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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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25 художников и иллюстраторов о заказах для Disney и как меняют города
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Вчера в 16:00

25 художников и иллюстраторов о заказах для Disney и как меняют города

9 стрит-арт-художников из Центральной Азии
Паша Кас, @pashacas

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Паша Кас — известный казахстанский стрит-арт-художник. Рисовал в городах Казахстана, России, Германии, Грузии и США. В работах художник поднимает актуальные вопросы и проблемы общества. Вошел в азиатский рейтинг Forbes — 30 under 30.
Виктор Цой, @basicolors.kg

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Виктор Цой — стрит-арт-художник из Кыргызстана. Занимается граффити более 20 лет. Участвовал на международных арт-фестивалях за рубежом.
Подробнее здесь.
Современное искусство: 7 молодых казахстанских художников
Бахтияр Беркин и Мика Барни, @bberkin1, @mika_barny

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Фотохудожники родом из Алматы. Дуэт занимается творчеством, используя сюрреалистические декорации. Финалисты и победители конкурсов. Их работы публиковались в международных журналах.
Анвар Мусрепов, @anvarmusrepov

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Анвар Мусрепов — художник из Алматы. В своих работах применяет цифровые технологии. Помимо художественной деятельности занимается кураторской практикой. Участвовал в выставках в Вене, Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Бишкеке.
Подробнее здесь.
Иллюстраторы о сотрудничестве с Disney, Nickelodeon, MaxMara
Асем Ыскак, 35 лет, город — Нур-Султан, fashion-иллюстратор, дизайнер, @assemyskak

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Я сотрудничала с Intertop, Ait, Topstretching, в качестве ивент-художника сотрудничала с Max Mara, Avon, Timberland.
Если это коммерческий заказ, в первую очередь, провожу исследование по ДНК самого бренда. После ищу свои идеи исходя от технического задания, современных трендов и своих ощущений.
Рисование занимает много времени. Все зависит от сложности и объемов. Рисование на заказ — большой трудоемкий процесс, где ты включаешь все свои способности, как творческие, так и аналитические.
Подробнее здесь.
Моушн-дизайнер, иллюстратор и режиссер монтажа о доходе и развитии креативных профессий в Бишкеке
Жусуп Тенти, 24 года, родной город — Бишкек, дизайнер-иллюстратор, @jusuptenti

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Я рисую около восьми лет. Сначала учился в художественной школе на художника-живописца. Рисовал портреты, увлекался трафаретной графикой. Постепенно увлечение начало перерастать в профессию, и я стал реализовывать проекты на заказ, помогать людям. Рисовал знакомым, а потом через сарафанное радио обо мне стали узнавать другие.
Подробнее здесь.
Художники о том, как стрит-арт-искусство развивается в Казани и меняет город
Дамир Бозик, город — Казань, художник, граффист, @bozik_art

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На улице у тебя есть свобода выбора, начиная от места и заканчивая шрифтом. Я рисую на фасадах зданий, которые не принадлежат к историческим объектам. Граффити должно оживлять и украшать жилой дом. Мои рисунки есть и в других странах, например, в Казахстане, Голландии, Норвегии, Индии, Египте.
Подробнее здесь.


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