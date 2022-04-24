5 интервью с предпринимателями из Центральной Азии: как создать успешный стартап или IT-компанию

Делимся интересными интервью с предпринимателями из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.





Как казахстанцы запустили успешный стартап в Кремниевой Долине и привлекли инвестиции





Бакытжан Дос, 27 лет, Кремниевая долина, США, предприниматель, Facebook, @adapt_app





Мы начали бизнес в 19 лет, многое не понимали. Но и развивались быстрее, чем кто-либо. Пока другие спали, мы 24/7 были в офисе, писали код, изучали новые возможности и технологии. Теперь мой предпринимательский опыт составляет семь лет. За это время я допускал много ошибок. Но благодаря им понял, как выглядит классная компания, что делать с командой, чтобы она была готова работать нон-стоп.

Вместе с моим партнером Ерболом мы приняли решение создать бизнес на международном рынке. Работать вместе, где все вокруг занимаются технологиями и развитием мира. И Кремниевая Долина стала подходящим местом для воплощения этой идеи.

Мы заметили, что у малого бизнеса есть сложности с автоматизацией. Поэтому создали компанию, которая предоставляет ценные услуги для предпринимателей. Например, идея продукта Adapt в том, чтобы основатель компании мог бесплатно через свой телефон создать онлайн-магазин.

Мы запустили Adapt в публичное бета-тестирование в декабре 2021 года. В итоге за полтора месяца приложением пользовались уже более 3000 клиентов. Людям понравился продукт. Это не осталось не замеченным, и мы познакомились с инвестиционными компаниями. В нашу команду поверили и инвестировали.

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«Казахстан — это перспективный рынок», — предприниматели из России о ведении бизнеса на новом рынке





Александр Матвеев, город — Нур-Султан, основатель AlterLab, alterlab.kz





Я IT-специалист с пятнадцатилетним опытом, из которых около десяти лет занимаюсь управлением, предпринимательством и стартапами. Приехал в Казахстан в середине марта 2022 года. Познакомился с местным IT-технопарком и сообществом, зарегистрировал бизнес.

Я занимался регистрацией бизнеса в Казахстане впервые. Могу честно сказать, что поражен, на каком высоком уровне все организовано и как быстро это происходит. Регистрация ТОО происходит онлайн и занимает всего 15 минут. Нужно заполнить заявку в несколько шагов, подписать ее с помощью ЭЦП, а уже через пару минут приходит справка о государственной регистрации юридического лица с заветным БИН — это бизнес-идентификационный номер, аналог ИНН в России.

Сразу чувствуется, что государство заинтересовано в том, чтобы бизнес выходил из тени. Процесс устроен максимально просто, и все работает быстро. С какими-то сложностями или недостатками я пока не столкнулся. И надеюсь, что дальше все будет так же легко.

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Фатима Якупбаева, 28 лет, город — Бишкек, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы, @advocat_kg





Я адвокат, управляющий партнер юридической фирмы, медиатор и арбитр двух международных третейских судов в Кыргызстане.

Наша фирма состоит из адвокатов, корпоративных юристов, медиаторов и бухгалтеров. Специалисты регистрируют компании, проводят правовые аудиты, участвуют в урегулировании бизнес-споров, а также оказывают услуги по ведению бухгалтерского и налогового учетов.

В Кыргызстане существует несколько ассоциаций женщин-предпринимателей. Есть даже одна микрокредитная компания, которая выдает небольшие займы только женщинам. Насколько знаю, поддержка женского предпринимательства чаще всего исходит от самих женщин.

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Как IT-предпринимателю получить льготы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: опыт резидентов IT-хабов





Муродхужа Муратов, город — Ташкент, руководитель IT-компании United IT Company





Я руководитель United IT Company, которая более известна как UIC Group. Мы разрабатываем проекты под ключ. Как команда сформировались в 2019 году.

Мы приняли решение стать резидентами IT Park, так как они предлагают хорошие льготы. Мы можем экономить ресурсы и направлять их на развитие сотрудников. Сосредоточиться на работе, а не думать о том, как покрыть налоги.

Также мы открыли в лице IT Park регулятора, партнера, который во многом помогает. Совместно мы разработали много проектов, организовали несколько значимых IT-мероприятий. Каждая встреча с сотрудниками организации открывает перед нами новые возможности для сотрудничества.

IT Park также оказывает поддержку по части нетворкинга или, если нужно, по уточнению правовых аспектов того или иного процесса. Всегда выступают за нас. Мы чувствуем поддержку по поиску новых клиентов и кандидатов на вакансии. Особенно это стало заметно, когда в Узбекистан хлынула волна экспатов. Радует, что регулятор одинаково справедлив ко всем.

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Гульбану Майгарина об открытии сети ресторанов Lanzhou и как за 4 года выросла до 36 точек





Гульбану Майгарина, город — Алматы, предприниматель, основатель сети ресторанов быстрого питания Lanzhou, @maigarina_gulbanu





Я основатель сети ресторанов быстрого питания Lanzhou, которая насчитывает 36 проектов в 13 городах Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

В 2015 году я впервые попробовала лапшу в Китае. Тогда этот продукт сразил меня наповал. Практически каждый день мы ели лапшу в разных местах. Для человека, который не ест мучное, это было странно. Тогда и родилась идея открыть лапшичную.

Наш главный продукт — лапша. Ее уникальность в рецептуре. Именно это отличает нас от многих. Можно знать абсолютно все операционные и технологические процессы, но секретный ингредиент знают только два человека. Это наша защита от копирования, что происходит регулярно.

Во главе угла у нас стоят люди. В первую очередь, гости. Благодаря их лояльности к бренду, мы есть сегодня. Во-вторых, наша звездная команда единомышленников, благодаря которой мы каждый день идем к своим целям, преодолевая любые трудности.

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