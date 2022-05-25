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Вышел дебютный тизер-трейлер к седьмой части серии «Миссия невыполнима»
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Сегодня в 09:28

Вышел дебютный тизер-трейлер к седьмой части серии «Миссия невыполнима»

Paramount показала дебютный тизер-трейлер к седьмой части кинофраншизы «Миссия невыполнима» — Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One

В ролике показаны несколько экшн-сцен, включая погони на автомобилях, прыжок Итана Ханта на мотоцикле с горного трамплина



Фильмом занимается режиссер Кристофер Маккуорри, который также режиссировал «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Он же займется съемками следующей части франшизы.

В американском кинопрокате Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One выйдет 14 июля 2023 года.

Источник: kanobu.ru

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