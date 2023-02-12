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Вышел трейлер фильма Air про сотрудничество Nike с Майклом Джорданом
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Сегодня в 11:30

Вышел трейлер фильма Air про сотрудничество Nike с Майклом Джорданом

Amazon Studios поделилась первым трейлером спортивной драмеди Air Jordan. Лента расскажет про сотрудничество бренда Nike с баскетболистом Майклом Джорданом.

Режиссер — лауреат «Оскара» Бен Аффлек. По сюжету, действие происходит в середине 1980-х: Nike переживает не лучшие времена, поэтому менеджер по маркетингу Сонни Вакаро решает полностью изменить концепцию и создать кроссовки, вдохновленные Джорданом и баскетболом в целом.

Релиз в кинотеатрах США состоится 5 апреля. Дата показа на стриминге пока не уточняется.

Источник: srsly.ru

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