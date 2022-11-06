Warner Bros. хочет вернуться к фильмам о Гарри Поттере. Для этого нужно согласие Джоан Роулинг

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что компания хочет вернуться к работе над фильмами о Гарри Поттере. Но для возобновления франшизы необходимо согласие автора книг Джоан Роулинг.

Заслав отметил, что фильмы о Гарри Поттере принесли Warner Bros. $7,7 миллиардов за последние 25 лет. Компания хочет сосредоточиться на франшизах, так как давно не работала над ними.

Последний фильм про Гарри Поттера вышел в 2011 году, а фильмы о Супермене компания не снимала 13 лет. Также студия сотрудничала с Роулинг при производстве франшизы «Фантастические твари».

Источник: incrussia.ru



