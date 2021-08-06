«Яндекс» запустил в «Дзене» аналог TikTok — ленту с короткими видео

Видео можно смотреть по отдельному табу «Ролики» в приложении «Яндекса» или через основную ленту рекомендаций «Дзена». Можно лайкать и комментировать контент, если хочется видеть понравившегося блогера чаще — подписаться на него прямо во время просмотра.
Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют.
Стандартной монетизации ролики на платформе не имеют, поэтому «Дзен» запустил программу поддержки блогеров и выделил на вознаграждения (в зависимости от количества просмотров) 50 миллионов рублей. По утверждению «Яндекса», в июле авторы заработали 7 миллионов рублей. Участвовать в программе поддержки могут любые блогеры платформы, для этого нужно подать заявку.
Источник: vc.ru