Вышла первая версия виртуального планетария Stellarium — его разрабатывали 20 лет

Спустя более 20 лет разработки состоялся релиз виртуального планетария Stellarium 1.0.

В релизной первой версии увеличилась детализация объектов, обновилась модель освещения, усовершенствовалась поддержка дисплеев высокого разрешения. В клиенте под Windows клиента теперь также поддерживается функция определения местоположения пользователя.

Библиотека проекта в стандартном комплекте включает в себя более 600 000 звезд, включая более 120 000 из архива европейского космического телескопа Hipparcos. При подключении дополнительных каталогов доступно виртуальное наблюдение 210 миллионов звезд. Присутствуют все планеты Солнечной системы и их главные спутники. Каждый доступный объект можно приблизить для подробного изучения. Есть возможность вывода художественного изображения созвездий в различных стилистиках.

Виртуальный планетарий Stellarium поставляется в виде программ под Windows, macOS и Linux в основных форматах, а также в веб-версии. Существуют и мобильные приложения для Android и iOS.

Источник: 3dnews.ru



