X5 Group проведет онлайн-чемпионат по Java-разработке

Для участия в отборочном раунде, который пройдет 28 августа, разработчикам нужно зарегистрироваться на платформе All Cups. Каждому участнику чемпионата предложат уникальный набор задач, связанных с написанием алгоритмов для управления виртуальным магазином.
Задачи будут касаться продуктового подхода к разработке, практик CI/CD и DevOps, облачной инфраструктуры, модульного и интеграционного тестирования.
После этого автоматическая независимая система оценки проверит их выполнение и сформирует личный рейтинг разработчика, в зависимости от количества прибыли его виртуального магазина.
Зарегистрироваться можно здесь.
Источник: incrussia.ru