Жить у моря. Семья из Казахстана о преимуществах и стоимости жизни в Таиланде

weproject.media совместно с Туристическим управлением Таиланда публикует серию интервью с казахстанцами о жизни в Таиланде. Расскажем, как жить в стране, где круглый год лето, и чем отличается местная культура. В прошлый раз мы поделились историей предпринимателя, который живет в Таиланде уже 16 лет. Сегодня расскажем о семье из Алматы, которая уехала в Таиланд на зимовку, но решила остаться и жить там с детьми.

Виктория Мельникова, 28 лет, остров Пханган, Таиланд, консультант по детскому сну, @knapate





О переезде в Таиланд

Мы с супругом родом из города Семей, долгое время жили в Алматы, где у нас родилось двое детей.

Первый раз в Таиланде мы оказались семь лет назад. Тогда мы еще не были женаты, приехали на маленький остров Ко-Пханган в Сиамском заливе и влюбились в это место. После этого каждый октябрь приезжали сюда на месяц и наслаждались островом. Заряжались и мечтали, что когда-нибудь будем здесь жить. Больше всего нам понравилось, что это действительно красивая страна, где всегда чисто, а люди приветливы. К тому же семь лет назад жизнь в Таиланде была достаточно дешевой.





Мы всем сердцем любим Казахстан, казахскую национальную кухню, гостеприимство и доброту нашего народа. Алматы — развитый город, там можно найти решение на любой жизненный запрос. Но после рождения детей мы с супругом серьезно задумались о том, чем дышим в Алматы. Воздух там — настоящая экологическая катастрофа, бесконечная череда ОРВИ у детей нам надоела.

Я первый сертифицированный специалист по детскому сну в Казахстане. И моя работа позволяет жить в любой точке мира. Поэтому, когда в 2019 году супруг закончил работу над своим проектом, мы решили уехать в Таиланд на полгода. Распродали вещи, сдали квартиру и в сентябре улетели на зимовку.

Об оформлении документов

В январе мы поняли, что возвращаться в Казахстан пока не хотим. Тогда находиться в Таиланде больше 180 дней по туристической визе было нельзя. Также мы хотели иметь возможность легально работать в стране, так как мой супруг — диджей с большим опытом работы. Поэтому мы начали готовить документы на получение бизнес-визы. Обратились к местному юристу, которая помогла нам открыть компанию.

До карантина для оформления такого вида документов нужно было сначала оформить рабочую визу на три месяца, выехав в другую страну. Мы успели сделать это до закрытия границ, съездили в Малайзию. И должны были получить годовую бизнес-визу, но карантин внес коррективы.





Мы оставались в стране по визовым амнистиям, параллельно наш юрист готовила документы для подачи на длительную визу без необходимости покидать страну. Это сложная процедура, которая требует много документов, поэтому без помощи тайского юриста не обойтись. Стоит эта виза тоже довольно дорого.

Делать медицинские или студенческие визы мы не хотели, так как для нас была важна возможность законно работать в Таиланде. Так муж получил разрешение на работу, а мы сделали себе сопровождающие визы.

Нам необходимо каждые три месяца отмечаться в приложении Иммиграционного офиса. Это удобно, никуда не нужно ездить.

О жизни в Таиланде

Жизнь в Таиланде сильно отличается в зависимости от того, где ты находишься. Для нас было важно иметь доступ к морю, много зелени и чистый воздух. Все это мы нашли на Пхангане.

Этот остров — особенный. Здесь нет пробок, смога и бешеной гонки за жизнью. Пханган — это про спокойствие, заземление. Тайская деревня, где ты просто едешь на байке, а в ответ тебе все улыбаются.





Здесь мы снимаем дом с одной спальней, гостиной, верандой и кухней. Обходится он нам в 12 000 бат в месяц — около 160 000 тенге. Но электричество здесь очень дорогое. 1 киловатт стоит 7 бат — 95 тенге. У нас выходит примерно 20 000 тенге в месяц только за свет. Из других коммунальных услуг мы также платим за газовый баллон — около 6000 тенге раз в два месяца. За воду и прочее платить не нужно.

Наш дом находится в семейном резорте из восьми домов. Сейчас из них занято четыре, что редкость. В сезон здесь нет свободных домов. На территории есть бассейн и чудесный тропический сад. Хозяин резорта замечательный. Он высаживает орхидеи, следит за чистотой и всегда готов прийти на помощь.





Удобно, что в нашем резорте много детей — вместе с нашими их шестеро. Все они разного возраста, но всегда вместе проводят время. Бегают босиком, купаются, исследуют территорию и могут свободно зайти в любой из домов.

Детей мы водим в частный детский садик три раза в неделю на три часа. Также они ходят на занятия в акробатическую секцию. Вопрос образования тоже уже не стоит. Мы рассматриваем русскую и британскую школу. Стоимость обучения в месяц около 1000 $. Но сертификация в британской школе идет по международному образцу, дети будут свободно говорить на английском и тайском языках.

Мы нечасто питаемся в кафе, потому что местная тайская кухня не подходит для детей. Закупаемся продуктами в местном супермаркете. Цены на привычные продукты здесь выше, чем в Казахстане.

На всем острове есть три игровые площадки для детей, нет кинотеатров, боулинга, караоке и прочих развлечений. Но зато есть море. По субботам мы ходим на местную ярмарку и в кафе-мороженое. Исследуем водопады, зажигаем костры и жарим зефир. Ничего особенного, но для нас это идеально. Мы хотим, чтобы дети росли в живом, свободном мире с чистым воздухом.





Классно наблюдать за жизнью местных на острове. Тайские люди живут просто. Сложно иногда понять, кто богатый, а кто не очень. Они не покупают огромные дома, машины и одежду. Например, у хозяина нашего резорта есть еще два таких, а также компания по производству льда и питьевой воды. Но он ездит на стареньком байке, сам подстригает газон. Если бы не жили с ним рядом, ни за что бы не догадались, что он успешный мужчина.

Еще тайские дети тоже ездят в школу на байках. Для меня до сих пор шок, что восьмилетние дети ездят за рулем.

У тайцев есть свои особенности менталитета. На первый взгляд, они милые и приветливые, но, если ты будешь спорить с тайцем и повысишь голос, то нарвешься на ураган эмоций. Таец будет кричать, махать руками, а потом съедутся все его родственники и знакомые.

Самое сложное в жизни здесь — не забывать, что ты все-таки чужой. Тайский закон всегда будет на стороне тайцев.

О планах





Пока мы планируем жить на Пхангане и не хотим переезжать в другое место.

Тем, кто рассматривает Таиланд для переезда, я советую сначала приехать сюда на несколько месяцев, чтобы пожить и проверить, нравится вам тут или нет.





Как оформить туристическую визу в Таиланд в 2021 году

Однократная туристическая виза (TR) подходит людям, которые планируют находиться в Таиланде до 60 дней. Но уже в Таиланде виза может быть продлена еще на 30 дней.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.



Контакты Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане:

Телефон: 926 440.

E-mail: [email protected]

Контакты Консульства Королевства Таиланд в Алматы:

Телефон: 509 004 (доп. 9005, 9003)

E-mail: info[email protected]



Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Подача документов для оформления визы в Посольство. Нужно подготовить: паспорт, фотографию, заявление, выписку из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, свидетельство о браке/о рождении, медицинская страховка, в т.ч. от COVID-19 на сумму не менее 100 000 $, авиабилет в оба конца, сбор на заявление 40 $.

2. После получения визы заявителям необходимо зарегистрироваться и загрузить документы для получения свидетельства о въезде (COE) на сайте.

3. При вылете необходимо предъявить COE, подтверждение бронирования отеля ASQ, медицинскую страховку, медицинскую справку о разрешении на перелет, справку об отсутствии COVID, визу и паспорт.

4. Пройти период ASQ/ ALQ в отеле

ASQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в Бангкок.

ALQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в другую провинцию Таиланда.

Список учреждений ASQ и ALQ:

hsscovid.com

asq.locanation.com

Забронировать отель, включенный в программу ASQ и ALQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему бронирования agoda.com





Как оформить специальную туристическую визу

СТВ предназначена только для однократного въезда, не подлежит переводу на другие типы виз и действительна 90 дней. Но есть возможность двух продлений, по 90 дней каждое.

Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Отправить документы на электронную почту Посольства: копия паспорта, форма декларации, копия справки о несудимости, подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, копию выписки из банка(700 $ на туриста или 1500 $ на семью), медицинскую справку, подтвержденное бронирование авиабилетов, копию действительного медицинского страхового полиса, страховку.

2. Если заявка будет одобрена, Посольство отправит электронное письмо с приглашением в Посольство для подачи заявления. Визовый сбор составляет 80 $. Срок ожидания визы и свидетельства о въезде не более 5 рабочих дней.

3. После получения визы необходимо подать документы для выдачи СОЕ на сайте coethailand.mfa.go.th.

4. Во время регистрации рейса нужно предъявить сотруднику авиакомпании документы: свидетельство о въезде, форму декларации, оригинал медицинского сертификата COVID-Free, оригинал сертификата врача Fit to Fly, медицинскую страховку с минимальным покрытием 100 000 $ на расходы по медицинскому лечению COVID-19, подтвержденное бронирование размещения на период карантина, действующую визу.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.