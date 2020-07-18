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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 шагов, как предпринимателям коммуницировать с клиентами в кризис
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18.07.2018

10 шагов, как предпринимателям коммуницировать с клиентами в кризис

Работать с инфлюенсерами


Реклама у блогеров работает лучше, чем обезличенная коммуникация в наружной рекламе или по ТВ. Блогерам доверяют больше: об их жизни подписчики знают достаточно, чтобы возник эффект знакомства. К их советам прислушиваются, у них покупают.

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Разработать антикризисную PR-стратегию


Во время кризиса люди и компании из-за паники начинают больше фокусироваться на себе, забывая, что их благополучие зависит от клиента. В этот момент необходимо сосредоточиться на потребностях заказчика, стать для него источником решения проблем, а не обузой и очередной статьей расхода.

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Начать сотрудничество со СМИ


Публикации в СМИ нужны всем. Однозначно это маст-хэв для стартапов, а еще для тех, кто предлагает сложный продукт, чаще всего в b2b-сфере. Тот бизнес, где необходимо много объяснять, убеждать, увлекать, показывать, формировать доверие. Если продукт еще и дорогой, то чем больше аргументов, которые доказывают профессионализм компании, получит клиент, тем легче решиться на покупку.

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Создать интернет-магазин


Площадка в интернете — первое, что нужно в нынешних условиях. Если до кризиса у вас была только офлайн-точка, которая приносила доход, то самое время для начала ведения продаж через интернет.

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Правильно коммуницировать с клиентами


Цена неосторожных высказываний и коммуникационных ошибок выросла — так всегда происходит в кризис. Рассказываем, как нужно общаться с клиентами и партнерами, чтобы не допустить возможных осечек. В статье — из какой реальности говорить, где грань между полезной информацией и нагнетанием, как шутить.

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Использовать мессенджеры для увеличения продаж


Мессенджеры становятся универсальным каналом связи. В то время как звонки стали интимным способом связи с близкими людьми, общение в мессенджерах — комфортный способ взаимодействия с брендом для большинства интернет-покупателей.

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Создавать новый контент


Люди продолжают сидеть дома, и у них еще больше свободного времени, чтобы смотреть, читать и слушать. Самое время адаптироваться к новым условиям и вложиться в контент.

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Использовать принцип «кризисного маркетинга»


Сейчас, когда падают продажи, компаниям важно сохранить контакт с аудиторией до лучших времен, но многие действуют по шаблону. Вопрос — как делать это эффективно, а с каждым днем это становится все труднее. Выделяют три причины, по которым бренды стараются откликаться в маркетинговой коммуникации на историю с кризисом.

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Внимательнее отнестись к рекламе


Маркетинг в кризис — это очень деликатная тема. Прежде всего, узнайте, откуда приходят люди и чем они озабочены, потому что их потребности по понятным причинам изменились. Сейчас многие справедливо обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своих близких, а все остальное отходит на второй план.

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Сохранять доверие клиентов даже в период кризиса


64 % людей больше всего доверяют поисковым системам при исследовании бизнеса (Edelman TrustBarometer). Положительная деловая репутация не всегда по достоинству оценивается собственниками компаний, и они не учитывают, какой дополнительный доход она им приносит. А вот негативные отзывы о компании в интернете могут вдвое снизить доходность компании.

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#бизнес #маркетинг #pr #кризис
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