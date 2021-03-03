Айнур Турсунова о том, как с 18 лет живет за рубежом, и о работе в Huawei

Айнур Турсунова, 32 года, город — Дубай, Procurement coordinator at Huawei, @ainura_tnova





О переезде

Я родилась в Казахстане, но живу за рубежом с 18 лет. Пока училась и жила в Китае, много путешествовала по Азии. Затем жила в США, где получила степень MBA. Часто посещала страны Европы в качестве туриста. Несколько раз приезжала в ОАЭ, а потом переехала сюда. Живу в Дубае уже почти три года.

Мне нравятся Эмираты. Я всегда хотела поработать в этой стране, потому что здесь хорошие климатические условия. В Дубае чисто и безопасно. Много хороших вакансий и возможностей для специалистов.

Об адаптации и сложностях

Адаптация прошла легко, так как я неоднократно приезжала сюда в качестве туриста. А после Китая и США я быстро привыкаю к жизни в любом месте.





Рекомендую выучить английский язык. На нем здесь говорят практически все. Поэтому без знания английского языка период адаптации будет проходить намного сложнее. К тому же вы не сможете найти высокооплачиваемую работу. А с хорошим английским перед вами будет открыто море возможностей.

Есть миф, что для того, чтобы работать в ОАЭ, нужно знать и арабский язык. На самом деле он нужен только для работы в государственном секторе или в компаниях, которые обслуживают арабов. Но на такие позиции обычно берут местных.

Прежде чем переезжать в какую-либо страну, я всегда интересуюсь ее историей, культурой и законами





Если вы хотите жить в ОАЭ, обязательно изучите местные законы. Прежде чем переезжать в какую-либо страну, я всегда интересуюсь ее историей, культурой и законами. Люди, которые этого не делают, могут оказаться в неприятной ситуации. В Эмиратах строгие законы и бдительная полиция. Поэтому советую уважительно относиться к культуре страны, в которую вы приезжаете. Не стоит конфликтовать с местными на этом фоне.

О развитии и карьере

ОАЭ — прекрасная страна, чтобы начать карьеру за рубежом. Я три года жила в Нью-Йорке, и рынок труда там перенасыщен по сравнению с Дубаем. В Штатах огромная конкуренция. А в ОАЭ начинающему специалисту гораздо проще устроиться в крупную компанию. Хотя сейчас вакансий и возможностей стало меньше.





Я работаю в китайской компании Huawei. Нашла вакансию через LinkedIn. Отправила свое резюме, и мне ответили в тот же день. Мне помогло то, что у меня есть диплом китайского университета и я знаю китайский язык.

Рекомендую прокачивать навыки коммуникации. Многие люди за рубежом находят работу благодаря нетворкингу, общению.

Один из главных советов — работу лучше искать на месте. Но это подходит не всем. Бывает, люди приезжают в ОАЭ и живут здесь на последние сбережения в поисках работы. А жизнь в этой стране довольно дорогая. Нужно трезво оценивать свою ситуацию.

В ОАЭ начинающему специалисту гораздо проще устроиться в крупную компанию







Также стоит учитывать особенности местного менталитета. В больших компаниях при отборе кандидатов проводят по три-четыре раунда интервью. Нужно быть готовым к тому, что процессы проходят довольно медленно. Перерыв между этими этапами может составлять неделю или даже две. Часто можно услышать: «Иншалла tomorrow», но это вовсе не значит, что завтра вам перезвонят и сообщат результаты.

Также не стоит искать работу летом или во время месяца Рамадан. Летом люди, которые могут принимать решения, берут отпуск и уезжают. А в Рамадан практически никто не работает.





В любом случае стоит пробовать и терпеливо ждать ответа. Мне говорили, что будет сложно найти работу в большой корпорации, не имея опыта трудовой деятельности в ОАЭ. Но я никого не слушала. Просто приехала, была уверена в своих навыках и знаниях. И даже если вы не можете найти работу в одной стране, возможно, вы сможете найти ее в другой.

Как повлиял переезд

Когда ты учишься и работаешь за рубежом, то узнаешь новый мир, открываешь перед собой новые возможности, постоянно развиваешься. Каждый новый навык, новый язык — это мост к новому миру. Поэтому важно путешествовать, пробовать свои силы и возможности за рубежом.