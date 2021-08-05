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X5 Group проведет онлайн-чемпионат по Java-разработке
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Сегодня в 10:27

X5 Group проведет онлайн-чемпионат по Java-разработке

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», открыла прием заявок на онлайн-чемпионат по Java-разработке. Его призовой фонд — 1 миллион рублей.

Для участия в отборочном раунде, который пройдет 28 августа, разработчикам нужно зарегистрироваться на платформе All Cups. Каждому участнику чемпионата предложат уникальный набор задач, связанных с написанием алгоритмов для управления виртуальным магазином.

Задачи будут касаться продуктового подхода к разработке, практик CI/CD и DevOps, облачной инфраструктуры, модульного и интеграционного тестирования.

После этого автоматическая независимая система оценки проверит их выполнение и сформирует личный рейтинг разработчика, в зависимости от количества прибыли его виртуального магазина.

Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: incrussia.ru

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#онлайн #чемпионат #разработчики #x5group #java
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