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Вышел новый трейлер четвертой «Матрицы»
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Сегодня в 10:17

Вышел новый трейлер четвертой «Матрицы»

На YouTube-канале Warner Bros. появился новый тизер следующей «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешение».

Ролик вышел под названием Déjà Vu и содержит много отсылок к оригинальной трилогии — в нем кадры из нового фильма перемежаются со сценами из первых трех частей. Саундтреком, как и в первом трейлере, служит White Rabbit от Jefferson Airplane.

Четвертую «Матрицу» написала и поставила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли на момент съемок была занята в другом проекте. За камеру встал двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл.

Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II в картине появятся Джада Пинкетт Смит, Дэниел Бернхардт и Ламбер Вильсон. Известно, что Хьюго Уивинг и Лоренс Фишберн не вернутся к своим ролям. Среди новичков — Кристина Риччи и Джонатан Грофф.

Картина выйдет на большие экраны 22 декабря.

Источник: daily.afisha.ru

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