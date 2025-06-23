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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 лучших баз отдыха в Жезказгане для отдыха с семьей и друзьями
Центральная Азия

21.06.2025

5 лучших баз отдыха в Жезказгане для отдыха с семьей и друзьями

Для тех, кто ищет комфортное место для отдыха в Жезказгане, мы сделали подборку из пяти локаций. Здесь загородные дома, семейные комплексы и пляжи для незабываемого отдыха с самыми близкими.


KengirLand, @kengirland_resort


Комфортная база отдыха с оборудованным пирсом, уютными беседками и кафе. Есть возможность покататься на лодках и катамаранах. Для детей оборудована игровая зона с батутами.


«Причал», @zona_otdikha_prichal_zhez


База отдыха на берегу Кенгирского водохранилища с комфортными беседками и банями на дровах. Гостям также предлагают покататься на сап-бордах, катамаранах и катерах.


Khan, @khan.zhez


Гостиница с баней, бассейном, топчанами и оборудованной мангальной зоной. Отличный выбор для семейного отдыха.


Family Park, @family_park_satpaev


Современная зона отдыха с просторным бассейном под открытым небом и приятной атмосферой. Здесь также регулярно проходят зажигательные вечеринки.


Ulytau, @complex.ulytau


Комплекс с сауной, хаммамом и крытым бассейном, подходящий для спокойного отдыха с комфортом.

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#казахстан #отдых #пляж #зоныотдыха
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