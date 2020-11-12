Все, что нужно знать об университетах Лиги Плюща: 8 самых известных вузов США

Лига Плюща или The Ivy League, @ivyleague — это ассоциация, состоящая из восьми частных университетов в США. Университеты расположены на северо-востоке страны, на территории семи штатов. Образовательные учреждения, которые входят в ассоциацию, считаются престижными во всем мире, ежегодно входят в топы лучших вузов. Диплом одного из университетов открывает перед выпускниками большие возможности для дальнейшей карьеры. А среди преподавателей известные ученые, деятели культуры, политики.

Еще одна особенность университетов Лиги Плюща — множество традиций и обычаев, которые формируются там на протяжении веков.





Университеты-члены Лиги Плюща:





— Брауновский университет или Brown University

— Гарвардский университет или Harvard University

— Дартмутский колледж или Dartmouth College

— Йельский университет или Yale University

— Колумбийский университет или Columbia University

— Корнеллский университет или Cornell University

— Пенсильванский университет или University of Pennsylvania

— Принстонский университет или Princeton University.

Рассказываем про каждый из них подробнее.









Самый старый университет в Лиге. Насчитывает более 20 000 кандидатов на получение степени, включая студентов бакалавриата и магистратуры. В университете отучились более 360 000 выпускников по всему миру.

Год основания: 1636 год

Где находится: Кембридж, штат Массачусетс

Школы:

— Гарвардская школа бизнеса

— Факультет искусств и наук

— Отделение непрерывного образования

— Гарвардская школа стоматологии

— Высшая школа дизайна

— Гарвардский институт богословия

— Высшая школа образования

— Гарвардская школа инженерных и прикладных наук имени Джона А. Полсона

— Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди

— Высшая школа искусств и наук

— Гарвардская школа права

— Гарвардская медицинская школа

— Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана

— Рэдклиффский институт перспективных исследований.

Кто учился: Марк Цукерберг, Джон Кеннеди, Билл Гейтс, Натали Портман.

Сайт университета.









Крупный исследовательский университет с широким спектром программ, кафедр, школ, центров, музеев и многих дочерних организаций.

Год основания: 1701 год

Где находится: Нью-Хейвен, штат Коннектикут

Школы:

— Йельский колледж

— Высшая школа искусств и наук

— Школа архитектуры

— Художественная школа

— Семинария

— Школа драматического искусства

— Школа инженерных и прикладных наук

— Школа окружающей среды

— Юридический факультет

— Школа управления

— Школа медицины

— Музыкальная школа

— Школа медицинских сестер

— Школа общественного здравоохранения.

Кто учился: Джордж Буш, Джеральд Форд, Уильям Тафт.

Сайт университета.









В университете сосредоточены факультеты медицины, юридических и классических дисциплин.

Год основания: 1740 год

Где находится: Филадельфия, штат Пенсильвания

Школы:

— Школа коммуникации Анненберга

— Школа искусств и наук

— Школа стоматологической медицины

— Школа инженерных и прикладных наук

— Высшая школа образования

— Школа сестринского дела

— Юридический факультет

— Медицинская школа им. Перельмана

— Школа социальной политики и практики

— Школа дизайна Стюарта Вейцмана

— Бизнес-школа Уортона

— Школа ветеринарной медицины.

Кто учился: Уоррен Баффет, Дональд Трамп, Илон Маск.

Сайт университета.









Университет, который известен своими научными разработками и исследованиями.

Год основания: 1746 год

Где находится: Принстон, штат Нью-Джерси

Школы:

— Колледж, занимающийся подготовкой бакалавров по прикладным и гуманитарным наукам

— Высшая школа, предназначенная для аспирантов и магистров

— Школа инженерных и прикладных наук

— Архитектурная школа

— Школа общественных и международных отношений Вудро Вильсона.

Кто учился: Мишель Обама, Джефф Безос, Юджин О`Нил, Пол Малдун.

Сайт университета.





Университет расположен в районе Манхэттен, где занимает 6 кварталов.



Год основания: 1754 год

Где находится: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Школы:

— Высшая школа архитектуры, планирования и консервации

— Школа искусств

— Колледж Барнарда

— Бизнес-школа Колумбийского университета

— Колумбийский колледж

— Колледж стоматологической медицины

— Школа общих исследований

— Высшая школа искусств и наук

— Школа международных и общественных отношений

— Еврейская теологическая семинария

— Колумбийская школа журналистики

— Юридический факультет Колумбийского университета

— Школа медицинских сестер

— Школа профессиональных исследований

— Школа социальной работы

— Педагогический колледж

— Союзная духовная семинария

— Колледж врачей и хирургов.

Кто учился: Теодор Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Барак Обама.

Сайт университета.









Основанный в 1764 году, Браун является ведущим исследовательским университетом, где работают всемирно известные преподаватели.

Год основания: 1764 год

Где находится: Провиденс, штат Род-Айленд

Школы:

— Инженерная школа

— Школа профессиональных исследований

— Школа общественного здравоохранения

— Медицинская школа Уоррена Альперта

— Главный колледж университета

— Институт археологии и древнего мира им. Жуковски

— Лаборатория морской биологии

— Институт Уотсона по международным и общественным отношениям.

Кто учился: Марвин Бауэр, Дэвид Эберсман, Брайан Мойнихан, Том Ротман.

Сайт университета.









Включает в себя не только колледж. Здесь также учатся аспиранты, проводятся научные исследования.

Год основания: 1769 год

Где находится: Ганновер, штат Нью-Гэмпшир

Школы:

— Медицинская школа Гейзеля

— Школа аспирантуры и повышения квалификации Гуарини

— Инженерная школа Тайера

— Школа бизнеса Тука.

Кто учился: Овен Чемберлен, Карл Барри Шарплесс, Джордж Дэвис Шелл.

Сайт университета.









В этом университете было сделано множество открытий. Есть государственные гранты.

Год основания: 1865 год

Где находится: Итака, штат Нью-Йорк

Школы:

— Колледж сельского хозяйства и естественных наук

— Колледж архитектуры, искусства и планирования

— Колледж искусств и наук

— Колледж бизнеса

— Школа гостиничного администрирования

— Инженерный колледж

— Колледж экологии человека

— Школа производственных и трудовых отношений

— Факультет вычислительной техники и информатики

— Юридическая школа Корнелла

— Колледж ветеринарной медицины

— Школа непрерывного образования и летние сессии.

Кто учился: Роберт Уильям Холли, Барбара Мак-Клинток, Роберт Энгл.

Сайт университета.