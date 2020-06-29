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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 стрит-арт-художников из Центральной Азии
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Сегодня в 10:50

9 стрит-арт-художников из Центральной Азии

Паша Кас, @pashacas


Паша Кас.jpg

Паша Кас — известный казахстанский стрит-арт-художник. Рисовал в городах Казахстана, России, Германии, Грузии и США. В работах художник поднимает актуальные вопросы и проблемы общества. Вошел в азиатский рейтинг Forbes — 30 under 30.


Ержан Танаев, @tanai_tigrohaud


Ержан Танаев.jpg

Ержан Танаев — граффити-художник из Алматы, участник команды Tigrohaud crew. Занимается творчеством в разных городах.


Али Закир, @zakir_tigrohaud


Али Закир.jpg

Али Закир — казахстанский граффитист, участник команды Tigrohaud crew. Член Союза художников Казахстана. Участвовал во многих выставках, его работы украшают дома в разных городах Казахстана.


Дмитрий DMN, @repas_workshop


Дмитрий DMN.jpg

Еще один граффитист из Казахстана. Творческой деятельностью начал заниматься с 2007 года. Основатель мастерской REPAS, где состоят стрит-арт-художники Казахстана и Кыргызстана. Организуют выставки и фестивали, проводят мастер-классы по граффити.


Рустам Эшер, @rustam_esher


Рустам Эшер.jpg
Рустам Эшер — стрит-арт-художник родом из Казахстана. Начал рисовать на стенах с 2014 года. Его работы можно увидеть на зданиях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В работах отслеживаются темы экологии, науки и социальных проблем.


Михаил Пашков, @mikepashkov


Михаил Пашков.jpg

Михаил Пашков — граффитист, дизайнер и декоратор интерьера из Узбекистана. Занимается граффити более 15 лет. Его рисунки украшают заведения и улицы Ташкента. Также нарисовал граффити для клипа Левана Горозия.


Абдурахмон, @Inkuzart


Абдурахмон.jpg

Стрит-арт-художник из Ташкента. Его прозвали узбекским Бэнкси. Украсил несколькими работами район в столице. Выкладывает видео на YouTube, где показывает, как создаются его рисунки.


Виктор Цой, @basicolors.kg


Виктор Цой.jpg

Виктор Цой — стрит-арт-художник из Кыргызстана. Занимается граффити более 20 лет. Участвовал на международных арт-фестивалях за рубежом.


DOXA, @doxa_crew


DOXA.jpg

Арт-группа стрит-арт-художников из Бишкека. Занимаются росписью стен, домов, аэрографией. В Бишкеке украсили многие здания города.

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