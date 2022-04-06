Женский бизнес в Центральной Азии: об особенностях, сложностях и перспективах

Познакомились с девушками из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые создали свой бизнес и успешно развивают его в Центральной Азии.





Кыргызстан





Фатима Якупбаева, 28 лет, город — Бишкек, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы, @ advocat_kg

Как пришла в бизнес

Я адвокат, управляющий партнер юридической фирмы, медиатор и арбитр двух международных третейских судов в Кыргызстане.

В 2012 году я работала в правозащитной организации. Мы хотели сделать ее более финансово устойчивой и открыли юридическую компанию. Меня назначили директором, доверили развитие бизнеса, хотя мне было всего 19 лет.

Я проработала больше семи лет, потом ушла, начав собственную юридическую практику. Это было тяжело, но стало хорошей проверкой — смогу ли я одна построить все заново. И могу сказать, что проверка пройдена.

Теперь я руковожу юридической фирмой, веду адвокатскую практику, участвую в разрешении споров.

О компании

Юридическая фирма «В рамках закона» специализируется на комплексном юридическом сопровождении компаний из IT-сектора и креативных индустрий. Кроме того, мы оказываем поддержку некоммерческим и международным организациям по вопросам трудового права, налогового права и публичного права.​

Наша фирма состоит из адвокатов, корпоративных юристов, медиаторов и бухгалтеров. Специалисты регистрируют компании, проводят правовые аудиты, участвуют в урегулировании бизнес-споров, а также оказывают услуги по ведению бухгалтерского и налогового учетов.

Еще мы занимаемся просветительской деятельностью через современные технологии: аккаунты в социальных сетях, виртуальный юрист «Милдет», подкаст «Сила права» и видео-интервью с публичными людьми.

О сложностях

Существенный фактор — это индустрия. Например, в IT-секторе сложности одни, а в швейной индустрии — другие.

Хорошо, когда человек, решивший начать бизнес, понимает, каких знаний ему не хватает. Например, в финансовом менеджменте или маркетинге. И плохо, когда человек этого не понимает. Поэтому первая сложность —некая самонадеянность. Думаю, важно уметь трезво оценивать свои возможности и ресурсы. Надеяться на себя. Когда человек прокачивает себя нужными знаниями, у него будет меньше проблем с налоговыми инспекторами, потребителями, расходами на рекламу, оптимизацией ресурсов и другими аспектами.

В IT-секторе сложности одни, а в швейной индустрии — другие







Второе — сложности с прогнозированием стабильности. Иностранный бизнес не заинтересован в строительстве больших объектов из-за незащищенности активов. А малый бизнес не всегда мотивирован работать «в белую».

Третье — это высокие ставки кредитования. Для малого и среднего бизнеса, получить кредит по ставке ниже 18% в год — это что-то из области фантастики. А государственных или партнерских программ кредитования для начинающих предпринимателей практически нет. В основном низкие ставки доступны для представителей крупного бизнеса.

О женском бизнесе

В Кыргызстане существует несколько ассоциаций женщин-предпринимателей. Есть даже одна микрокредитная компания, которая выдает небольшие займы только женщинам. Насколько знаю, поддержка женского предпринимательства чаще всего исходит от самих женщин.





Я тоже поддерживаю с ними связь, часть из них — мои клиенты. Они выбрали меня, в том числе из-за гендерного фактора, поскольку хотят поддерживать женщин.

Так как я представляю юридический бизнес, то скажу, что в нем особенностей для женщин нет. Сфера достаточно консервативная. В ней устоялись многие правила поведения: дресс-код, канцеляризм, профессиональные установки.

Я уже реже, но все же сталкиваюсь с тем, что на переговорах люди удивлены, как я выгляжу. Здесь речь не про одежду, а про восприятие возраста. Недоумение вызывает, то, что я выгляжу моложе своих лет. Такое впечатление заканчивается, когда я начинаю говорить по делу и по существу.

Таджикистан





Фархин Ранджан, 26 лет, город — Душанбе, основатель и CEO коммуникационного агентства IMAGINE, @farhin_ranjan

Как пришла в бизнес

Я начала карьеру в одном из самых известных холдингов Таджикистана — FIFTYFIVE GROUP. Пришла туда в качестве SMM специалиста, а уже через полтора года заняла должность руководителя отдела digital-маркетинга. Тут началось самое интересное — возможность принимать важные решения самостоятельно, создавать эффективные команды, определять вектор развития компании в тех или иных сферах, организовывать масштабные мероприятия. Все это захватывало дух. Появилось понимание, что я хочу заниматься этим всегда.

Создавая компанию, я точно знала, что сферой ее деятельности будут коммуникации

Моя главная позиция относительно карьеры — нужно находиться в процессе постоянного роста и развития. Если вы чувствуете, что уперлись в потолок в определенной компании, не бойтесь рисковать и брать ответственность за свой рост в собственные руки, что я и сделала 3 года назад.

Создавая компанию, я точно знала, что сферой ее деятельности будут коммуникации. Я не верю в удачу, но если бы верила, то главным «везением» считала бы, что собрала вокруг своего агентства невероятно талантливых и смелых специалистов, которые горят общим делом, так же, как и я.

О компании

IMAGINE оказывает услуги в сфере SMM, графического, 3D, motion-дизайна, web-разработки, а также профессионального обучения. Наше главное преимущество в том, что для нас нет границ. Команда разбросана на четыре страны: Таджикистан, Россия, Казахстан и Литва. Мы работаем с клиентами из Таджикистана, России, Казахстана, США, Омана, Грузии, Индии и Иордании.

О сложностях

Исходя из опыта в нашей сфере, могу выделить следующие сложности, с которыми может столкнуться стартап:

— кадровый голод, а именно нехватка компетентных сотрудников

— излишняя бюрократия

— неготовность рынка принимать смелые и креативные идеи и достойно их оплачивать.

О женском бизнесе

Женщин-предпринимателей в Таджикистане много даже среди наших клиентов. Меня радует и вдохновляет факт, что с каждым годом все большее количество женщин выбирают для себя этот нелегкий, но интересный путь.





Если говорить об особом отношении к женщинам-предпринимателям в стране, то оно есть, но исключительно положительного характера: помощь, консультация и поддержка во многих вопросах, в которых мы можем быть некомпетентны.

Узбекистан

Ирина Салихова, 34 года, город — Ташкент, коммерческий директор Afisha Media, генеральный директор Zira Chef, @salikhova_ira

Как пришла в бизнес

Я управляющий партнер в компании Zira Chef, а также коммерческий директор компании Afisha Media.

Я не выбирала путь предпринимателя. Так сложились обстоятельства. Сначала я работала как менеджер по работе с клиентами. Потом стала директором, а отсюда появились вызовы и задачи, которые нужно было постоянно решать. Появился опыт и интерес к предпринимательству. На позиции наемного сотрудника стало скучно. Тогда возникла идея открывать что-то новое. Сначала появился сайт Zira и медийный бизнес, а потом и кондитерская.

О компании

Компания Zira Chef начиналась как СМИ, которое застрагивает все околокулинарные темы. Мы пишем про еду, делимся рецептами, которые обязательно проходят пробу. Рассказываем о новых продуктах, появившихся на полках столичных магазинов.

Год назад мы открыли кондитерскую. У нас нет офлайн пространства. Работаем по принципу dark kitchen с собственной доставкой по городу. Специализируемся на красивых и вкусных десертах, а также запускаем венскую выпечку.

Мы видим большой спрос в такой модели бизнеса. Многим хочется видеть на столе любимые сладости, которые приготовлены по всем стандартам качества, доставлены свежими и точно в срок. Вот для таких людей мы и открылись.

О сложностях

Главная сложность в том, что рынок только учится работать «в белую». Год назад, получить счет-фактуру, договор на поставку товаров и многое другое было большой проблемой. Но государство занимается этим вопросом. Стало проще находить честных поставщиков, у которых документы в порядке и с кем приятно работать.

Не считаю, что у бизнеса есть женское или мужское лицо







Вторая сложность — отсутствие кадров. Любую позицию в компании мы закрываем сложно и долго. Приходится учить всему самостоятельно. Объяснять сотруднику, что такое зона ответственности, как нужно работать и что мы ждем в качестве результата.

О женском бизнесе

Я знаю несколько женских сообществ в Узбекистане, но ни в одном не состою. Не считаю, что у бизнеса есть женское или мужское лицо. Бизнес — это бизнес. У него есть свои правила и законы. А какой гендер стоит у руля — не имеет значения. Если женщина захочет создать бизнес, у нее все получится.