10 казахстанских спортсменов, за которыми все следят в 2025 году

Из года в год на мировой арене казахстанские спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты. Рассказываем о 10 спортсменах, за которыми интересно следить и которыми стоит гордиться в 2025 году.









Молодой вратарь футбольного клуба «Кайрат» и национальной сборной Казахстана. Обрел особую популярность благодаря недавнему матчу с шотландским «Селтиком», в котором его профессионализм обеспечил казахстанскому клубу участие в основном этапе Лиги чемпионов.





Абиба — молодая дзюдоистка, которая успешно строит свою спортивную карьеру, развивает дзюдо в Казахстане, а также успела получить высшее образование. Помимо этого Абиба завоевала серебряную и бронзовую медали на Чемпионатах мира.





Молодой фигурист, выступающий в одиночном катании. В этом году Михаил стал серебряным призером чемпионатом мира и чемпионом четырех континентов. Стал исполнителем каскада из тройного акселя и и четверного тулупа, а также каскада из тройного акселя, ойлера и четверного сальхова.





Талантливая молодая пловчиха, выступавшая в составе национальной сборной на Олимпиаде в Париже. Ксения установила национальный рекорд, а также два рекорда на Чемпионате Азии в 2024 году, где и завоевала несколько золотых и серебряных медалей.





Известный казахстанский теннисист, которого фанаты любят не только за профессиональные успехи, но и за отличное чувство юмора. Успешно выступает на самых престижных мировых турнирах.





Боксер среднего и полутяжелого весовых категорий, начинал свою карьеру как спортсмен-любитель. Нурбек член национальной сборной Казахстана, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года и чемпион мира 2023 года.





Шавкат Рахмонов, боец смешанных единоборств, @shavkatrakhmonov94

Шавкат выступает под эгидой UFC в полусреднем весе, на данный момент занимает третье место в официальном рейтинге UFC в своей весовой категории и 15 в общем рейтинге. Выступая в смешанных единоборствах, Шавкат одержал победу в каждом из проведенных боев.





В мировом рейтинге WTA спортсменка занимает 10 строчку и регулярно показывает высокие результаты на ведущих турнирах.





Семнадцатилетний футболист, нападающий футбольного клуба «Кайрат» и национальной сборной Казахстана. Свою карьеру Дастан продолжит в известном футбольном клубе «Челси».





Аделаида — многократная рекордсменка Казахстана, которая успешно выступает на мировых соревнованиях в составе национальной сборной.