Вышел второй трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

В нем представлен более подробный взгляд на героя Альфреда Молины Доктора Осьминога из «Человека-паука» 2004 года, а также мельком показаны другие злодеи, включая Зеленого Гоблина, Ящера, Песочного человека и Электро.
Сюжет триквела расскажет о Питере Паркере после его вынужденного разоблачения в конце второй части. Герой обращается к Доктору Стрэнджу с просьбой создать заклинание, которое позволило бы обществу забыть о существовании Человека-паука. Магия не срабатывает нужным образом, и теперь Паркеру придется столкнуться с врагами из других измерений мультивселенной.
Премьера «Человека-паука» состоится 16 декабря этого года.
Источник: film.ru