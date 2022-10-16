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VR-гарнитура Apple будет сканировать радужную оболочку глаза для идентификации пользователя
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Сегодня в 10:42

VR-гарнитура Apple будет сканировать радужную оболочку глаза для идентификации пользователя

Гарнитура Apple Mixed Reality будет сканировать радужную оболочку глаза для идентификации пользователя. Новая функция позволит быстро совершать платежи и входить в учетные записи по аналогии с Face ID и Touch ID.

Сканирование радужной оболочки упростит использование гарнитуры разными людьми. Чтобы идентифицировать пользователя, встроенные камеры будут отслеживать, куда он смотрит.

В Apple Mixed Reality будет 14 камер, — большая их часть предназначена для лучшего захвата движений тела. Например, две камеры будут направлены вниз, чтобы следить за ногами.

Гарнитура Apple напоминает лыжные очки — в ее дизайне использовались сетчатые ткани, металл и стекло.

Источник: incrussia.ru

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