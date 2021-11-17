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Вышел второй трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»
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Сегодня в 11:11

Вышел второй трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

В сети появился второй официальный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

В нем представлен более подробный взгляд на героя Альфреда Молины Доктора Осьминога из «Человека-паука» 2004 года, а также мельком показаны другие злодеи, включая Зеленого Гоблина, Ящера, Песочного человека и Электро.


Сюжет триквела расскажет о Питере Паркере после его вынужденного разоблачения в конце второй части. Герой обращается к Доктору Стрэнджу с просьбой создать заклинание, которое позволило бы обществу забыть о существовании Человека-паука. Магия не срабатывает нужным образом, и теперь Паркеру придется столкнуться с врагами из других измерений мультивселенной.

Премьера «Человека-паука» состоится 16 декабря этого года.

Источник: film.ru

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