Жить у моря. Казахстанец о том, как 16 лет живет в Таиланде и развивает успешный бизнес

weproject.media совместно с Туристическим управлением Таиланда запускает серию интервью с казахстанцами о жизни в Таиланде. Расскажем, как живется в стране, где круглый год лето, и чем отличается местная культура. Сегодня делимся историей предпринимателя, который живет в Таиланде уже 16 лет.



Андрей Нижегородцев​, 35 лет, город — Паттайя, предприниматель





О переезде в Таиланд

Я приехал в Таиланд в 2004 году на отдых. Но ввиду сложившихся обстоятельств не смог сразу вернуться в Казахстан. В итоге принял решение остаться здесь подольше и поработать в туристической фирме. А когда через девять месяцев приехал домой, понял, что привык к жизни в Таиланде, и хотел бы остаться там. Тем более, компания предложила мне контракт на год и оплатила билет.

Больше всего мне понравился стиль жизни в Таиланде. Здесь живет 65 миллионов человек, из которых 95 % — буддисты. Поэтому царит вечный «Сабай-Сабай» — это значит, что все хорошо, вам не нужно никуда спешить, вокруг комфорт. Люди ведут размеренную, спокойную жизнь. Это страна улыбок — никто не злится и не ругается.

В Таиланде царит вечный «Сабай-Сабай»

Еще одно преимущество — климат и море. В Таиланде лето круглый год, низкой температурой зимой считается +18.





Чтобы наслаждаться этими преимуществами и жить в Таиланде, нужно выбрать подходящую визу. Например, можно оформить туристическую, студенческую или пенсионную визы. Есть виза Thailand Elite, которая выдается на 5, 10 или 20 лет. По ней нельзя работать, только жить и отдыхать. Еще один вариант — открыть свою компанию и получить годовую визу и разрешение на работу. В таком случае нужно вложить около 3000 $.

По приезде в страну нужно зарегистрироваться. Если вы живете в отеле, за вас это сделают сотрудники отеля. Если снимаете квартиру на несколько месяцев, это сделает хозяин квартиры. Либо вы можете сделать это самостоятельно.

О деятельности в Таиланде

Я предприниматель. Начинал с работы в турфирме, а через семь лет выкупил ее. Также занимался бизнесом в сфере общественного питания, у меня был ресторан русской кухни «Матрешка», японский ресторан. Открывал отель. Теперь занимаюсь любимым делом — техникой, автомобилями. Первое направление — магазин по покупке и продаже машин, второе — аренда автомобилей в Бангкоке, Паттайе, Ко Чанге, на Пхукете и Самуи. Также занимаемся строительством частных домов и вилл. В скором времени начнем строительство кондоминиума на 1500 квартир.





В Таиланде открыть бизнес легко. При открытии компании нужно указать, что 51% бизнеса принадлежит местному партнеру, но вы сможете самостоятельно управлять всеми процессами.

В Таиланде открыть бизнес легко

Также нет сложностей с приобретением недвижимости. При покупке квартиры она регистрируется на тебя. Или можно оформить землю на компанию, в которой ты являешься директором.

В работе с местными есть свои особенности. Ввиду их культуры руководитель не должен повышать голос на сотрудников, принято не обращать внимание на опоздания или мелкие нарушения. Люди здесь не держатся за работу, могут поменять несколько компаний за год. Поэтому, если вы будете строги, человек может просто не выйти на смену.

Если вы планируете переезд в Таиланд, нужно понимать, чем вы будете здесь заниматься. Важно быть внимательным, рассчитывать на себя, не слушать людей, которые будут обещать вам легкие деньги. Иначе можно столкнуться с мошенниками. Лучше перед переездом проконсультироваться с кем-то, задать правильные вопросы, оценить свой бюджет. Думаю, в среднем одному человеку при аренде недорого жилья и транспорта и питании вне дома нужно примерно 1000 $ в месяц.

О жизни в Таиланде

Мы живем в Паттайе. Большинство жителей здесь — люди, которые приехали на работу из Малайзии, Вьетнама, Бирмы, Пакистана и других стран.





Как правило, в первое время после переезда все тянутся жить поближе к морю. Но через пару лет люди переезжают в более спокойные районы. Семьи выбирают жилье поближе к школе или детскому саду, где учатся их дети.

В Таиланде есть все для комфортной жизни. Здесь качественная медицина, много статусных международных школ, недорогие, но хорошие университеты. Жизнь спокойная, размеренная, надежная.

У людей нет зависти и агрессии. Богатые люди ходят в шортах и тапках, отличить их можно только по дорогим часам. Все живут просто, как в одной деревне.



Также Таиланд одна из стран, где благоприятный климат для людей с астмой или сердечными заболеваниями.

О планах

Мне нравится жизнь в Таиланде, я живу здесь уже 16 лет, здесь мой дом, поэтому я даже не рассматриваю другие варианты. В планах дальнейшее развитие бизнеса, не вижу никаких преград для этого.





Как оформить туристическую визу в Таиланд в 2021 году

Однократная туристическая виза (TR) подходит людям, которые планируют находиться в Таиланде до 60 дней. Но уже в Таиланде виза может быть продлена еще на 30 дней.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.



Контакты Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане:

Телефон: 926 440.

E-mail: [email protected]

Контакты Консульства Королевства Таиланд в Алматы:

Телефон: 509 004 (доп. 9005, 9003)

E-mail: [email protected]



Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Подача документов для оформления визы в Посольство. Нужно подготовить: паспорт, фотографию, заявление, выписку из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, свидетельство о браке/о рождении, медицинская страховка, в т.ч. от COVID-19 на сумму не менее 100 000 $, авиабилет в оба конца, сбор на заявление 40 $.

2. После получения визы заявителям необходимо зарегистрироваться и загрузить документы для получения свидетельства о въезде (COE) на сайте.

3. При вылете необходимо предъявить COE, подтверждение бронирования отеля ASQ, медицинскую страховку, медицинскую справку о разрешении на перелет, справку об отсутствии COVID, визу и паспорт.

4. Пройти период ASQ/ ALQ в отеле

ASQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в Бангкок.

ALQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в другую провинцию Таиланда.

Список учреждений ASQ и ALQ:

hsscovid.com

asq.locanation.com

Забронировать отель, включенный в программу ASQ и ALQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему бронирования agoda.com





Как оформить специальную туристическую визу

СТВ предназначена только для однократного въезда, не подлежит переводу на другие типы виз и действительна 90 дней. Но есть возможность двух продлений, по 90 дней каждое.

Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Отправить документы на электронную почту Посольства: копия паспорта, форма декларации, копия справки о несудимости, подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, копию выписки из банка(700 $ на туриста или 1500 $ на семью), медицинскую справку, подтвержденное бронирование авиабилетов, копию действительного медицинского страхового полиса, страховку.

2. Если заявка будет одобрена, Посольство отправит электронное письмо с приглашением в Посольство для подачи заявления. Визовый сбор составляет 80 $. Срок ожидания визы и свидетельства о въезде не более 5 рабочих дней.

3. После получения визы необходимо подать документы для выдачи СОЕ на сайте coethailand.mfa.go.th.

4. Во время регистрации рейса нужно предъявить сотруднику авиакомпании документы: свидетельство о въезде, форму декларации, оригинал медицинского сертификата COVID-Free, оригинал сертификата врача Fit to Fly, медицинскую страховку с минимальным покрытием 100 000 $ на расходы по медицинскому лечению COVID-19, подтвержденное бронирование размещения на период карантина, действующую визу.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.