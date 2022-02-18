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Как казахстанцы запустили успешный стартап в Кремниевой Долине и привлекли инвестиции
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Сегодня в 17:50

Как казахстанцы запустили успешный стартап в Кремниевой Долине и привлекли инвестиции

Бакытжан Дос, 27 лет, Кремниевая долина, США, предприниматель, Facebook, @adapt_app

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О себе

Я родился в Павлодарской области, в поселке Баянаул. Рос у бабушки с дедушкой, с детства любил читать. В 12 лет переехал в Караганду, где окончил школу с золотой медалью. Поступил в КБТУ. И с этого момента мой мир кардинально изменился. Потому что я никогда не думал, что стану специалистом в сфере информационных технологий.

В университете я попал в группу олимпиадников по спортивному программированию. Я видел, каких результатов они достигают и решил развиваться в этом направлении. Мы подружились. Я помогал им с физико-математическими задачами, а они мне с программированием и структурой данных.

Как все началось

На первом курсе я работал в филиале банка HSBC аналитиком по продажам. Понял, что не вижу себя в корпоративной сфере и принял решение начать свое дело с людьми, с которыми мне комфортно.

В 2014 году я предложил арендовать офис, чтобы заниматься enterprise-разработкой и учиться созданию продуктов. Сначала мы занимались кодингом втроем, постепенно нас стало больше. Но денег мы не зарабатывали.

Мой предпринимательский опыт составляет семь лет


Затем мы зарегистрировали компанию, поставили подписи, получили типовой устав. Меня указали директором. На тот момент мне было 19 лет. Для поиска клиентов использовали партизанский маркетинг, подкидывая конверты с предложениями в офисы бизнес-центров, раскрашивая асфальт с помощью трафарета и красок. На нас жаловались, но таким образом мы нашли пять первых клиентов и получили первый чек в один миллион тенге с разработки сайтов для малого бизнеса.

Мы начали бизнес в 19 лет, многое не понимали. Но и развивались быстрее, чем кто-либо. Пока другие спали, мы 24/7 были в офисе, писали код, изучали новые возможности и технологии. Теперь мой предпринимательский опыт составляет семь лет. За это время я допускал много ошибок. Но благодаря им понял, как выглядит классная компания, что делать с командой, чтобы она была готова работать нон-стоп.

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За это время мы разработали разные приложения, пробовались в финансовом секторе. Наше приложение для знакомств Blindime вошло в топ-5 в СНГ, в 2016 году. Мы рано научились управлять хорошими продуктами.

В 2016 году основали компанию по разработке мобильных банковских приложений, которая называется SprintSquads. Она входит в топ-3 разработчиков мобильного софта в Центральной Азии. Там я набрался управленческого опыта и в прошлом году покинул компанию.

О бизнесе в Кремниевой долине

Вместе с моим партнером Ерболом мы приняли решение создать бизнес на международном рынке. Работать вместе, где все вокруг занимаются технологиями и развитием мира. И Кремниевая Долина стала подходящим местом для воплощения этой идеи.

Мы заметили, что у малого бизнеса есть сложности с автоматизацией. Поэтому создали компанию, которая предоставляет ценные услуги для предпринимателей. Например, идея продукта Adapt в том, чтобы основатель компании мог бесплатно через свой телефон создать онлайн-магазин.

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На изучение интересов потенциальных пользователей ушло примерно три месяца. Еще больше полугода — на разработку продукта. В результате мы запустили Adapt в публичное бета-тестирование в декабре 2021 года. За три минуты в приложении можно подключить магазин, через неделю — онлайн-оплату, курьерские службы и шопинг в Instagram.

В итоге за полтора месяца приложением пользовались уже более 3000 клиентов. Людям понравился продукт. Это не осталось не замеченным, и мы познакомились с инвестиционными компаниями. В нашу команду поверили и инвестировали.

Об особенностях

Цель Кремниевой долины в том, чтобы люди могли реализовывать здесь сложные идеи. В треугольнике Сан-Франциско — Сан-Хосе — Беркли обсуждают то, как мир может измениться за 15-20 лет. И все это подкрепляется деньгами, инвестициями.

В постковидный период многое изменилось. Из-за повышения цен на недвижимость многие стартапы пострадали, потому что сотрудники разъехались. Но в Долине по-прежнему наблюдается концентрация умных денег.

Предприниматели здесь могут столкнуться с теми же проблемами, что и в Алматы или где-нибудь в Якутии. Есть культурные отличия, но базовые черты, как экспертность, добросовестность и работа в команде будут ценить везде.

Предприниматели здесь могут столкнуться с теми же проблемами, что и в Алматы или где-нибудь в Якутии

Нужно привыкнуть, что американцы не ведут переговоры через мессенджеры. Они используют Zoom, MicrosoftTeams. Местные четко разграничивают работу и личную жизнь. Это касается и используемых инструментов.

Прокачивайте английский. При наличии акцента или плохого знания языка, к вам будут относиться с осторожностью и недоверием.

Сравнивая профессиональную этику в Штатах и странах СНГ, могу сказать, что здесь человек, независимо от профессии, педантичен в работе. Мне нравится эта черта.

Принято платить вперед. Сначала деньги, после чего договариваетесь об услуге.

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Из особенностей ведения бизнеса — местные умеют продавать. Это страна хороших продаж и специалистов в маркетинге.

Учитывайте юридические тонкости, начиная от страховок и заканчивая микросделками. Привлекайте юриста, так как в договорах много нюансов. Чем лучше у вас юрист, тем комфортнее вы себя чувствуете.

В Америке говорят, что на каждого предпринимателя 10 людей, которые хотят начать бизнес, но не делают этого. Тем, кто хочет развивать бизнес в Штатах, стоит учесть зрелую бизнес-среду и огромную конкуренцию в любой нише. Готовьтесь к тому, что ваши знания, приобретенные на русскоговорящем рынке, станут бесполезными. Придется начинать с нуля.

Если в подходе к работе и корпоративной культуре нет NIMBL-менеджмент, проиграете. Помните, что в эволюции выигрывает тот, кто лучше адаптируется.

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