Как найти работу в США: где искать работодателей, как составить резюме и подготовиться к интервью

Удаленная работа в зарубежных компаниях становится все более доступной для специалистов из Центральной Азии. Нурсултан Адильханов, основатель компании Recrutu, рассказал, с чего начать поиск удаленной работы за границей, как оформить резюме и профиль в LinkedIn, пройти интервью и обезопасить себя от мошенников.



Нурсултан Адильханов, основатель Recrutu, @nurikadi





О себе и компании

Я родился в Павлодаре. Восемь лет жил в Атланте, штат Джорджия. Работал в non-profit организации, где понял, как мыслят американцы, как они работают и как выстраивать с ними деловые отношения.

Примерно четыре года назад я перешел на удаленную работу. Мы занимались рекрутингом в агентстве, и мой руководитель поинтересовался, нет ли среди моих знакомых тех, кто ищет работу. Мы предложили друзей из Казахстана, которые знали английский. Они прошли интервью, и руководитель отметил, что ребята отлично знают язык и что их найм обходится дешевле, чем людей из США.

Так мы устроили на работу нескольких человек. Однажды я помог найти работу знакомому графическому дизайнеру из Павлодара. В Казахстане ему говорили, что у него среднее портфолио и что его нужно дорабатывать. Когда мы показали его работы в США, компании проявили большой интерес и захотели с ним связаться.

Я понял, что американцам нравится наш стиль работы, особенно в креативных сферах. Мы решили основать агентство Recrutu и зарегистрировали его в штате Аляска. С тех пор мы наняли больше 60 человек на удаленную работу в американские компании.

Теперь мы трудоустраиваем людей не только из Казахстана, но и из Кыргызстана, Филиппин, Колумбии, Аргентины. Наша цель — находить талантливых кандидатов и давать им возможность работать на подходящих позициях.

С чего начать поиск удаленной работы в зарубежной компании

Мы всегда подходили к этому вопросу как маркетологи. Вместо стандартных методов, которые часто используют люди: заходят на фриланс-площадки, готовят резюме и отправляют мотивационные письма, мы использовали другой подход.

На начальном этапе делали холодные рассылки. Добавляли в друзья владельцев бизнеса из интересующей ниши и писали сообщения: «Привет, хотел бы устроиться к тебе на работу, вот такие у меня навыки, вот моя видеопрезентация на английском». Никаких писем они не требовали.

В Apple так, конечно, не устроишься. Но малому бизнесу в США, где нужны маркетологи, менеджеры социальных сетей, дизайнеры, видеомонтажеры, продавцы или представители службы поддержки клиентов — такой метод подходит.





Также мы используем платформу LinkedIn. Там сконцентрирована зарубежная профессиональная среда. Расширяйте свой нетворк, предлагайте услуги. Если отправить сообщения большому количеству предпринимателей, вам начнут поступать приглашения на интервью. Это сеть, где можно быстро наладить нужные контакты.

Многие отправляют резюме с указанием результатов IELTS. Но за почти три года работы с рекрутерами я ни разу не видел, чтобы американские клиенты спрашивали у нас про этот экзамен. Я сам никогда его не сдавал.

Основное внимание уделяется интервью или короткой видеопрезентации, где за 30 секунд ты рассказываешь о себе. На интервью в Zoom часто оценивают, насколько сильный у тебя акцент и насколько свободно человек говорит по-английски, легко ли его понять и способен ли он воспринимать задачи. Американцы выработали «резист» к акцентам из Индии, Пакистана и соседних стран, а также к филиппинскому акценту. Русскоязычный акцент воспринимается нормально.

Если претендуете на позиции с большой долей коммуникации и высоким уровнем стресса, например, в продажах, потребуется высокий уровень разговорного английского с максимально естественной и плавной речью.

Платформы для поиска работы

Я часто слышу отзывы про Upwork, где люди находят клиентов. Это удобная платформа: не только находишь работодателей, но можно провести платежи, есть отслеживание времени.

Facebook тоже эффективно работает для холодных сообщений бизнес-владельцам. Но там есть лимиты на количество сообщений в неделю или даже в день.

Я не советую Fiverr и Upwork новичкам, потому что там часто демпингуют цены.

Для большинства вакансий идеальны Facebook и LinkedIn.

Как составлять резюме

Мой совет при составлении резюме — сделать его презентабельным, чтобы оно выглядело опрятно и профессионально.

Пишите свой опыт. Обязательно указывайте свои навыки. Не советую писать такие общие вещи, как тайм-менеджмент или организованность, потому что это пишут все подряд.

Пишите конкретные программы, которыми вы владеете, ваши сильные стороны в софте: Microsoft, Premiere Pro, Photoshop, Canva, WordPress и так далее.

Для оформления профиля LinkedIn обращайте внимание на обложку, как вы себя подаете. Фотография должна быть профессиональной, с улыбкой и в деловом окружении.

Сверху должен быть баннер. Баннер в двух словах должен отражать, чем вы занимаетесь: например, “I help business owners save time by doing X” или “marketing, administration and design”.

Важные части профиля — headline под вашим именем. Его нужно продумать. Это должна быть уникальная ценностная формулировка — в двух словах или предложениях, что вы делаете и чем отличаетесь от других.

Часто люди пишут просто: «я маркетолог», «окончил школу», «ищу работу». Но нужно ориентироваться на то, что реально ищут потенциальные клиенты, и указать это в тексте. Например: “I help business owners save time by managing their Facebook, inbox and calendar” — если вы личный ассистент. Работодатель за две секунды поймет, что вы предлагаете. Если вы продавец, можно написать, что вы помогаете увеличить продажи и закрываете сделки.

Еще одна важная вещь — вкладка Open To Work. Там можно написать текст в свободной форме. Не советую делать его сухим и формальным. Нужно креативно рассказать свою историю, почему вы ищете работу и как готовы помогать компаниям.

Как проходить интервью

Трудности, с которыми чаще всего сталкиваются кандидаты из Центральной Азии, связаны с волнением перед интервью. Это вопрос опыта — чем больше интервью вы проходите, тем увереннее и свободнее чувствуете себя.

У многих позиция «все или ничего»: если не получилось с первого раза, они прекращают попытки. Люди боятся плохо показать себя, чрезмерно волнуются, и в итоге работодатель решает не рисковать и не нанимает кандидата. Интервью на американском рынке — это непринужденные разговоры: задают несколько вопросов и потом принимают решение. Иногда уже во время интервью говорят, что человека наняли.

Если вы знаете английский — это уже 50% успеха, особенно для начальных позиций. Если не прошли интервью — просто продолжайте пытаться. Постоянство приведет к хорошему офферу от хорошего работодателя.

Как распознать мошенников при поиске удаленной работы

Людям в Центральной Азии часто приходят сообщения в Telegram c текстом: «Вас выбрали на работу в Amazon, платим столько-то, всего два часа работы в неделю». Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, это мошенничество.

Если вы хотите проверить, добавьте человека в LinkedIn, сделайте небольшое исследование: реальная ли компания, работает ли там этот человек. А если вас просят отправить деньги или предоставить платежную информацию — это точно знак.

Рекомендации

Самый главный совет — практикуйте разговорный английский. Запишите видео продолжительностью 30-60 секунд. Выберите хороший фон, улыбайтесь, расскажите о себе и своих возможностях. Если не знаете, что сказать, просто опишите, как хотите помогать или что готовы быстро обучаться.

Не переживайте. Если у вас есть опыт работы в Казахстане, вы быстро освоитесь и хорошо справитесь с работой.

Если на первом интервью вам отказали — не останавливайтесь, ищите других работодателей, продолжайте искать офферы. Вы обязательно найдете хорошего работодателя с достойной оплатой.