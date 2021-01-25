Жить у моря. Венера Кайназарова о том, почему Таиланд намного доступнее, чем кажется

weproject.media совместно с Туристическим управлением Таиланда публикует серию интервью с казахстанцами о жизни в Таиланде. Расскажем, как жить в стране, где круглый год лето, и чем отличается местная культура. В прошлый раз мы поделились историей казахстанки, которая построила там успешную карьеру. Сегодня расскажем о девушке из Алматы, которая живет в Таиланде с двумя детьми и работает онлайн.

Венера Кайназарова, 34 года, остров Пхукет, блогер, @venus.vesper





О переезде в Таиланд

Я училась в КИМЭП, а степень магистра получила в Японии. В Казахстане жила в Алматы, работала в банковской сфере. Уже третий год нахожусь в декретном отпуске, у меня двое маленьких детей.

Сейчас, когда у меня появились дети, для меня важную роль в стране и городе проживания стали играть экология, чистый воздух, растительность, экологически чистые продукты. Из-за плохого состояния окружающей среды люди страдают множеством хронических заболеваний, включая онкологию. Мои родители рано умерли именно из-за таких болезней, и я не хочу подобного ни для себя, ни для детей. Пропагандирую здоровый образ жизни в социальных сетях, рассказываю, что нужно правильно питаться, заниматься спортом. И именно поэтому я стала ездить в Таиланд на четыре-шесть месяцев зимой.

Впервые я посетила Таиланд в 2010 году — у нас с подругой был тур по Юго-Восточной Азии. Тогда меня удивила природа и местный колорит. Последующие разы я приезжала в фитнес-туры, так как в Таиланде хорошая доступная спортивная база, сюда приезжают лучшие спортсмены со всего мира. Мне настолько нравилась идея совмещать отдых в невероятно красивом месте с тренировками, что я начала приезжать сюда каждый год.

В Таиланде медицина на высшем уровне, поэтому здесь развит родовой туризм

Затем я приехала сюда рожать своего первого ребенка. В Таиланде медицина на высшем уровне, поэтому здесь развит родовой туризм. Стоит отметить, что Таиланд не дает гражданство иностранцам, но никаких проблем с получением документов и возвращением на родину не возникает. Наше консульство в Бангкоке всегда помогает, консультирует граждан по всем вопросам.

Изначально я не планировала переезд в Таиланд на долгий период времени. Для меня было достаточно зимнего периода. Но так получилось, что в марте 2020 года Таиланд одним из первых закрыл свои границы для туристов, отменив все рейсы. Поэтому мы до сих пор находимся здесь.

Об оформлении документов





Получить туристическую визу в Таиланд можно по приезде на 15 суток, для этого не требуется никаких документов. Также можно оформить туристическую визу на 3-6 месяцев в консульстве в Алматы или Нур-Султане, список документов можно найти на сайте. Если возникло желание остаться здесь надолго, можно перейти на студенческую, опекунскую или волонтерскую визу. Для этого достаточно оплатить услугу в учреждении, которое занимается долгосрочными визами. Из-за COVID ситуация немного меняется, правительством выдаются амнистии, пролонгации, но в целом все решаемо.

В Таиланде иностранцам запрещено работать нелегально, поэтому многие работают онлайн. Можно оформить рабочую визу, если за вас начнет хлопотать работодатель. Но это бывает редко. В основном иностранцы создают свой бизнес и сами открывают рабочую визу.

О деятельности

Находясь в Таиланде, я осваиваю разные онлайн-профессии, которые сейчас как никогда востребованы во всем мире. Веду проекты по питанию, похудению, онлайн и офлайн спортивным тренировкам, что приносит мне огромное удовольствие. Также начала активно заниматься криптовалютой. Работы во фрилансе много, главное, иметь желание. У меня оно есть — я хочу жить теплой стране и дышать чистым воздухом.

О жизни в Таиланде

В Таиланде настолько развит туристический бизнес, что любой человек может найти адекватное жилье, транспорт и питание, исходя из своего бюджета. Можно жить в дорогой вилле с видом на море, арендовать машину и питаться в ресторанах, а можно скромно жить в студии в кондоминимуме, ездить на скутере и питаться в местных кафешках.

Так как у меня маленькие дети, я предпочитаю жить в квартире в кондоминимуме на верхнем этаже. Так вероятность встретить всякую живность у себя в помещении сводится к минимуму. Ребята, которые живут в виллах или частных домах, часто находят у себя змей, гекконов, пауков — это нормальное явление в тропиках.

Найти приличную квартиру в сезон в пешей доступности к морю сложно и дорого. Но сейчас все цены снижены в разы, поэтому мы уже год живем неподалеку от моря. Аренда стоит 250 долларов в месяц.





С покупкой продуктов в Таиланде проблем нет. Магазинов, торговых лавок много, 7 eleven family mart есть на каждом углу. Если учесть, что на Бали, в Малайзии и других странах ЮВА с этим большая проблема. Цены на еду везде практически одинаковые, стоимость фруктов меняется в зависимости от сезона.

Таиланд намного доступнее, чем кажется на первый взгляд

Я не нахожу тайскую кухню полезной и здоровой, в ней много соусов, пряностей и прочих приправ. Тайцы любят жареную в кляре пищу, готовят еду на улицах, много маринуют. Несмотря на то, что здесь большое количество свежих фруктов, у тайцев отсутсвует здоровая культура питания. Я не любитель пробовать что-то странное или непонятное и не советую это делать другим. В основном ем еду, которую готовлю сама.

В целом тайцы улыбчивые, добрые по натуре люди. Они доверчивые, редко обманывают, всегда готовы помочь. Я еще ни разу не встречала агрессивного поведения с их стороны. Еще они любят детей.

Советы

Казахстанцам я желаю расширять свои горизонты, находить возможность приезжать в Таиланд на зимовку. Этот период просто волшебный. Когда ты знаешь, что дома минус 30, а здесь плюс 30, когда ты каждый день можешь купаться в наичистейшей морской воде, ходить по белому песку, пить кокосы и кушать манго и знать, что этот отдых не на 10 дней, а на несколько месяцев. Это не только надолго останется в памяти, но и принесет пользу здоровью.

На самом деле Таиланд намного доступнее, чем кажется на первый взгляд. Самое дорогое — это билеты на самолет.





Как оформить туристическую визу в Таиланд в 2021 году

На данный момент казахстанцам доступны два вида виз в Таиланд – туристическая виза (tourist visa – TR) и специальная туристическая виза (special tourist visa – STV).



Однократная туристическая виза (TR) подходит людям, которые планируют находиться в Таиланде до 60 дней. Но уже в Таиланде виза может быть продлена еще на 30 дней.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.



Контакты Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане:

Телефон: 926 440.

E-mail: [email protected]

Контакты Консульства Королевства Таиланд в Алматы:

Телефон: 509 004 (доп. 9005, 9003)

E-mail: [email protected]



Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Подача документов для оформления визы в Посольство. Нужно подготовить: паспорт, фотографию, заявление, выписку из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, свидетельство о браке/о рождении, медицинская страховка, в т.ч. от COVID-19 на сумму не менее 100 000 $, авиабилет в оба конца, сбор на заявление 40 $.

2. После получения визы заявителям необходимо зарегистрироваться и загрузить документы для получения свидетельства о въезде (COE) на сайте.

3. При вылете необходимо предъявить COE, подтверждение бронирования отеля ASQ, медицинскую страховку, медицинскую справку о разрешении на перелет, справку об отсутствии COVID, визу и паспорт.

4. Пройти период ASQ/ALQ в отеле

ASQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в Бангкок.

ALQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в другую провинцию Таиланда.

Список учреждений ASQ и ALQ:

hsscovid.com

asq.locanation.com

Забронировать отель, включенный в программу ASQ и ALQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему бронирования agoda.com





Как оформить специальную туристическую визу

СТВ предназначена только для однократного въезда, не подлежит переводу на другие типы виз и действительна 90 дней. Но есть возможность двух продлений, по 90 дней каждое.

Процедура путешествия в Таиланд по визе STV, включает несколько этапов:

1. Отправить документы на электронную почту Посольства: копия паспорта, форма декларации, копия справки о несудимости, подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, копия выписки из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), медицинская справка, подтвержденное бронирование авиабилетов, копия действительного медицинского страхового полиса, страховка.

2. Если заявка будет одобрена, Посольство отправит электронное письмо с приглашением в Посольство для подачи заявления. Визовый сбор составляет 80 $. Срок ожидания визы и свидетельства о въезде — не более 5 рабочих дней.

3. После получения визы необходимо подать документы для выдачи СОЕ на сайте coethailand.mfa.go.th.

4. Во время регистрации рейса нужно предъявить сотруднику авиакомпании документы: свидетельство о въезде, форму декларации, оригинал медицинского сертификата COVID-Free, оригинал сертификата врача Fit to Fly, медицинскую страховку с минимальным покрытием 100 000 $ на расходы по медицинскому лечению COVID-19, подтвержденное бронирование размещения на период карантина, действующую визу.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.