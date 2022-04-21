Гульбану Майгарина об открытии сети ресторанов Lanzhou и как за 4 года выросла до 36 точек

Познакомились с основателем известной сети ресторанов быстрого питания Lanzhou и узнали о том, как появился проект.





Гульбану Майгарина, город — Алматы, предприниматель, основатель сети ресторанов быстрого питания Lanzhou, @maigarina_gulbanu





Как все началось

Я основатель сети ресторанов быстрого питания Lanzhou, которая насчитывает 36 проектов в 13 городах Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Недавно занялась общественной работой, взяла на себя обязанности Председателя Ассоциации Общественного Питания Республики Казахстан.

В бизнес я пришла шесть лет назад. Никогда не была наемным работником. Карьеру начала поздно. Может, поэтому другого пути для себя и не видела. Это осознанный выбор. Хочу быть полезной миру, насколько позволяют возможности.

Хочу быть полезной миру, насколько позволяют возможности







У меня не было опыта, знания приходили в процессе реализации проектов. Салон красоты, агентство недвижимости, мини-маркет — это то, в чем я пыталась себя реализовывать. Но именно в сфере общественного питания нашла свое предназначение и поняла, насколько мне нравится кормить людей. Это то, что вдохновляет и наполняет меня каждый день.

В 2015 году я впервые попробовала лапшу в Китае. Тогда этот продукт сразил меня наповал. Практически каждый день мы ели лапшу в разных местах. Для человека, который не ест мучное, это было странно. Тогда и родилась идея открыть лапшичную. В голове появился проект. Реализация шла таким же путем, без предварительных расчетов и подсчетов, бизнес плана. Была только безусловная вера. В результате, от идеи до реализации прошло два с половиной года.

О сложностях

Сложности были на каждом шагу. Например, с поиском локации, когда мы чуть не совершили роковую ошибку. Поменяли локацию первого ресторана, несмотря на то, что в помещение уже были вложены средства. Совет друга-коллеги решил судьбу проекта.

У нас не получилось привезти поваров из Поднебесной для запуска. Справлялись своими силами. Помню момент отчаяния, когда готовый проект стоит, аренда и зарплата персонала капает, а поварам из Китая в третий раз отказывают в визе.





Еще одна сложность — нехватка обученного персонала. Первую лапшу мы тянули полторы минуты, теперь — 10 секунд. Просто на рынке не было такой профессии.

Мы долго приучали гостей к новому для рынка продукту — лапше по-ланьчжоуски. Именно тогда родилась идея угощать гостей бесплатно. Я знала: чтобы понять наш продукт, лапшу надо съесть два раза. И сердце гостя навсегда наше.

Были и бунты персонала. Случались моменты, когда я сама мыла посуду. Или, когда ночью в два часа экстренно собиралось совещание, и в шесть утра команда улетала в Атырау спасать проект.

Нехватка знаний и опыта в организации питания сказывались на материальных и моральных потерях. Хотя именно отсутствие опыта помогло в становлении бренда. Я не знала, как правильно. Шла по наитию, доверяя интуиции.

Сложности были всегда, есть и сегодня. Стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения и еще быстрее претворять их в жизнь — благодаря этим качествам команда справляется с любыми трудностями.

О сети ресторанов быстрого питания Lanzhou

Миссия нашей компании — объединить мир через любовь к лапше, приготовленной по уникальному рецепту, и познакомить мир с Казахстаном.

Наш главный продукт — лапша. Ее уникальность в рецептуре. Именно это отличает нас от многих. Можно знать абсолютно все операционные и технологические процессы, но секретный ингредиент знают только два человека. Это наша защита от копирования, что происходит регулярно.

Я верю в свой продукт, в его большое будущее. Верю не только я, но и вся команда. Это отличает нас от многих.

Во главе угла у нас стоят люди







Во главе угла у нас стоят люди. В первую очередь, гости. Благодаря их лояльности к бренду, мы есть сегодня. Во-вторых, наша звездная команда единомышленников, благодаря которой мы каждый день идем к своим целям, преодолевая любые трудности.

О масштабировании и развитии проекта

В развитии помог сам проект. Мы в сфере быстрого питания, но при этом еда приготовлена из-под ножа и всегда свежая. Нас сложно отнести к какому-либо сегменту. Мы не кафе, не ресторан и не столовая. Мы лапшичная. Именно востребованность в таком продукте дает возможность быстрого масштабирования. Потребитель диктует условия.





Пандемия оголила все слабые стороны. Мы быстро оптимизировались, процесс улучшения не прерывается. Рука постоянно на пульсе. Именно в кризис мы научились быстро принимать решения и действовать. Перестройка бизнес-процессов иногда происходит в воздухе, в режиме полета. Часто команда стрессует, но понимает, что это наше конкурентное преимущество. И в реалиях сегодняшнего дня выжить и расти по-другому не удастся.

Советы начинающим предпринимателям

Создавайте уникальный продукт. Для успеха необходима безусловная вера. Если появились сомнения, лучше остановиться. Сомнение — это хаос. Хаос однозначно приведет к гибели. Позволяйте себе ошибаться, не бойтесь упасть. Научитесь слышать себя и верьте своей интуиции.

За каждым успешным проектом стоит команда. Главный ресурс любого бизнеса — люди, единомышленники, которые вместе с вами придут к цели.