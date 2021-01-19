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Y Combinator начал принимать заявки в течение всего года
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Сегодня в 11:47

Y Combinator начал принимать заявки в течение всего года

Теперь фаундеры могут попасть в Y Combinator до официального проведения летнего набора, следует из заявления акселератора. Если подать заявку до 27 января, то интервью назначат в начале февраля, а не в конце апреля, как раньше.

Фаундеры, которые пройдут в акселератор, сразу получат доступ к его ресурсам, хотя летний набор 2021 года официально не начнется до июня. Если фаундеры хотят подать заявление сейчас, но пройти интервью в стандартные сроки, им нужно сделать пометку в своей заявке.

Кроме этого, акселератор создал систему, которая позволит рассмотреть больше заявок и опросить больше фаундеров в течение года.

Источник: spot.uz

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