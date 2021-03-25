Как найти работу в Штатах — казахстанец о переезде и трудоустройстве в Porsche и Microsoft

О переезде

Я живу в городе Атланта, штат Джорджия, и работаю в Microsoft. Параллельно учусь на магистра в Georgia Institute of Technology.

Когда я учился в Казахско-Турецком лицее в Жезказгане, классный руководитель предложил мне поехать в США по обмену. Тогда мне казалось, что это дорого и маловероятно. Но родители решили, что осилят мое пребывание и обучение за рубежом. Поэтому в 14 лет я уехал в Штаты сначала на год, а затем остался, окончил там школу и поступил в Emory University.

Я не мечтал о переезде, но судьба мне улыбнулась. На данный момент я живу в США уже 11 лет.

Об адаптации и сложностях

В начале было нелегко. К сожалению, то, что показывают в кино про школы в США, по большей части правда. Поэтому я столкнулся с большой культурной разницей. Например, школьники часто шутят про мам. Для нас это непривычно и может быть обидно.

Меня удивил и подход к обучению. Мы читали книги каждые две недели,а затем в классе обсуждали тематику, героев, любимые цитаты. Преподаватели не просили зубрить или делать пересказы. Им было интересно наше мнение. Это научило меня быть любознательным, мыслить критически, ставить все под сомнение. Но при этом программа по математике там слабее. Я приехал со знаниями уровня восьмого класса, но занимался с одиннадцатым.

В университете все было иначе. Люди открытые и доброжелательные, а профессора представляют разные культурные ценности. Поэтому там я чувствовал себя более комфортно. Привык, что в США взрослые люди могут уступить тебе место и просят называть их по имени.

Но при поступлении в университет тоже были свои сложности. Во первых, я беспокоился, что не поступлю вообще и придется вернуться в Казахстан. Во-вторых, мне нужно было не просто поступить, но и получить стипендию. Поэтому на протяжении четырех лет школьного образования я занимался научными исследованиями, роботостроением, волонтерскими работами, играл в теннис. К 12 классу я был первым в школе по GPA, имел три международные медали в Science Fair, мировые награды по роботостроению и две страницы других достижений.





В то время не было никого, кто мог бы подсказать мне правильный путь. Так как я окончил школу в США, я не подходил под категорию «иностранный студент» при поступлении. Нужно было рассчитывать только на себя. Поэтому я делал все, что делают американские дети, подстраивал это под себя.

Мои рекомендации: не бояться задавать вопросы, иметь позитивный настрой, делать все, что в твоих силах.

США — это не страна возможностей, как многие думают. Например, я плачу налоги и социальные отчисления как резидент страны, но не могу пользоваться многими вещами как гражданин. Многим приходится работать в нескольких местах, чтобы прокормить семью. Медицина и достойное проживание здесь стоит дорого.

США — это страна амбиций





На мой взгляд, США — это страна амбиций. Если у вас есть желание и стремление, здесь можно чего-то добиться. Но помощи будет не много.

Поэтому важно научиться презентовать себя. Американцы хорошо продают себя и свои навыки. Чтобы выдержать конкуренцию, нужно суметь убедить, что ты достойный человек.

Также важно проявлять инициативу. Если вас попросили что-то сделать, надо закончить дело до конца и сделать даже больше, чем требовалось. Это поможет выделиться как лидеру и достойному сотруднику.

О развитии и карьере



Чтобы найти первую работу, нужно без остановки осуществлять поиск через всевозможные каналы. Писать письма, приглашать представителей компаний на кофе, благодарить их за уделенное время, просить знакомых направить рекомендации.

Также нужно усиленно готовиться к интервью, постоянно прокачивать этот навык и готовить портфолио. Я практиковался с одноклассниками, отрабатывал все технические вопросы, параллельно делал маленькие проекты. Например, писал технические статьи на темы AI и software development.





Во время обучения к нам часто приезжали рекрутеры. На этих мероприятиях есть возможность лично поговорить с представителями компаний и передать резюме им в руки. Также можно постоянно просматривать в Linkedin новые вакансии и пытаться первым податься на них.

Мне помогло и то, что я выбрал актуальную специальность. Я знал, что нужно выбрать техническую профессию. Уже на первом курсе начал изучать программирование, в то время как мои одноклассники изучали историю или литературу. Параллельно я изучал математику и экономику. В результате получил два диплома. Это дало мне возможность подаваться на работу и в технологические, и в финансовые компании.

Советую другим поступать так же. Во-первых, если ты получаешь диплом по технической специальности, то сможешь работать в США в течение трех лет. А если по другой — только год. И так как H1B — это лотерея, с тремя годами шансов ее получить немного больше. Во вторых, вакансий на рынке тоже будет больше.

Конкуренция высокая, на одну вакансию подают больше 200 кандидатов







Я начал поиск работы на четвертом курсе университета. В 2018 году администрация Дональда Трампа ужесточила процесс иммиграции, поэтому многие компании не хотели нанимать иностранцев. Я был иммигрантом без опыта работы, которого нужно было проспонсировать для получения визы H1B. Ее можно получить после того, как найдешь работу и выиграешь в лотерее с шансом 33%. Поэтому нужно было постараться и убедить работодателя нанять именно меня. Конкуренция высокая, на одну вакансию подают больше 200 кандидатов. А если компания известная, то больше 500.

Я потратил на поиски год, отправил резюме в более чем 100 компаний. В результате попал на интервью в Porsche, IBM. После четырех раундов общих и технических интервью мне предложили работу в Porsche на должности Consultant and Data Scientist. Так как в IBM мне отказали, я начал работу в Porsche. Проработал там более двух с половиной лет.





В 2020 году со мной связался рекрутер из Microsoft и предложил интервью через Linkedin. Я успешно прошел все этапы и перешел к ним. Сейчас работаю как Software Engineer.

В корпоративной культуре США есть как множество плюсов, так и подводных камней. Мне нравится, что здесь нет строгой иерархии. Вы всегда можете спросить у своего руководителя: «Почему я должен это сделать?», предложить свои идеи. И, если шеф компетентен и открыт как менеджер, то доверится вам, спросит у вас совет. Мне близка эта горизонтальная культура менеджмента, когда при принятии решений руководство советуется с исполнителями, так как именно они занимаются реализацией процессов.

С другой стороны, здесь так же, как и везде, есть офисная политика. Надо соблюдать субординацию, знать, что сказать в нужном месте, уметь отказать. Также важно уметь постоять за себя при необходимости, тактично высказать свое мнение, чтобы не возникло недопонимания.

Ну и, наконец, учитесь играть в гольф. Говорят, что все большие сделки в Америке делаются не за столом, а за игрой в гольф.





Как повлиял переезд

Так как я долгое время живу вдали от родителей, мне многому пришлось научиться самому. В начале я научился стирать, потом узнал, как открыть банковский счет, заплатить налоги и не просрочить даты, связанные с иммиграцией.

Теперь я всегда все планирую наперед, не люблю просто тратить время попусту. Не боюсь быть один и принимать самостоятельные решения.