10 шагов, как предпринимателям коммуницировать с клиентами в кризис

Работать с инфлюенсерами
Реклама у блогеров работает лучше, чем обезличенная коммуникация в наружной рекламе или по ТВ. Блогерам доверяют больше: об их жизни подписчики знают достаточно, чтобы возник эффект знакомства. К их советам прислушиваются, у них покупают.
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Разработать антикризисную PR-стратегию
Во время кризиса люди и компании из-за паники начинают больше фокусироваться на себе, забывая, что их благополучие зависит от клиента. В этот момент необходимо сосредоточиться на потребностях заказчика, стать для него источником решения проблем, а не обузой и очередной статьей расхода.
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Начать сотрудничество со СМИ
Публикации в СМИ нужны всем. Однозначно это маст-хэв для стартапов, а еще для тех, кто предлагает сложный продукт, чаще всего в b2b-сфере. Тот бизнес, где необходимо много объяснять, убеждать, увлекать, показывать, формировать доверие. Если продукт еще и дорогой, то чем больше аргументов, которые доказывают профессионализм компании, получит клиент, тем легче решиться на покупку.
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Создать интернет-магазин
Площадка в интернете — первое, что нужно в нынешних условиях. Если до кризиса у вас была только офлайн-точка, которая приносила доход, то самое время для начала ведения продаж через интернет.
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Правильно коммуницировать с клиентами
Цена неосторожных высказываний и коммуникационных ошибок выросла — так всегда происходит в кризис. Рассказываем, как нужно общаться с клиентами и партнерами, чтобы не допустить возможных осечек. В статье — из какой реальности говорить, где грань между полезной информацией и нагнетанием, как шутить.
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Использовать мессенджеры для увеличения продаж
Мессенджеры становятся универсальным каналом связи. В то время как звонки стали интимным способом связи с близкими людьми, общение в мессенджерах — комфортный способ взаимодействия с брендом для большинства интернет-покупателей.
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Создавать новый контент
Люди продолжают сидеть дома, и у них еще больше свободного времени, чтобы смотреть, читать и слушать. Самое время адаптироваться к новым условиям и вложиться в контент.
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Использовать принцип «кризисного маркетинга»
Сейчас, когда падают продажи, компаниям важно сохранить контакт с аудиторией до лучших времен, но многие действуют по шаблону. Вопрос — как делать это эффективно, а с каждым днем это становится все труднее. Выделяют три причины, по которым бренды стараются откликаться в маркетинговой коммуникации на историю с кризисом.
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Внимательнее отнестись к рекламе
Маркетинг в кризис — это очень деликатная тема. Прежде всего, узнайте, откуда приходят люди и чем они озабочены, потому что их потребности по понятным причинам изменились. Сейчас многие справедливо обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своих близких, а все остальное отходит на второй план.
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Сохранять доверие клиентов даже в период кризиса
64 % людей больше всего доверяют поисковым системам при исследовании бизнеса (Edelman TrustBarometer). Положительная деловая репутация не всегда по достоинству оценивается собственниками компаний, и они не учитывают, какой дополнительный доход она им приносит. А вот негативные отзывы о компании в интернете могут вдвое снизить доходность компании.
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