10 новых рождественских эпизодов любимых шоу, которые поднимут настроение

Собрали 10 новых рождественских спецвыпусков, выпущенных к праздникам на телевидении и стриминговых платформах.





«Это торт? Праздники», 2 сезон





В праздничном конкурсе новогодней выпечки участники прошлых сезонов снова выйдут на кухню, чтобы создать съедобные версии коньков, щелкунчиков и других зимних символов.





«В поисках мистера Рождества», 2 сезон





В праздничном шоу 10 участников проходят серию тематических испытаний, где им предстоит проявить актерские способности и рождественское настроение. Под руководством ведущего Джонатана Беннетта участники соревнуются за шанс стать новым главным актером фильмов Hallmark. Специальный выпуск Reunion Special собирает всех героев сезона вместе, чтобы вспомнить самые яркие моменты и узнать, как сложилась их жизнь после проекта.





Рождественский эпизод «С любовью, Меган»





В специальном выпуске зрителей ждет неожиданное появление Гарри, а также личные и трогательные моменты. Также в шоу появится отсылка к прошлому Меган в королевской семье — через одну из любимых британских праздничных традиций.





«Мэтт Райф: рождественская импровизация с аудиторией»





Комик Мэтт Райф выйдет на сцену, чтобы шутить о подарках, семейных традициях и о том, кто в этом году попал в «хороший» или «плохой» список Санты.





«Убийства под омелой», 2 сезон





Владелица рождественского магазина Эмили Лейн оказывается втянута в новое расследование после загадочного убийства, связанного с отравленным печеньем. Используя свои скрытые навыки, она пытается докопаться до истины и очистить свое имя. Параллельно детектив Сэм Уилнер старается совместить работу и праздники, проводя время с дочерью Вайолет.





«Домой к Рождеству», 3 сезон





Когда постоянные разговоры про одиночество и давление ожиданий «идеального семейного Рождества» окончательно выводят из себя 30-летнюю Йоханну, она решается на отчаянный шаг — за 24 дня найти партнера, которого можно привести домой на праздник.





Рождественский спецвыпуск The Masked Singer





Любимое безумное музыкальное шоу возвращается с праздничным спецвыпуском. В этом году на сцену выйдут четыре знаменитости, которые попытаются удивить жюри, оставаясь инкогнито под масками. Ведущим снова станет Джоэл Домметт, а в креслах судей Мо Гиллиган, Джонатан Росс, Давина МакКолл и Майя Джама.





«Соседство», 8 сезон





Семья Джонсонов переезжает из Мичигана в Лос-Анджелес и сталкивается с совершенно новой для себя средой. Добродушный Дэйв пытается наладить отношения с колоритными соседями, особенно с недоверчивым Кэлвином. Несмотря на разницу во взглядах, герои учатся находить общий язык и превращают новый район в настоящий дом.





Рождественский спецвыпуск Two Doors Down





Эрик и Бет, поставив елку раньше обычного, неожиданно запускают рождественскую суету на Латимер-Кресент. Соседи по-разному готовятся к праздникам: кто-то ищет идеальные подарки, кто-то выбирает тихое Рождество, а у других планы оказываются под угрозой из-за бытовых проблем. Эпизод наполнен сюрпризами, смехом и фирменным соседским хаосом.





Рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»





Сценарий эпизода подготовит Расселл Ти Дейвис, возглавлявший «Доктора Кто» в 2005-2010 годах. Праздничный выпуск станет первым релизом после заявления Disney о выходе из участия в следующем сезоне проекта.