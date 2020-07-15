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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Современное искусство: 6 молодых казахстанских художников
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Сегодня в 10:50

Современное искусство: 6 молодых казахстанских художников

Ринат Абдрахманов, @lbank_


Ринат Абдрахманов.jpg

Ринат Абдрахманов — медиахудожник. Занимается цифровым искусством с 2011 года. Создает инсталляции, скульптуры в сфере виртуальности, симулируя воду на сложных трехмерных призмах.


Гайша Маданова, @gaishamadanova


Гайша Маданова.jpg

Гайша Маданова — художница, арт-менеджер, куратор. Одна из основателей международного художественного коллектива Artpologist. Основатель и главный редактор первого казахстанского концептуального журнала по современному искусству ALUAN. Ее работы выставлялись в Азербайджане, Италии, США, России.


Анвар Мусрепов, @anvarmusrepov


Анвар Мусрепов.jpg

Анвар Мусрепов — художник из Алматы. В своих работах применяет цифровые технологии. Помимо художественной деятельности занимается кураторской практикой. Участвовал в выставках в Вене, Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Бишкеке.


Бахтияр Беркин и Мика Барни, @bberkin1, @mika_barny


Бахтияр Беркин и Мика Барни.jpg

Фотохудожники родом из Алматы. Дуэт занимается творчеством, используя сюрреалистические декорации. Финалисты и победители конкурсов. Их работы публиковались в международных журналах.


Айгерим Оспан, @aygerrro


Айгерим Оспан.jpg

Айгерим Оспан — мультимедийная художница. Работает с инсталляциями, видеоартами, живописью. Участвовала во многих выставках, проектах и мастер-классах.


Меруерт Кунакова, @meruertkunakova


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 Меруерт Кунакова — художница, занимается живописью, создает скульптуры. В работе Leaving the ordinary художница экспериментирует с техникой печатного процесса XIX века — цианотипией.

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#казахстан #современноеискусство #художники #инсталяции
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