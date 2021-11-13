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Вышел новый трейлер третьего сезона «Ханны»
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Сегодня в 10:36

Вышел новый трейлер третьего сезона «Ханны»

Из трейлера зрители узнают, что у главной героини появился возлюбленный. Однако их отношения могут быть опасны, потому что за ними охотятся члены правительственного агентства Utrax.

В новом сезоне к главной героине присоединится Марисса Виглер — бывший агент ЦРУ, которая привыкла ни перед чем не останавливаться. Вместе они будут противостоять компании Utrax.

Ханну играет Эсме Крид-Майлс. Она снималась в фильмах «Жизнь в пруду», «Темная река» и «Мистер Одиночество». Также в ролях Мирей Инос, Юэль Киннаман, Айна Роуз Дейли, Дермот Малруни и другие.

Источник: daily.afisha.ru

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