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Warner Bros. хочет вернуться к фильмам о Гарри Поттере. Для этого нужно согласие Джоан Роулинг
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Сегодня в 10:15

Warner Bros. хочет вернуться к фильмам о Гарри Поттере. Для этого нужно согласие Джоан Роулинг

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что компания хочет вернуться к работе над фильмами о Гарри Поттере. Но для возобновления франшизы необходимо согласие автора книг Джоан Роулинг.

Заслав отметил, что фильмы о Гарри Поттере принесли Warner Bros. $7,7 миллиардов за последние 25 лет. Компания хочет сосредоточиться на франшизах, так как давно не работала над ними.

Последний фильм про Гарри Поттера вышел в 2011 году, а фильмы о Супермене компания не снимала 13 лет. Также студия сотрудничала с Роулинг при производстве франшизы «Фантастические твари».

Источник: incrussia.ru

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