Девушка из Казахстана о том, как переехала в Японию, изучила Data Science и работает в Rakuten

Айгерим Шопенова, 27 лет, город — Токио, Data Scientist

О переезде

В детстве мы с сестренкой любили аниме, поэтому я мечтала посетить Японию, попасть на цветение сакуры. В результате впервые приехала в страну в 2014 году, когда выиграла возможность пройти стажировку в Токийском университете.





С сентября 2017 года живу в Токио в качестве резидента. Это значит, что я получаю зарплату, плачу налоги, но остаюсь гражданином Казахстана.

Об адаптации и сложностях

Когда я впервые приехала в Японию, была в невероятном восторге от природы, чистоты, местной культуры. Понравилось, что люди здесь пунктуальные, все четко организовано, поэтому можно легко планировать свое время.

Японцы вежливые, тактичные, никогда не лезут в твою личную жизнь, не стремятся высказывать непрошенного мнения. Но при этом завести с ними близкую дружбу тоже непросто. Поэтому среди моих друзей больше иностранцев.

Японцы вежливые, тактичные, никогда не лезут в твою личную жизнь





Так как я приехала на учебу, адаптация прошла довольно легко. В Токийском университете ко мне прикрепили девушку, которая помогала во всех вопросах: от встречи в аэропорту до объяснения особенностей жизни в стране.

Единственная сложность — японский язык, который я до сих пор знаю плохо. Если нужно заполнять какие-либо документы, приходится обращаться к друзьям.

Первый год я жила в общежитии. А когда пришло время искать квартиру, обратилась в агентство, которое предложило несколько вариантов, исходя из моего запроса и бюджета. Но нужно быть готовым к тому, что в самом начале придется заплатить примерно три арендные платы в качестве депозита и других услуг.

Я до сих пор привыкаю к жизни в Японии. Нужно понимать, что жизнь за рубежом не всегда идеальна. Ожидания и реальность могут не совпасть.

О развитии и карьере

Я выиграла грант MEXT от Правительства Японии, который покрывал расходы на перелет, стипендию и обучение. Это замечательная возможность, которая полностью закрывает ваши финансовые потребности. Мне хватало стипендии на то, чтобы арендовать жилье, питаться, делать покупки. При необходимости студенты могут подрабатывать определенное количество часов.

В университете я поняла, что нужно выбрать для себя какое-то направление, понять, чем я хочу заниматься дальше. Мне повезло, когда я попала на презентацию кружка по искусственному интеллекту, где услышала, как алгоритмы машинного обучения применяются в физике. Это сильно меня вдохновило. Поэтому во время написания диссертации я параллельно самостоятельно изучала Data Science, языки программирования.





В Японии поиск работы начинается за год до выпуска из университета, но для этого нужно хорошо знать японский. Это мне не подходило, поэтому я сфокусировалась на профессиональных технических навыках. Нужно учитывать, что в этой стране стареющее население, количество рабочей силы уменьшается. Поэтому здесь всегда нужны рабочие руки, особенно в сфере IT. И, как правило, в IT-компаниях от вас не будут требовать знания японского языка.

Найти первую работу было сложно, потому что я не понимала, как организован процесс поиска и отбора сотрудников в стране. Позже узнала, что можно, например, зарегистрироваться в LinkedIn, указать, в каком регионе вы живете и что вы открыты новым вакансиям. Также важно познакомиться с рекрутерами, потому что в Японии есть рекрутинговые агентства, которые осуществляют подбор кандидатов для разных компаний.

На интервью рекомендую быть вежливым, внимательно слушать то, что вам говорят. Японцы это ценят. Также всегда обращают внимание на то, подойдет ли человек команде по темпераменту.

В результате друг пригласил меня в свой IT-стартап. Сейчас я понимаю, что в стартап нужно приходить с определенным багажом знаний и навыков, потому что там нет времени для обучения. Мне приходилось учиться всему на ходу. Я поняла, что не смогу оправдать ожиданий, и ушла оттуда.

Мне нравится местная корпоративная культура и мягкий способ управления





Затем я устроилась в Rakuten Inc. Это большой японский конгломерат, где, если вы что-то не знаете, есть более опытные коллеги, которые будут рады вам помочь. Я работаю в департаменте Data Science Consulting Department. Мы помогаем решать бизнес-задачи как нашей компании, так и клиентам при помощи анализа данных. Также работаем над автоматизацией процессов, разрабатываем ИИ-продукты.

Мне нравится местная корпоративная культура и мягкий способ управления. По понедельникам у нас проходит мероприятие, где CEO компании делится с нами новостями, своими идеями, взглядами на жизнь. У нас есть возможность задать любой вопрос и получить вежливый ответ. Он, как и менеджеры других уровней, всегда ведет себя просто, спокойно, относится к сотрудникам с уважением. Никто ни на кого не давит, нам задают вопросы, спрашивают мнение, всегда дают обратную связь. Также каждую неделю мы общаемся со своим тимлидом, где также можем задать вопросы, посоветоваться, поделиться идеями.

Как повлиял переезд

В Японии люди заботятся о здоровье, занимаются спортом. Поэтому после переезда я тоже стала более внимательно относиться к здоровью и питанию, регулярно бегать. Готовлюсь к марафону, недавно пробежала 100 километров.

У меня расширился кругозор. Мои друзья — из самых разных стран мира с разными взглядами и опытом. Я постоянно узнаю что-то новое, понимаю, как удивительна эта жизнь.