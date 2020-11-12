Все, что нужно знать об университетах Лиги Плюща: 8 самых известных вузов США

Лига Плюща или The Ivy League, @ivyleague — это ассоциация, состоящая из восьми частных университетов в США. Университеты расположены на северо-востоке страны, на территории семи штатов. Образовательные учреждения, которые входят в ассоциацию, считаются престижными во всем мире, ежегодно входят в топы лучших вузов. Диплом одного из университетов открывает перед выпускниками большие возможности для дальнейшей карьеры. А среди преподавателей известные ученые, деятели культуры, политики.
Еще одна особенность университетов Лиги Плюща — множество традиций и обычаев, которые формируются там на протяжении веков.
Университеты-члены Лиги Плюща:
— Брауновский университет или Brown University
— Гарвардский университет или Harvard University
— Дартмутский колледж или Dartmouth College
— Йельский университет или Yale University
— Колумбийский университет или Columbia University
— Корнеллский университет или Cornell University
— Пенсильванский университет или University of Pennsylvania
— Принстонский университет или Princeton University.
Рассказываем про каждый из них подробнее.
Гарвардский университет, @harvard
Самый старый университет в Лиге. Насчитывает более 20 000 кандидатов на получение степени, включая студентов бакалавриата и магистратуры. В университете отучились более 360 000 выпускников по всему миру.
Год основания: 1636 год
Где находится: Кембридж, штат Массачусетс
Школы:
— Гарвардская школа бизнеса
— Факультет искусств и наук
— Отделение непрерывного образования
— Гарвардская школа стоматологии
— Высшая школа дизайна
— Гарвардский институт богословия
— Высшая школа образования
— Гарвардская школа инженерных и прикладных наук имени Джона А. Полсона
— Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди
— Высшая школа искусств и наук
— Гарвардская школа права
— Гарвардская медицинская школа
— Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана
— Рэдклиффский институт перспективных исследований.
Кто учился: Марк Цукерберг, Джон Кеннеди, Билл Гейтс, Натали Портман.
Сайт университета.
Йельский университет, @yale
Крупный исследовательский университет с широким спектром программ, кафедр, школ, центров, музеев и многих дочерних организаций.
Год основания: 1701 год
Где находится: Нью-Хейвен, штат Коннектикут
Школы:
— Йельский колледж
— Высшая школа искусств и наук
— Школа архитектуры
— Художественная школа
— Семинария
— Школа драматического искусства
— Школа инженерных и прикладных наук
— Школа окружающей среды
— Юридический факультет
— Школа управления
— Школа медицины
— Музыкальная школа
— Школа медицинских сестер
— Школа общественного здравоохранения.
Кто учился: Джордж Буш, Джеральд Форд, Уильям Тафт.
Сайт университета.
Пенсильванский университет, @uofpenn
В университете сосредоточены факультеты медицины, юридических и классических дисциплин.
Год основания: 1740 год
Где находится: Филадельфия, штат Пенсильвания
Школы:
— Школа коммуникации Анненберга
— Школа искусств и наук
— Школа стоматологической медицины
— Школа инженерных и прикладных наук
— Высшая школа образования
— Школа сестринского дела
— Юридический факультет
— Медицинская школа им. Перельмана
— Школа социальной политики и практики
— Школа дизайна Стюарта Вейцмана
— Бизнес-школа Уортона
— Школа ветеринарной медицины.
Кто учился: Уоррен Баффет, Дональд Трамп, Илон Маск.
Сайт университета.
Принстонский университет, @princeton
Университет, который известен своими научными разработками и исследованиями.
Год основания: 1746 год
Где находится: Принстон, штат Нью-Джерси
Школы:
— Колледж, занимающийся подготовкой бакалавров по прикладным и гуманитарным наукам
— Высшая школа, предназначенная для аспирантов и магистров
— Школа инженерных и прикладных наук
— Архитектурная школа
— Школа общественных и международных отношений Вудро Вильсона.
Кто учился: Мишель Обама, Джефф Безос, Юджин О`Нил, Пол Малдун.
Сайт университета.
Колумбийский университет, @columbia
Университет расположен в районе Манхэттен, где занимает 6 кварталов.
Год основания: 1754 год
Где находится: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Школы:
— Высшая школа архитектуры, планирования и консервации
— Школа искусств
— Колледж Барнарда
— Бизнес-школа Колумбийского университета
— Колумбийский колледж
— Колледж стоматологической медицины
— Школа общих исследований
— Высшая школа искусств и наук
— Школа международных и общественных отношений
— Еврейская теологическая семинария
— Колумбийская школа журналистики
— Юридический факультет Колумбийского университета
— Школа медицинских сестер
— Школа профессиональных исследований
— Школа социальной работы
— Педагогический колледж
— Союзная духовная семинария
— Колледж врачей и хирургов.
Кто учился: Теодор Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Барак Обама.
Сайт университета.
Брауновский университет, @brownu
Основанный в 1764 году, Браун является ведущим исследовательским университетом, где работают всемирно известные преподаватели.
Год основания: 1764 год
Где находится: Провиденс, штат Род-Айленд
Школы:
— Инженерная школа
— Школа профессиональных исследований
— Школа общественного здравоохранения
— Медицинская школа Уоррена Альперта
— Главный колледж университета
— Институт археологии и древнего мира им. Жуковски
— Лаборатория морской биологии
— Институт Уотсона по международным и общественным отношениям.
Кто учился: Марвин Бауэр, Дэвид Эберсман, Брайан Мойнихан, Том Ротман.
Сайт университета.
Дартмутский колледж, @dartmouthcollege
Включает в себя не только колледж. Здесь также учатся аспиранты, проводятся научные исследования.
Год основания: 1769 год
Где находится: Ганновер, штат Нью-Гэмпшир
Школы:
— Медицинская школа Гейзеля
— Школа аспирантуры и повышения квалификации Гуарини
— Инженерная школа Тайера
— Школа бизнеса Тука.
Кто учился: Овен Чемберлен, Карл Барри Шарплесс, Джордж Дэвис Шелл.
Сайт университета.
Корнеллский университет, @cornelluniversity
В этом университете было сделано множество открытий. Есть государственные гранты.
Год основания: 1865 год
Где находится: Итака, штат Нью-Йорк
Школы:
— Колледж сельского хозяйства и естественных наук
— Колледж архитектуры, искусства и планирования
— Колледж искусств и наук
— Колледж бизнеса
— Школа гостиничного администрирования
— Инженерный колледж
— Колледж экологии человека
— Школа производственных и трудовых отношений
— Факультет вычислительной техники и информатики
— Юридическая школа Корнелла
— Колледж ветеринарной медицины
— Школа непрерывного образования и летние сессии.
Кто учился: Роберт Уильям Холли, Барбара Мак-Клинток, Роберт Энгл.
Сайт университета.