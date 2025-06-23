5 лучших баз отдыха в Жезказгане для отдыха с семьей и друзьями

Для тех, кто ищет комфортное место для отдыха в Жезказгане, мы сделали подборку из пяти локаций. Здесь загородные дома, семейные комплексы и пляжи для незабываемого отдыха с самыми близкими.





Комфортная база отдыха с оборудованным пирсом, уютными беседками и кафе. Есть возможность покататься на лодках и катамаранах. Для детей оборудована игровая зона с батутами.





База отдыха на берегу Кенгирского водохранилища с комфортными беседками и банями на дровах. Гостям также предлагают покататься на сап-бордах, катамаранах и катерах.





Гостиница с баней, бассейном, топчанами и оборудованной мангальной зоной. Отличный выбор для семейного отдыха.





Современная зона отдыха с просторным бассейном под открытым небом и приятной атмосферой. Здесь также регулярно проходят зажигательные вечеринки.





Комплекс с сауной, хаммамом и крытым бассейном, подходящий для спокойного отдыха с комфортом.