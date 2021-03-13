Айдай Акматалиева о работе в Microsoft и как помогает программистам устроиться в топовые компании

Айдай Акматалиева, 27 лет, город — Сиэтл, инженер-разработчик в Microsoft и сооснователь школы кодирования Seytech, linkedin





О переезде

Я прилетела в Сан-Франциско в 2012 году за своей американской мечтой.

Сейчас живу в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Работаю инженером-разработчиком операционной системы Windows в корпорации Microsoft. Также являюсь сооснователем школы кодирования Seytech, где мы обучаем языкам кодирования и помогаем с трудоустройством в топовые компании и стартапы.

Об адаптации и сложностях

Сразу после приезда у меня был культурный шок. Мне было 18 лет, и я выбрала самый либеральный город в Америке. Начала интересоваться культурой, изучать историю, а также знакомиться с людьми, у которых разное мышление и точка зрения.





Люди улыбались везде! Еще меня поразила чистота вокруг. Вежливый, дружелюбный customer сервис. А самое главное — коренное население. С американцами можно с легкостью завести разговор о чем угодно. Они открытые и общительные люди, которые всегда готовы помочь.

Нужно всегда быть в работе, в движении, быть готовым перестроиться и быстро адаптироваться под любую ситуацию







США — это мультинациональная страна, в которой живут разные народы со своей культурой. Поэтому при переезде нужно учить английский язык и местные законы. От того, насколько быстро ты адаптируешься, зависит, насколько быстро ты достигнешь успеха. Нужно всегда быть в работе, в движении, быть готовым перестроиться и быстро адаптироваться под любую ситуацию. Иметь широкий кругозор и growth mindset.

О развитии и карьере

Я приехала в Сан-Франциско и поступила в колледж. Работала на нескольких работах, чтобы оплатить контракт.

Первое время у меня были сложности с поиском работы, так как у меня не было опыта прохождения интервью, я была не готова к behavioral questions. Для успешного прохождения интервью важно иметь социальные навыки, понимать и держать под контролем свои эмоции и проявлять эмпатию. Также ценится умение презентовать себя.





Я два года работала бухгалтером в IT-компании. За это время поняла, какие перспективы существуют в IT-индустрии. Решила сменить профессию и попробовать себя в этом направлении.

IT — это творческая работа. Сталкиваясь с различными проблемами, зачастую приходится искать нестандартные и креативные решения, выражая их через язык программирования.

Мне было 22 года, когда я решила поменять профессию. Я одна из первых выпускниц нашей школы Seytech, которую мы основали с супругом. Благодаря его поддержке и вере я стала программистом.

Наша цель — помочь людям из Центральной Азии найти востребованную работу







Наша цель — помочь людям из Центральной Азии найти востребованную работу. На своем примере я поняла, что поменять профессию реально. Главное, чтобы было желание и менторство. Мы видим, что наши выпускники добиваются успехов. Мы считаем, что, чем больше наших соотечественников будет в IT-компаниях и стартапах, тем быстрее будет развиваться наша страна.