25 художников и иллюстраторов о заказах для Disney и как меняют города

9 стрит-арт-художников из Центральной Азии

Паша Кас,

@pashacas

Виктор Цой,

@basicolors.kg





Современное искусство: 7 молодых казахстанских художников

@mika_barny

Бахтияр Беркин и Мика Барни, @bberkin1

Иллюстраторы о сотрудничестве с Disney, Nickelodeon, MaxMara



Асем Ыскак, 35 лет, город — Нур-Султан, fashion-иллюстратор, дизайнер, @assemyskak

Моушн-дизайнер, иллюстратор и режиссер монтажа о доходе и развитии креативных профессий в Бишкеке



Жусуп Тенти, 24 года, родной город — Бишкек, дизайнер-иллюстратор, @jusuptenti

Художники о том, как стрит-арт-искусство развивается в Казани и меняет город





Паша Кас — известный казахстанский стрит-арт-художник. Рисовал в городах Казахстана, России, Германии, Грузии и США. В работах художник поднимает актуальные вопросы и проблемы общества. Вошел в азиатский рейтинг Forbes — 30 under 30.Виктор Цой — стрит-арт-художник из Кыргызстана. Занимается граффити более 20 лет. Участвовал на международных арт-фестивалях за рубежом.Фотохудожники родом из Алматы. Дуэт занимается творчеством, используя сюрреалистические декорации. Финалисты и победители конкурсов. Их работы публиковались в международных журналах.Анвар Мусрепов — художник из Алматы. В своих работах применяет цифровые технологии. Помимо художественной деятельности занимается кураторской практикой. Участвовал в выставках в Вене, Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Бишкеке.Я сотрудничала с Intertop, Ait, Topstretching, в качестве ивент-художника сотрудничала с Max Mara, Avon, Timberland.Если это коммерческий заказ, в первую очередь, провожу исследование по ДНК самого бренда. После ищу свои идеи исходя от технического задания, современных трендов и своих ощущений.Рисование занимает много времени. Все зависит от сложности и объемов. Рисование на заказ — большой трудоемкий процесс, где ты включаешь все свои способности, как творческие, так и аналитические.Я рисую около восьми лет. Сначала учился в художественной школе на художника-живописца. Рисовал портреты, увлекался трафаретной графикой. Постепенно увлечение начало перерастать в профессию, и я стал реализовывать проекты на заказ, помогать людям. Рисовал знакомым, а потом через сарафанное радио обо мне стали узнавать другие.На улице у тебя есть свобода выбора, начиная от места и заканчивая шрифтом. Я рисую на фасадах зданий, которые не принадлежат к историческим объектам. Граффити должно оживлять и украшать жилой дом. Мои рисунки есть и в других странах, например, в Казахстане, Голландии, Норвегии, Индии, Египте.