WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

10 казахстанских спортсменов, за которыми все следят в 2025 году
Центральная Азия

06.09.2025

10 казахстанских спортсменов, за которыми все следят в 2025 году

Из года в год на мировой арене казахстанские спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты. Рассказываем о 10 спортсменах, за которыми интересно следить и которыми стоит гордиться в 2025 году.



Темирлан Анарбеков, футболист, @anarbekov_temirlan77

Молодой вратарь футбольного клуба «Кайрат» и национальной сборной Казахстана. Обрел особую популярность благодаря недавнему матчу с шотландским «Селтиком», в котором его профессионализм обеспечил казахстанскому клубу участие в основном этапе Лиги чемпионов.


Абиба Абужакынова, дзюдоистка, @abiba48

Абиба — молодая дзюдоистка, которая успешно строит свою спортивную карьеру, развивает дзюдо в Казахстане, а также успела получить высшее образование. Помимо этого Абиба завоевала серебряную и бронзовую медали на Чемпионатах мира.


Михаил Шайдоров, фигурист, @mikhail_shaidorov

Молодой фигурист, выступающий в одиночном катании. В этом году Михаил стал серебряным призером чемпионатом мира и чемпионом четырех континентов. Стал исполнителем каскада из тройного акселя и и четверного тулупа, а также каскада из тройного акселя, ойлера и четверного сальхова.


Ксения Игнатова, пловчиха, @ignattovaa

Талантливая молодая пловчиха, выступавшая в составе национальной сборной на Олимпиаде в Париже. Ксения установила национальный рекорд, а также два рекорда на Чемпионате Азии в 2024 году, где и завоевала несколько золотых и серебряных медалей.


Александр Бублик, теннисист, @bublik

Известный казахстанский теннисист, которого фанаты любят не только за профессиональные успехи, но и за отличное чувство юмора. Успешно выступает на самых престижных мировых турнирах.


Нурбек Оралбай, боксер, @oralbay_nurbek

Боксер среднего и полутяжелого весовых категорий, начинал свою карьеру как спортсмен-любитель. Нурбек член национальной сборной Казахстана, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года и чемпион мира 2023 года.


Шавкат Рахмонов, боец смешанных единоборств, @shavkatrakhmonov94

Шавкат выступает под эгидой UFC в полусреднем весе, на данный момент занимает третье место в официальном рейтинге UFC в своей весовой категории и 15 в общем рейтинге. Выступая в смешанных единоборствах, Шавкат одержал победу в каждом из проведенных боев.


Елена Рыбакина, теннисистка, @lenarybakina

В мировом рейтинге WTA спортсменка занимает 10 строчку и регулярно показывает высокие результаты на ведущих турнирах.


Дастан Сатпаев, футболист, @d.satpayev

Семнадцатилетний футболист, нападающий футбольного клуба «Кайрат» и национальной сборной Казахстана. Свою карьеру Дастан продолжит в известном футбольном клубе «Челси».


Аделаида Пчелинцева, пловчиха, @pchelintseva.adelaida

Аделаида — многократная рекордсменка Казахстана, которая успешно выступает на мировых соревнованиях в составе национальной сборной.


