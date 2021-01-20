Жить у моря. О том, чем удивляет Таиланд, и о рабочей культуре в стране

weproject.media совместно с Туристическим управлением Таиланда публикует серию интервью с казахстанцами о жизни в Таиланде. Расскажем, как жить в стране, где круглый год лето, и чем отличается местная культура. В прошлый раз мы поделились историей предпринимателя, семьи из Алматы, которая уехала в Таиланд и живет там с детьми. Сегодня рассказываем о девушке из Казахстана, которая переехала в Таиланд благодаря работе.

Акмарал Ербатырова, 30 лет, город — Бангкок, менеджер отдела продаж для рынка России и стран СНГ, @a_yerbatyrova

О переезде в Таиланд

Я родом из Актобе, прожила там почти до 20 лет. После того как получила среднее образование в Казахстане, уехала в Индию, чтобы продолжить учебу. После этого несколько лет работала в туристической сфере на Мальдивах, начала карьеру в отельном бизнесе. Сейчас работаю на позиции Sales Manager в международной сети отелей в корпоративном офисе, расположенном в Бангкоке. Занимаюсь продвижением отелей нашей сети на рынке стран СНГ.

Впервые в Таиланд я попала в 2015 году. Приехала в качестве туриста в отпуск. Тогда я жила и работала на Мальдивах, поэтому рассматривала для отдыха страну неподалеку. К тому же гражданам Казахстана виза сюда выдавалась по прилете.





В мой первый визит я побывала в Чиангмае — городе на севере страны — и пару дней в Бангкоке. Меня впечатлил колорит Чиангмая, где удивительным образом сочетаются огромное историческое наследие, обилие достопримечательностей, туристических маршрутов, а также богатая культурная и ночная жизнь. Еще я была впечатлена местной природой: живописные горы, дикие джунгли, красивейшие водопады.

На тот момент о переезде я даже не задумывалась, но судьба все равно привела меня в Таиланд. Когда мой контракт на Мальдивах закончился, работодатель предложил мне работу в отеле той же сети, но в Паттайе. Я согласилась.

Об оформлении документов

Процедура оформления всех необходимых документов для работы в Таиланде не из самых простых. Но, если ваш работодатель — крупная, уважаемая в стране компания, которая уже имеет в штате иностранцев, процесс становится намного проще.

Сначала фирма, пригласившая иностранца на работу, собирает внушительный пакет документов, куда входят сертификаты, разрешения, различные лицензии, которые есть у компании, налоговые выписки. Когда документы были собраны, я получила тайскую рабочую визу в Нур-Султане. Оформление визы не заняло много времени. Обычно на это требуется не больше недели, если документы в порядке.





Виза дает право на въезд в страну, но не право на работу. Для этого нужно получить дополнительное разрешение от Министерства труда Таиланда. Оно оформляется уже на месте. Для этого собирается еще один пакет документов, предоставляется виза, медицинские справки о состоянии здоровья и ряд других документов. На все это ушло примерно полтора месяца. Помогло, что на протяжении всего процесса меня сопровождал менеджер по кадрам компании.

Далее от меня требовалось только приходить в иммиграционное бюро для отметки каждые 90 дней.

О жизни в Таиланде

При выборе места жительства для меня важен общий уровень: удобная транспортная система, безопасность, наличие развитой инфраструктуры. Также для меня важен баланс работы и личного времени. В Бангкоке дела с этим обстоят неплохо. На выходных можно поехать на море или даже слетать в соседние страны.





Мы живем в Тонбури — это тихий спальный район. Из окон открывается вид на канал и пальмовую рощу, а по утрам слышно пение птиц, поэтому ощущения, что ты живешь в многомиллионном мегаполисе, почти нет. Добраться до центра города можно всего за 15 минут, в шаговой доступности от нашего кондоминиума находится станция метро. Удобно, что квартиры в Таиланде зачастую сдаются со всем необходимым для жизни. Есть и некоторые минусы, например, поблизости нет крупных гипермаркетов. Поэтому продукты мы покупаем в центре сразу на неделю-две.

В еде я консервативна, и любителем экзотической кухни меня не назовешь. Хотя некоторые местные блюда мне нравятся. Например, пряный суп том ям с креветками на кокосовом молоке, жареная лапша с орехами пад тай, салат из папайи — сом там. Еще я обожаю свежайшие тайские морепродукты, но, как любой казах, страдаю из-за отсутствия конины.





Местные жители вежливые и расслабленные, их отношению к жизни можно и нужно учиться. Они не относятся к вещам слишком серьезно. Первое время мне было непросто, особенно на работе. Так как большинство коллег на работе были тайцами, необходимо было привыкнуть к местному стилю работы, который отличается от того, к чему я привыкла на Мальдивах. Но со временем к этому привыкаешь.

У тайцев культ еды, они постоянно о ней говорят. Вместо: «Как дела?» спрашивают: «Ты уже поел?». Большинство тайцев религиозны, чтят короля и королевскую семью. А еще тайцы обожают путешествовать, особенно популярен внутренний туризм.

Советы





Думаю, в Таиланде важно быть открытым и дружелюбным. Не стоит ссориться с местными, они считают ниже своего достоинства публично выяснять отношения. Рекомендую не забывать о местных традициях и законах. Если соблюдать эти базовые правила приличия, то визит в Таиланд пройдет отлично.

Как оформить туристическую визу в Таиланд в 2021 году

На данный момент казахстанцам доступны два вида виз в Таиланд – туристическая виза (tourist visa – TR) и специальная туристическая виза (special tourist visa – STV).



Однократная туристическая виза (TR) подходит людям, которые планируют находиться в Таиланде до 60 дней. Но уже в Таиланде виза может быть продлена еще на 30 дней.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.



Контакты Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане:

Телефон: 926 440.

E-mail: [email protected]

Контакты Консульства Королевства Таиланд в Алматы:

Телефон: 509 004 (доп. 9005, 9003)

E-mail: [email protected]



Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Подача документов для оформления визы в Посольство. Нужно подготовить: паспорт, фотографию, заявление, выписку из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, свидетельство о браке/о рождении, медицинская страховка, в т.ч. от COVID-19 на сумму не менее 100 000 $, авиабилет в оба конца, сбор на заявление 40 $.

2. После получения визы заявителям необходимо зарегистрироваться и загрузить документы для получения свидетельства о въезде (COE) на сайте.

3. При вылете необходимо предъявить COE, подтверждение бронирования отеля ASQ, медицинскую страховку, медицинскую справку о разрешении на перелет, справку об отсутствии COVID, визу и паспорт.

4. Пройти период ASQ/ALQ в отеле

ASQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в Бангкок.

ALQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в другую провинцию Таиланда.

Список учреждений ASQ и ALQ:

hsscovid.com

asq.locanation.com

Забронировать отель, включенный в программу ASQ и ALQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему бронирования agoda.com





Как оформить специальную туристическую визу

СТВ предназначена только для однократного въезда, не подлежит переводу на другие типы виз и действительна 90 дней. Но есть возможность двух продлений, по 90 дней каждое.

Процедура путешествия в Таиланд по визе STV, включает несколько этапов:

1. Отправить документы на электронную почту Посольства: копия паспорта, форма декларации, копия справки о несудимости, подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, копия выписки из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), медицинская справка, подтвержденное бронирование авиабилетов, копия действительного медицинского страхового полиса, страховка.

2. Если заявка будет одобрена, Посольство отправит электронное письмо с приглашением в Посольство для подачи заявления. Визовый сбор составляет 80 $. Срок ожидания визы и свидетельства о въезде — не более 5 рабочих дней.

3. После получения визы необходимо подать документы для выдачи СОЕ на сайте coethailand.mfa.go.th.

4. Во время регистрации рейса нужно предъявить сотруднику авиакомпании документы: свидетельство о въезде, форму декларации, оригинал медицинского сертификата COVID-Free, оригинал сертификата врача Fit to Fly, медицинскую страховку с минимальным покрытием 100 000 $ на расходы по медицинскому лечению COVID-19, подтвержденное бронирование размещения на период карантина, действующую визу.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.