34 бренда из Центральной Азии, которые удивят вас и иностранных гостей

Культура Центральной Азии богата и красива. В наших странах живет много дизайнеров, которые гордятся кочевой культурой и создают современные бренды с национальным колоритом. Рассказываем лишь о некоторых из них.





Казахстан





Основатель бренда — Роксана Адильбекова. Создала бренд, с помощью которого рассказывает историю Центральной Азии. Говорит о ее культуре и смешении народов на международном рынке. В коллекции стильная и смелая одежда для современных кочевников.









Еще один бренд одежды из Казахстана — для тех, кто любит подчеркнуть свой стиль. Здесь можно приобрести современную дизайнерскую одежду и текстиль в этно-стиле: комфортные платья и яркие чапаны.









Вместительные и стильные сумки от дизайнера из Казахстана. Они созданы из натуральных материалов и украшены восточными принтами.









Казахские национальные украшения снова вернулись в моду и хорошо сочетаются с современной одеждой. Бренд создает украшения из серебра и бронзы с натуральными камнями.









Бренд повседневной и вечерней одежды для женщин с национальными орнаментами. Часто участвует в международных показах и довольно известен за границей.









Ая Бапани предлагает одежду, вдохновленную казахскими традициями и историей кочевого народа.









Бренд, где вы можете приобрести национальную одежду для повседневной жизни. Например, пиджаки с казахскими орнаментами или абайки для женщин.









Магазин ковров ручной работы из натуральной шерсти. Здесь большой выбор расцветок и дизайна. А ковры подойдут для интерьера квартиры любого современного человека.









Еще один бренд, который создает этнические изделия. Можно выбрать красивые корпе, созданные вручную. Классный подарок для родных и для гостей страны.









Бренд начинался с создания аксессуаров со стилизованным орнаментом. Теперь здесь можно найти и предметы домашнего текстиля. Современная молодежь может приобрести вещи с национальным колоритом и дополнить ими интерьер квартиры.

Кыргызстан





Компания Jannat Accessories предлагает клиентам стильные украшения, платки и тюрбаны. Коллекции отражают национальные и культурные мотивы. Особенность бренда в том, что все изделия удобные и практичные.









Кыргызстанский бренд создает сувениры в этно-стиле, серебряные и кожаные изделия. Но его главная особенность — наборы для национальных игр ручной работы.









Арт-студия создает одежду из натурального текстиля, а также предметы декора, аксессуары, украшения и даже обувь. Недавно была выпущена коллекция «Восточная красавица» из винтажных тканей.









Этно-дизайнер Асель Калканова специализируется на создании национальной женской одежды. Дизайнер часто предоставляет одежду для съемок, фотосессий и официальных мероприятий. Отличительная черта бренда — головные уборы.









Молодежный бренд предлагает футболки, свитшоты и худи с известными кыргызскими пословицами и этно-принтами. Также можно купить шопперы, украшенные традиционным кыргызским орнаментом.









Основатель бренда — дизайнер Толгонай Байра, создает одежду для мужчин и женщин в национальном стиле. Компания довольно известна не только в стране, но и за пределами Кыргызстана.









Бренд авторской одежды для женщин. В основном магазин выпускает красивые платья с национальными узорами. Одежда создана на основе микса культур Восточной и Центральной Азии.





Здесь можно выбрать национальные сувениры ручной работы. Среди товаров: войлочная кепка, этно-ваза, игрушки из войлока или панно с узорами.

Таджикистан

ATLAS MIRA CHAPANS, @atlas_mira





Бренд показывает свежий взгляд на традиционные среднеазиатские чапаны ручной работы, платья-рубашки и кафтаны. В одежде объединены национальные узоры, современный крой и старые техники.









Икат — известный узор в Центральной Азии. В магазине вы можете найти модные наряды из иката. Также тут создают кукол ручной работы, проводят мастер-классы.









В магазине представлены эксклюзивные ювелирные изделия ручной работы. Украшения объединяют в себе национальный и современный стили.









Шикарные авторские украшения в национальном стиле с натуральными камнями.





Стильные современные вещи с индивидуальным традиционным пошивом от дизайнера из Таджикистана Нафисы Имрановой.

Узбекистан





Онлайн-магазин современной одежды с национальным колоритом. Здесь можно найти одежду с узорами иката, сюзане, адраса и тюбетейки.

Fratelli Casa был создан братьями Шерзодом и Шохрухом в Ташкенте в 2006 году. Согласно описанию, аудитория бренда — это активные люди из разных стран, которые любят практичность и простоту.









Основатели проекта — Маржан из Узбекистана и ее мама Раиса, которая родилась в Казахстане. Все началось с небольшого семейного бизнеса, а теперь предприниматели поставляют свои изделия ручной работы по всему миру.

Здесь можно найти традиционные, но стильные и современные корпе, которые украсят дом.









Шоурум и галерея, где продаются одежда в узбекском национальном стиле и посуда от местных мастеров.

Также творческие деятели устраивают здесь фотосессии, мастер-классы и презентуют свои книги.

Больше проектов из Узбекистана можно увидеть по ссылке.