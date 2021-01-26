5 интервью с боксершей, хоккеисткой и тратлонисткой о том, почему выбрали спорт и как это изменило их жизнь

Фируза Шарипова, 26 лет, город — Тараз, спортсменка, @sharipova_firuza





В боксе я оказалась случайно. Мне было 13 лет, мой сосед ходил на бокс, и из любопытства я решила посмотреть на тренировку. Ко мне подошел тренер и спросил, хочу ли я заниматься. Я ответила: «Ну, давайте».

Первое время я скрывала от родителей, что хожу на секцию по боксу. А после того как они узнали, на протяжении полутора лет дома были скандалы, мне запрещали заниматься боксом, прятали мои перчатки. Хотя на мое первое соревнование, которое было через четыре месяца тренировок, мама все-таки пришла.

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Булбул Картанбаева, 27 лет, профессиональная хоккеистка, @kartanbay





Я была энергичным ребенком и с раннего детства хотела заниматься каким-либо спортом. В Таразе, где я жила, из спортивных секций были только бокс и борьба, и то для мальчиков. Я ходила сначала в одну секцию, потом в другую. Но через короткий промежуток времени мне говорили, что это не для девочек, и забирали из секции. Когда мы с мамой переехали в Талгар, я занималась футболом и даже ездила на соревнования. Потом мы переехали в Алматы, я поступила в лингвистическую школу, но мне было сложно учиться там, и родители нашли специализированную школу-интернат для одаренных в спорте детей. В этой школе не было женского футбола, но был женский хоккей. Я никогда раньше не играла в хоккей, но попробовала, и мне понравилось.

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Юлия Галышева, 27 лет, город — Алматы, спортсменка, фристайлистка





Когда меня привели на первую тренировку, мне было всего четыре года. Тренер была нашей соседкой, и сначала она предложила моей маме отводить меня в зал просто, чтобы я не слонялась летом по двору. Мама согласилась. Мы ходили на тренировки каждый день, кроме воскресенья, 1,5 километра туда и обратно. У тренера была большая собака, английский дог, так как я была маленькой, я просто садилась на собаку и ехала верхом.

В нашем виде спорта все элементы отрабатываются сначала в акробатическом зале: на батуте, водном трамплине и только потом на снегу. Поездка верхом на собаке и батут, который был в зале — это то, благодаря чему я влюбилась в этот вид спорта.

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Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана, facebook





4 лет назад я кардинально поменяла профессию. Несмотря на то, что окончила с красным дипломом Архитектурную академию и у меня хорошо получалось, я поняла, что это не мое. В течение двух лет искала себя. И когда меня совершенно случайно пригласили в один из крупнейших фитнес-клубов попробовать себя в роли тренера и пройти кастинг, я прошла его с легкостью. А через месяц уже руководила одним из департаментов в этом клубе. Спустя этот месяц я поняла, спорт — это то, что мне нравится, близко по духу, и тогда уже началось развитие. Если делаешь что-то от души — это стопроцентный успех.

Триатлон внес колоссальные изменения в мою жизнь. Поэтому в какой бы стране я ни была, если у меня есть возможность, стараюсь развивать этот вид спорта.

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Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, тренер по пилатесу, олимпийская чемпионка





У нас спортивная семья, папа спортсмен на 200%. Для него двигательная активность — важный составляющий фактор. Нас в семье четверо детей, и всем он привил любовь к движению, спорту. Мы ходили в походы, посещали секции по плаванию и карате, играли в баскетбол. С 7 до 11 лет занимались горнолыжным спортом. Потом я боялась ездить со спусков и бросила горнолыжный спорт. Но папа — лыжник, другого вида спорта не могло быть, поэтому оставались лыжные гонки. Папе понравился тренер по биатлону, и он отдал нас, всех четверых, в биатлон.

Сначала мне не понравился биатлон — было сложно ехать в гору. В 11-12 лет все новое воспринималось в штыки. Но мы съездили на соревнования, где я заняла 1 или 2 место, и это меня вдохновило. А уже в 13-14 лет биатлон стал осознанной частью моей жизни.

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