Иллюстраторы о сотрудничестве с Disney, Nickelodeon, MaxMara

Канат Нуртазин, 28 лет, город — Нур-Султан, старший менеджер Подготовительной школы Назарбаев Университета, @kanat_n













О себе

О работе с брендами

Я считаю, чтобы получить заказ от крупного бренда, главное — не потерять индивидуальность в своих работах

С кем хотелось бы сотрудничать

Mikibo Kokhreidze, 28 лет, город — Тбилиси, иллюстратор, @momikibo













О себе

О работе с брендами

Сотрудничать с крупными компаниями очень важно, это полезно для портфолио, для опыта и для уверенности в искусстве







С кем хотелось бы сотрудничать

Асем Ыскак, 35 лет, город — Нур-Султан, fashion-иллюстратор, дизайнер, @assemyskak













О себе



О работе с брендами

При работе с брендами важно быть ответственным и пунктуальным

С кем хотелось бы сотрудничать

Не было образования в этой сфере, и всему обучался сам.Это могут быть исторические личности, просмотренный фильм, глобальные новости.Думаю, что мне повезло, ведь все компании вышли на меня сами через Instagram. Их маркетинг-сотрудники написали мне и предложили сотрудничество.После обсуждения идей весь творческий процесс они отдали в мои руки и ждали уже законченную работу.Некоторые делаются за пару часов, на другие может уйти и полгода — все зависит от настроя, свободного времени и необходимых материалов.. Я считаю, чтобы получить заказ от крупного бренда, главное — не потерять индивидуальность в своих работах.И, конечно же, конфиденциальность с моей стороны, не разглашать о сотрудничестве, пока они не разместят у себя мои работы.Но в этом и вся прелесть работы, необходимо взять себя в руки и просто наслаждаться процессом.При этом нужно знать цену своим работам и не продешевить. Еще нужно понимать, что такие организации большие, и порой приходится ждать, пока они согласуют все детали со своей стороны.Читал много детских книг с милыми и забавными иллюстрациями в теплых тонах. Мне всегда хотелось передать свои истории через иллюстрации в стиле детской книги, поэтому я взял карандаш, и все началось.Горжусь тем, что мне удалось сотрудничать с крупными компаниями, такими как Pixar/Disney Studio, Zynga, CapCom, King.В 2012 году они искали художника для фонового персонажа мультфильма «Холодное сердце». Мне был дан небольшой тест, после которого меня наняли в качестве внештатного художника.Все зависит от того, что вы хотите достичь и рассказать. Вы должны быть всегда открыты с вашим холстом и рисовать истинными цветами, которые будут выражать вас в полной мере.Впервые я начал работать с компаниями, когда мне было 17-18 лет, это было тяжело. Я был слишком молод, у меня не хватало опыта.У меня таких запросов было много.Нужно усердно работать, пока не будешь создавать лучшие в мире работы.Проработав архитектором пять лет, ушла в графический дизайн. Меня всегда привлекал мир моды, и я хотела стать дизайнером одежды. Поэтому много рисовала девочек и саму моду.Именно тогда я начала делать первые заказы и устроилась работать преподавателем fashion-иллюстрации в арт-студию.Я верю, что рисовать может каждый. Главная задача моих курсов и мастер-классов — это рисовать для счастья и в удовольствие.После ищу свои идеи исходя от технического задания, современных трендов и своих ощущений.Все зависит от сложности и объемов. Рисование на заказ — большой трудоемкий процесс, где ты включаешь все свои способности, как творческие, так и аналитические.Также важно делать свои интересные проекты, которые привлекут людей и бренды.. Всегда вначале страшно, а потом включаешься в процесс, и становится интересно.Изначально все обговаривать.Было бы интересно сделать дизайн с этнофэшн-иллюстрациями на день города Нур-Султан.