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Казахстанец об учебе в Fashion Institute of Technology и работе в Tommy Hilfiger
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18.03.2021

Казахстанец об учебе в Fashion Institute of Technology и работе в Tommy Hilfiger

Диас Аменов, 21 год, город — Нью-Йорк, дизайнер мужской одежды, @amenovd

Диас Аменов

О переезде

Когда я учился в школе, занимался теннисом. Поэтому впервые переехал в США в 11 лет и жил во Флориде два года. Затем снова вернулся в эту страну уже после окончания школы, когда поступал в университет в 18 лет. Выбрал Нью-Йорк, так как меня интересовала мужская мода. А единственная программа по этому направлению достаточно хорошего уровня была в Fashion Institute of Technology.

Сейчас, учитывая ситуацию в мире, я живу на две страны: между США и Казахстаном.

Об адаптации и сложностях

Когда я впервые приехал в Штаты, меня удивила местная свобода слова. Люди здесь гораздо более открыты, чем в странах СНГ, не стесняются своего мнения, даже если оно непопулярное. Поэтому, если вы приехали в США из Казахстана, местный менталитет может вас удивить. А базовые ценности и понятия, которые есть у нас, могут не понять американцы. Я советую быть открытым. Понимать, что люди в США — другие, и это нормально. Важно быть гибким, адаптироваться под образ жизни и мышления страны, в которую вы переезжаете. А если вы не хотите принимать чужую культуру, адаптироваться будет гораздо сложнее.

жизнь в Нью-Йорке

Мне близка американская культура, поэтому я быстро к ней привык. Но я столкнулся с другой сложностью. Я приехал в Штаты по студенческой визе и понимал, что после окончания университета у меня будет всего лишь несколько месяцев, чтобы найти работу и остаться на более долгий срок. Это знание немного давило, заставляло учиться более усердно, стремиться быть лучше своих однокурсников. Индустрия мужской моды узкая, и, чтобы найти хорошую работу, нужно как следует проявить себя. С этой проблемой сталкиваются многие иностранные студенты. Важно быть шустрым, хорошо учиться, чтобы не упустить свою возможность.

Нью-Йорк — это на самом деле город возможностей

Нью-Йорк — это на самом деле город возможностей. Здесь можно попасть на интервью, просто встретив человека где-то на улице. Поэтому я рекомендую не стесняться местных и не цепляться только за русскоязычных людей. Лучше активно внедряться в американское сообщество. Тогда перед вами откроется гораздо больше возможностей. Первое время я общался только с американцами. Мое время было ограничено, и я использовал его с максимальной пользой.

Также советую сразу изучить американские законы, особенности налогообложения. В ином случае у вас могут возникнуть проблемы, в том числе с визой.

О развитии и карьере

Я учился в Fashion Institute of Technology на программе Mens Wear Designs. Учеба была очень сложной. На мой взгляд, эта программа сложнее, чем учеба в Гарварде. Процент поступающих на нее — менее 5 %. А до конца обучения доходят не все. В наш год выпустилось 70 % от начального состава класса. Но зато в индустрии моды в Нью-Йорке эта программа очень авторитетная. Большинство представителей сферы обучались именно там.

Американцы заточены на работу, многие из них трудоголики. Особенно в Нью-Йорке. Если вы не готовы к такому режиму, вам будет сложно здесь жить. Конкуренция в сфере моды также высокая. Например, в GAP на одну позицию пробуются 300 человек. Поэтому нужно выделяться, усердно готовиться.

дизайнер

Первую работу в Tommy Hilfiger я нашел по наводке университета. Мне дали email рекрутера, которому я написал и договорился об интервью. На первом собеседовании со мной общался дизайн-директор компании. Все прошло неплохо, но прежде чем получить работу, я прошел еще два круга интервью. В Tommy Hilfiger я работал в качестве мужского дизайнера. За это время познакомился с большим количеством людей. Многие из них занимали высокие должности в компании. Эти профессиональные связи помогли мне в будущем.

После того как мой контракт истек, однокурсник порекомендовал меня на интервью в Ovadia. Я прошел собеседование с глобальным дизайн-директором компании. Понравился им, но ключевую роль сыграла рекомендация старшего вице-президента подразделения Tommy Hilfiger, в котором я работал.

В Нью-Йорке важны не родственные связи, а рабочие и профессиональные рекомендации

Поэтому важно показывать себя с хорошей стороны и налаживать рабочий нетворкинг. В Нью-Йорке важны не родственные связи, а рабочие и профессиональные рекомендации. Также нужно уметь продавать себя, свои навыки и услуги. Прокачивать навыки коммуникации, доказать, что вы умеете работать в команде.

Кризис нанес серьезный урон fashion-индустрии. Поэтому я решил освоить новую для себя сферу в IT. Занимаюсь User experience design. Это перспективное направление дизайна, которое мне тоже интересно.

Как повлиял переезд

Я приехал в США сразу после окончания школы. За рубежом я быстро вырос, стал самостоятельным, взял ответственность за свои результаты и будущее.

Я научился правильно выстраивать коммуникацию, в том числе деловую. Получил навыки для дальнейшего роста и развития в карьере.

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