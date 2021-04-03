5 историй казахстанцев, которые работают за рубежом в Microsoft, Huawei, Rakuten и Tommy Hilfiger

Huawei, ОАЭ





Айнур Турсунова, 32 года, город — Дубай, Procurement coordinator at Huawei, @ainura_tnova





ОАЭ — прекрасная страна, чтобы начать карьеру за рубежом. Начинающему специалисту здесь гораздо проще устроиться в крупную компанию, чем, например, в США.

Я работаю в китайской компании Huawei. Нашла вакансию через LinkedIn. Отправила свое резюме, и мне ответили в тот же день. Мне помогло то, что у меня есть диплом китайского университета и я знаю китайский язык.

Рекомендую прокачивать навыки коммуникации. Многие люди за рубежом находят работу благодаря нетворкингу, общению. Один из главных советов — работу лучше искать на месте. Но это подходит не всем. Бывает, люди приезжают в ОАЭ и живут здесь на последние сбережения в поисках работы. А жизнь в этой стране довольно дорогая. Нужно трезво оценивать свою ситуацию.

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Microsoft, США





Айдай Акматалиева, 27 лет, город — Сиэтл, инженер-разработчик в Microsoft и сооснователь школы кодирования Seytech, linkedin





Я приехала в Сан-Франциско и поступила в колледж. Работала на нескольких работах, чтобы оплатить контракт.

Два года работала бухгалтером в IT-компании. За это время поняла, какие перспективы существуют в IT-индустрии. Решила сменить профессию и попробовать себя в этом направлении.

Сейчас живу в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Работаю инженером-разработчиком операционной системы Windows в корпорации Microsoft. Также являюсь сооснователем школы кодирования Seytech, где мы обучаем языкам кодирования и помогаем с трудоустройством в топовые компании и стартапы.

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Tommy Hilfiger, США





Диас Аменов, 21 год, город — Нью-Йорк, дизайнер мужской одежды, @amenovd





Я учился в Fashion Institute of Technology на программе Mens Wear Designs. Конкуренция в сфере моды в Нью-Йорке высокая. Например, в GAP на одну позицию пробуются 300 человек. Поэтому нужно выделяться, усердно готовиться.

Первую работу в Tommy Hilfiger я нашел по наводке университета. Мне дали email рекрутера, которому я написал и договорился об интервью. На первом собеседовании со мной общался дизайн-директор компании. Все прошло неплохо, но прежде чем получить работу, я прошел еще два круга интервью. В Tommy Hilfiger я работал в качестве мужского дизайнера. За это время познакомился с большим количеством людей. Многие из них занимали высокие должности в компании. Эти профессиональные связи помогли мне в будущем.

В Нью-Йорке важны не родственные связи, а рабочие и профессиональные рекомендации. Также нужно уметь продавать себя, свои навыки и услуги. Прокачивать навыки коммуникации, доказать, что вы умеете работать в команде.

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Porsche, Microsoft, США





Алмас Мырзатай, 25 лет, город — Атланта, Software Engineer at Microsoft, @almasmyrzatay





Чтобы найти первую работу, нужно без остановки осуществлять поиск через всевозможные каналы. Писать письма, приглашать представителей компаний на кофе, благодарить их за уделенное время, просить знакомых направить рекомендации. Также нужно усиленно готовиться к интервью, постоянно прокачивать этот навык и готовить портфолио.

Мне помогло и то, что я выбрал актуальную специальность. Уже на первом курсе начал изучать программирование, математику и экономику.

Я потратил на поиски год, отправил резюме в более чем 100 компаний. В результате попал на интервью в Porsche. После четырех раундов общих и технических интервью мне предложили работу.

В 2020 году со мной связался рекрутер из Microsoft и предложил интервью через Linkedin. Я успешно прошел все этапы и перешел к ним. Сейчас работаю как Software Engineer.

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Rakuten, Япония





Айгерим Шопенова, 27 лет, город — Токио, Data Scientist





В Японии поиск работы начинается за год до выпуска из университета, но для этого нужно хорошо знать японский. Это мне не подходило, поэтому я сфокусировалась на профессиональных технических навыках. Нужно учитывать, что в этой стране стареющее население, количество рабочей силы уменьшается. Поэтому здесь всегда нужны рабочие руки, особенно в сфере IT. И, как правило, в IT-компаниях от вас не будут требовать знания японского языка.

Рекомендую зарегистрироваться в LinkedIn, указать, в каком регионе вы живете и что вы открыты новым вакансиям. Также важно познакомиться с рекрутерами, потому что в Японии есть рекрутинговые агентства, которые осуществляют подбор кандидатов для разных компаний.

Сначала я работала в IT-стартапе. Затем устроилась в Rakuten Inc. Это большой японский конгломерат, где я работаю в департаменте Data Science Consulting Department. Мы помогаем решать бизнес-задачи как нашей компании, так и клиентам при помощи анализа данных. Также работаем над автоматизацией процессов, разрабатываем ИИ-продукты.

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