Вышел дебютный тизер-трейлер к седьмой части серии «Миссия невыполнима»

Paramount показала дебютный тизер-трейлер к седьмой части кинофраншизы «Миссия невыполнима» — Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One
В ролике показаны несколько экшн-сцен, включая погони на автомобилях, прыжок Итана Ханта на мотоцикле с горного трамплина
Фильмом занимается режиссер Кристофер Маккуорри, который также режиссировал «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Он же займется съемками следующей части франшизы.
В американском кинопрокате Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One выйдет 14 июля 2023 года.
Источник: kanobu.ru