«Казахстан — это перспективный рынок», — предприниматели из России о ведении бизнеса на новом рынке

Познакомились с двумя предпринимателями из России и узнали об их опыте регистрации и ведении бизнеса в Казахстане.





Александр Матвеев, город — Нур-Султан, основатель AlterLab, alterlab.kz









О себе и переезде





Я IT-специалист с пятнадцатилетним опытом, из которых около десяти лет занимаюсь управлением, предпринимательством и стартапами. Больше всего опыта у меня в сферах AdTech и MarTech, EdTech и в нефтяной отрасли. В последнее время активно интересуюсь точным земледелием и другими задачами в AgroTech. Это важная для всего человечества отрасль, которая прямо сейчас бурно развивается.

Я приехал в Казахстан в середине марта 2022 года. В первую неделю осваивался в Алматы, занимался получением первичных документов как нерезидент, гулял по прекрасным горам и праздновал Наурыз. На второй неделе пребывания прилетел в Нур-Султан, познакомился с местным IT-технопарком и сообществом, зарегистрировал бизнес и занимался открытием банковских счетов.

О регистрации бизнеса в Казахстане





Я занимался регистрацией бизнеса в Казахстане впервые. Могу честно сказать, что поражен, на каком высоком уровне все организовано и как быстро это происходит. Регистрация ТОО происходит онлайн и занимает всего 15 минут. Нужно заполнить заявку в несколько шагов, подписать ее с помощью ЭЦП, а уже через пару минут приходит справка о государственной регистрации юридического лица с заветным БИН — это бизнес-идентификационный номер, аналог ИНН в России.

Такой позитивный опыт дает хороший настрой на ведение бизнеса в стране. Есть ощущение, что государственная служба работает быстро и прозрачно, что важно для предпринимателя.

Об особенностях ведения бизнеса в Казахстане





Сразу чувствуется, что государство заинтересовано в том, чтобы бизнес выходил из тени. Процесс устроен максимально просто, и все работает быстро. С какими-то сложностями или недостатками я пока не столкнулся. И надеюсь, что дальше все будет так же легко.

Теперь я планирую собирать команду в Казахстане, а также сотрудничать с коллегами из России и мира.

IT в Казахстане развивается высокими темпами







IT в Казахстане развивается высокими темпами, и мы будем свидетелями того, как в стране будет появляться все больше «единорогов». Хочется быть к этому причастным. Также в планах — искать здесь новые ниши и направления. К примеру, в ближайшее время планирую изучить направление AgroTech.

Советы и рекомендации





Сейчас хороший момент для старта — именно здесь. Я много общаюсь с людьми в IT-сообществах и вижу, что здесь много талантливых специалистов. Я хотел бы быть причастным к тому, чтобы большинство из них работало с внутренними продуктами и проектами. Не нужно бояться. Беритесь и делайте.

Андрей Кухаренко, город — Алматы, владелец группы компаний «Технологии Холодовой Цепи»





О себе и переезде





Я владелец группы компаний «Технологии Холодовой Цепи». Наша деятельность связана с производством и реализацией специальной термоупаковки для лекарств и продуктов питания. Продукция позволяет транспортировать и временно хранить лекарственные средства в оптимальном температурном режиме. А лекарства, которые хранятся правильно, работают эффективно и способствуют скорейшему выздоровлению пациентов.

Мы работаем с фармацевтическими компаниями и лечебными учреждениями. Существуем уже 12 лет, одни из лидеров на рынке термоупаковки.

Торговую компанию в Казахстане открыли четыре года назад. А в прошлом году запустили здесь первую в стране линию по производству термоконтейнеров из пенополиуретана.

Казахстан для нас — это прежде всего возможности. Мы видим, что страна активно развивается, при этом рынок еще свободен и не конкурентен в нашем направлении. К тому же в Казахстане создаются новые фармацевтические предприятия.

О регистрации бизнеса в Казахстане





Для себя мы выбрали форму товарищества. Я всегда считал, что вопросами регистрации должны заниматься профессионалы, поэтому мы обратились к компании MG Partners. Они в кратчайшие сроки провели все необходимые регистрационные действия. С ними мы сотрудничаем и по сей день. Я бизнесмен, хорошо умею производить и реализовывать свою продукцию. Но Казахстан для нас был новой локацией с новым законодательством, поэтому мы выбрали надежных партнеров для ведения дел. Они помогают строить бизнес ответственно, честно и на взаимовыгодной основе.

Об особенностях ведения бизнеса в Казахстане





В каждой стране есть свои особенности. Мы, например, после организации производственной площадки и завоза оборудования столкнулись со сложностями в поиске необходимых материалов для производства, в частности, картона. Но, как я уже говорил ранее, Казахстан активно развивается, и сегодня эти сложности уже решены.

Первое время нас удивляла система государственных торгов. Вероятно, искусство торговли у казахов в крови, однако иногда получалось так, что участники падали в цене ниже разумных значений, а впоследствии, не поставив требуемую продукцию, не несли никакой ответственности. Думаю, что такая практика тормозила хозяйственную деятельность заказчиков. Однако уже в позапрошлом году произошло ужесточение правил, и теперь государственные закупки стали более прозрачными и эффективными.

Казахстан — это перспективный рынок







До последнего времени большинство предпринимателей из России работали в стране через местных партнеров. Однако ввиду последних событий многие российские предприниматели склоняются к открытию собственных компаний в Казахстане. В основном для ведения активной внешнеэкономической деятельности. Насколько мне известно, за последний месяц в Казахстан прибыло более 6000 российских граждан, большинство из которых намерены открыть здесь либо представительства, и дочерние компании, либо обособленные компании. Полагаю, что их наработанные годами связи с зарубежными поставщиками значительно оживят внешнюю торговлю Казахстана и обеспечат новые поступления в бюджет.

Советы и рекомендации





Казахстан — страна с уникальным географическим местоположением. Здесь практически каждый человек свободно говорит по-русски, а это важно для развития бизнеса. Тем, кто только рассматривает Казахстан для старта бизнеса, могу посоветовать следующее:

— не сомневайтесь. Казахстан — это перспективный рынок и страна с уверенно растущим ВВП

— наберитесь терпения. Модель бизнеса здесь отличается от европейской, поэтому потребуется некоторое время для того, чтобы настроить бизнес-процессы

— изучите преимущества. Географическое положение и окружение страны значительно расширяют рынки сбыта вашей продукции.