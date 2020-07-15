Современное искусство: 6 молодых казахстанских художников













Бахтияр Беркин и Мика Барни, @bberkin1, @mika_barny

















Ринат Абдрахманов — медиахудожник. Занимается цифровым искусством с 2011 года. Создает инсталляции, скульптуры в сфере виртуальности, симулируя воду на сложных трехмерных призмах.Гайша Маданова — художница, арт-менеджер, куратор. Одна из основателей международного художественного коллектива Artpologist. Основатель и главный редактор первого казахстанского концептуального журнала по современному искусству ALUAN. Ее работы выставлялись в Азербайджане, Италии, США, России.Анвар Мусрепов — художник из Алматы. В своих работах применяет цифровые технологии. Помимо художественной деятельности занимается кураторской практикой. Участвовал в выставках в Вене, Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Бишкеке.Фотохудожники родом из Алматы. Дуэт занимается творчеством, используя сюрреалистические декорации. Финалисты и победители конкурсов. Их работы публиковались в международных журналах.Айгерим Оспан — мультимедийная художница. Работает с инсталляциями, видеоартами, живописью. Участвовала во многих выставках, проектах и мастер-классах.Меруерт Кунакова — художница, занимается живописью, создает скульптуры. В работе Leaving the ordinary художница экспериментирует с техникой печатного процесса XIX века — цианотипией.