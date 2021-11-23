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Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска»
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Сегодня в 11:12

Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска»

«Кинопоиск» поделился трейлером фэнтезийного сериала «Этерна». Премьера первой части шоу состоится на стрим-сервисе в январе 2022 года, а остальные серии выйдут в начале 2023 года.

Сюжет расскажет о сыне убитого мятежника Ричарде Окделле и наследнике законного короля в изгнании Альдо Ракане из государства Талиг. Последний спустя четыреста лет захочет свергнуть узурпаторов из династии Олларов и вернуть трон своему народу. Однако на его пути встанет полководец Рокэ Алва, подавивший восстание против Олларов и убивший отца Окделла.

Сериал снят на основе романов цикла «Отблески Этерны» Веры Камши о людях на планете Кэртиана, мир которой напоминает Европу XVII века.

В «Этерне» снялись Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Сергей Горошко, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилев, Вениамин Смехов и другие.

Режиссером сериала выступил Евгений Невский, сценаристом — Сергей Юдаков, а продюсерами — Евгений Баранов, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов и Владислав Рубин.

Источник: daily.afisha.ru

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