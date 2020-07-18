Иллюстраторы о сотрудничестве с Disney, Nickelodeon, MaxMara

Канат Нуртазин, 28 лет, город — Нур-Султан, старший менеджер Подготовительной школы Назарбаев Университета, @kanat_n
О себе
Начал увлекаться рисованием в 2013 году. Не было образования в этой сфере, и всему обучался сам.
По большей части идеи моих работ связаны с темами, которые мне интересны, или с событиями, которые повлияли на меня. Это могут быть исторические личности, просмотренный фильм, глобальные новости.
О работе с брендами
Я работал с компаниями Disney, Nickelodeon, Nick Jr. и Peppa. Думаю, что мне повезло, ведь все компании вышли на меня сами через Instagram. Их маркетинг-сотрудники написали мне и предложили сотрудничество.
Моими работами они просто хотели создать WOW-эффект. После обсуждения идей весь творческий процесс они отдали в мои руки и ждали уже законченную работу.
На каждую работу времени уходит по-разному. Некоторые делаются за пару часов, на другие может уйти и полгода — все зависит от настроя, свободного времени и необходимых материалов.
Мне повезло, сарафанное радио, пересылки моих работ сыграли мне на руку, и компании сами написали мне. Я считаю, чтобы получить заказ от крупного бренда, главное — не потерять индивидуальность в своих работах.
В моем случае их главным требованием было закончить работу в срок. И, конечно же, конфиденциальность с моей стороны, не разглашать о сотрудничестве, пока они не разместят у себя мои работы.
Когда работаешь с такими крупными компаниями, ты чувствуешь особое давление. Но в этом и вся прелесть работы, необходимо взять себя в руки и просто наслаждаться процессом.
Я считаю, чтобы получить заказ от крупного бренда, главное — не потерять индивидуальность в своих работах
Также важно знать, как преподнести свою идею, объяснить свои требования, обсудить все нюансы: права интеллектуальной собственности, гонорар, оплату. При этом нужно знать цену своим работам и не продешевить. Еще нужно понимать, что такие организации большие, и порой приходится ждать, пока они согласуют все детали со своей стороны.
С кем хотелось бы сотрудничать
Будучи фанатом комиксов и любителем киноиндустрии, хотелось бы поработать с Marvel, DC, Netflix и HBO.
Mikibo Kokhreidze, 28 лет, город — Тбилиси, иллюстратор, @momikibo
О себе
Я начал заниматься иллюстрацией в 13 лет. Читал много детских книг с милыми и забавными иллюстрациями в теплых тонах. Мне всегда хотелось передать свои истории через иллюстрации в стиле детской книги, поэтому я взял карандаш, и все началось.
Я нахожу вдохновение в природе, катаясь на велосипеде по городу, слушая музыку.
О работе с брендами
За 12 лет моей карьеры я работал со многими компаниями по всему миру. Горжусь тем, что мне удалось сотрудничать с крупными компаниями, такими как Pixar/Disney Studio, Zynga, CapCom, King.
Disney связались со мной через сайт behance.net. В 2012 году они искали художника для фонового персонажа мультфильма «Холодное сердце». Мне был дан небольшой тест, после которого меня наняли в качестве внештатного художника.
Сотрудничать с крупными компаниями очень важно, это полезно для портфолио, для опыта и для уверенности в искусстве
Работа над иллюстрациями может занимать несколько часов, иногда даже дней. Все зависит от того, что вы хотите достичь и рассказать. Вы должны быть всегда открыты с вашим холстом и рисовать истинными цветами, которые будут выражать вас в полной мере.
Сотрудничать с крупными компаниями очень важно, это полезно для портфолио, для опыта и для уверенности в искусстве. Впервые я начал работать с компаниями, когда мне было 17-18 лет, это было тяжело. Я был слишком молод, у меня не хватало опыта.
В основном необычные запросы на иллюстрации чаще приходят от небольших компаний, чем крупных. У меня таких запросов было много.
В сотрудничестве с брендами важно любить общаться с людьми, придерживаться сроков. Нужно усердно работать, пока не будешь создавать лучшие в мире работы.
С кем хотелось бы сотрудничать
Я бы хотел поработать с Cartoon Network Studios, Activision Blizzard, Epic Games, Warner Bros.Animation, Dream Works Animation, CD Projekt.
Асем Ыскак, 35 лет, город — Нур-Султан, fashion-иллюстратор, дизайнер, @assemyskak
О себе
По профессии — архитектор. Проработав архитектором пять лет, ушла в графический дизайн. Меня всегда привлекал мир моды, и я хотела стать дизайнером одежды. Поэтому много рисовала девочек и саму моду.
Рисую с детства, но свою карьеру fashion-иллюстратора начала с 2015 года. Именно тогда я начала делать первые заказы и устроилась работать преподавателем fashion-иллюстрации в арт-студию.
Сейчас я больше уделяю время своим курсам, где обучаю с нуля рисовать fashion-иллюстрации. Я верю, что рисовать может каждый. Главная задача моих курсов и мастер-классов — это рисовать для счастья и в удовольствие.
О работе с брендами
Я сотрудничала с Intertop, Ait, Topstretching, в качестве ивент-художника сотрудничала с Max Mara, Avon, Timberland.
Если это коммерческий заказ, в первую очередь, провожу исследование по ДНК самого бренда. После ищу свои идеи исходя от технического задания, современных трендов и своих ощущений.
Рисование занимает достаточно много времени. Все зависит от сложности и объемов. Рисование на заказ — большой трудоемкий процесс, где ты включаешь все свои способности, как творческие, так и аналитические.
При работе с брендами важно быть ответственным и пунктуальным
Чтобы получить бренд в качестве заказчика, нужно: быть видимым в социальных сетях и нетворкингах, самим писать и предлагать сотрудничество. Также важно делать свои интересные проекты, которые привлекут людей и бренды.
Работать с брендами мне сложно психологически. Всегда вначале страшно, а потом включаешься в процесс, и становится интересно.
При работе с брендами важно быть ответственным и пунктуальным. Изначально все обговаривать.
С кем хотелось бы сотрудничать
Мне хотелось бы поработать с Talan gallery, Starbucks, Viled, BI Group, Air Astana, с косметическими компаниями. Было бы интересно сделать дизайн с этнофэшн-иллюстрациями на день города Нур-Султан.