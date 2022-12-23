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Жанибек Алимханулы, Ace из Ninety One, Арман и Карина: что нового вышло на YouTube
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Сегодня в 14:45

Жанибек Алимханулы, Ace из Ninety One, Арман и Карина: что нового вышло на YouTube

Собрали интервью, шоу и музыкальные видео, которые вышли на YouTube на этой неделе.

Креативная Астана. Высокая кухня в ресторане Selfie


В этом выпуске зрители смогут окунуться в атмосферу высокой кухни ресторана Selfie в Астане, познакомиться с Гургеном Басенцян — известным в Казахстане ресторатором, узнать, где лучше сделать предложение руки и сердца и полюбоваться видом на левый берег столицы Казахстана.


Жанибек Алимханулы, Берик Султан: Qazaq Style Boxing / Зamandas


В гостях на популярном подкасте Жанибек Алимханулы — боксер, действующий чемпион мира по версии WBO, и его менеджер Берик Султан. В выпуске обсуждаются темы патриотизма и продвижения Qazaq Style Boxing. Участники говорят о Штатах и воспитании детей онлайн.


Чу Чу Чарли қош бол, Соңы (Choo-Choo Charles) #4

В новом выпуске NurChannel играет в хоррор-игру о поезде пауков. На канале блогер делится видео, где делает обзоры на игры, рассказывает страшные истории и мифы, показывает GTA V изнутри.


AdreN x Keen x Birzhan: Ping в Cs go, эмоции после победы, следующий Major в KZ |EsquirePodcast


В новом выпуске EsquirePodcast ведущие вместе с гостями обсуждают тему киберспорта в Казахстане. AdreN, Keen и Биржан Ашим поделились эмоциями от своих побед на различных турнирах.


Ace of Ninety One | Bulbul qus | Yeski taspa


Проект ARTJAQ — это новый взгляд на любимые многими казахские песням. В новом выпуска участник популярной группы Ninety One Ace исполняет cover на песню «Бұлбұл құс».


Damelya Sweet Лондоннан неге қайтып келді? | OZMZғой


Блогер Damelya Sweet в программе OZMZғой рассказала о своей жизни в Лондоне, о пропаже телефона, мошенниках, о работе с Tresseme и создании своего бренда.


Taspay — Oralma Qashqyn | OYU Live


В этот раз на OYU выступил Taspay со своей песней Oralma Qashqyn. Есбол знаком многим своими лиричными и красивыми романтичными треками.


Окно Овертона, Аватар 2, демала білу (Dope soz 45)


В новом выпуске подкаста Dope soz ведущие поговорили на тему Чемпионата мира в Катаре, об умении отдыхать, о фигурах Абая и Сатбаева, премьере «Аватара» Кэмерона и про людей, для которых мир вдруг стал совершенно понятен.


Zheka Fatbelly | Жаңа түнгі студияда


Популярный блогер, певец и актер Zheka Fatbelly посетил шоу «Түнгі студия». Женис рассказал о своем похудении, планах на будущее, о первой любви и сотрудничестве с зарубежными блогерами.


dudeontheguitar & Hey Monro — OTAN ANA [MV]


В новом видео проекта Куаныша Бейсекова Yelim-ai Education популярные артисты dudeontheguitar и Hey Monro исполнили песню Батырхана Шукенова «Отан Ана».


АРМАН И КАРИНА: Год депрессии, развод, аполитичность, усыновление


Спустя два с половиной года блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева вновь побеседовали с Тимуром Балымбетовым. Семейная пара поделились, что происходит в их жизнях за пределами Instagram.


Рождественские ярмарки и праздник света, сдаю финальные экзамены


В этом эпизоде блогер из Кыргызстана Луиза делится, как празднуют Рождество за границей и рассказывает об окончании первого семестра.


Как заработать в 17 лет на елках с нуля. Бизнес на Новый Год. Бизнес в Инстаграм


Чынгыз Алканов рассказывает все про живые и искусственные елки: где купить, за сколько, и как на этом можно заработать перед Новым Годом.


Сборник хитов Jax 02.14 x Crystal 02.14 / Curltai 2022


Кырзызстанский проект Curltai выпустил сборник со всеми популярными треками артистов Jax x Crystal: «Себелеп», «Ким Билет», «Дурак», «Агынан», «Пина Калада», «Лилия», «Уруксат Бер».


Million jamoasi — Navro'z bayrami


Новый выпуск на узбекистанском канале с миллионной аудиторией с выступлением команды Million.


Китайская наука в Узбекистане


В новом видео рассказывается, как Китайская академия наук помогла создать один из крупнейших медицинских центров в Узбекистане — China-Uzbekistan medicine technical park.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.