучения в Кембридже





Репутация университета оправдала себя. У Кембриджа сильные связи с бизнесом. За время обучения я прошла стажировку в компании Rolls-Royce, для нас организовали более 40 визитов в крупные компании в Великобритании и за рубежом. Мы посетили заводы BMW, Lacoste, Adidas, Stella Artois. Помимо этого для нас организовывали тренинги и другие мероприятия.





Студенты Кембриджа очень разные и амбициозные. Британская система образования предполагает много групповой работы. Это интересно, но иногда было сложно наладить общий язык со всеми.

В университете большая нагрузка. Ты понимаешь, что не можешь успевать все, учишься маневрировать, находить баланс.

Об атмосфере





Система колледжей дает возможность общаться с самыми разными людьми. Я оказалась в среде, где можно круто расширить кругозор и в личном, и в профессиональном аспекте.

Учеба в Кембридже — это передовые подходы в образовании в старинном кампусе. Сам город компактный, удобный, красивый, строится вокруг университета.

Что дал университет





Обучение расширило мой кругозор. Я познакомилась с интересными людьми, до сих пор общаюсь со своими однокурсниками.

Отметка в резюме о том, что вы учились в Кембриджском университете, автоматически дает большое преимущество. Сейчас я работаю в компании McKinsey, недавно получила степень MBA.

Преимущества Кембриджа:

— бренд и репутация

— сильные студенты

— современные стандарты образования

— нетворкинг

— большой выбор внеучебных мероприятий.