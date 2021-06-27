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Вложения инвесторов младше 24 лет в фондовый рынок, выросли в 8 раз в 2021 году, до 7 млрд рублей
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Сегодня в 10:59

Вложения инвесторов младше 24 лет в фондовый рынок, выросли в 8 раз в 2021 году, до 7 млрд рублей

При этом наибольший рост инвесторов за год — среди «миллениалов».

Объем вложений «миллениалов» (люди 1981-1996 года рождения) и «иксов» (1965-1980 годов рождения) вырос в 2 раза — до 25 и 88 млрд рублей, соответственно, согласно исследованию «Сбера», на основе статистики компании «Сбер Управление Активами».

Самый маленький рост показали общие объемы вложений «бумеров» (с 1946 по 1964 год рождения) — 50%, до 124 млрд рублей.

Общее число инвесторов-«миллениалов» в «Сбере» увеличилось за год в 4 раза, а «зумеров» (с 1997 года рождения и младше) — в 3.

Среди «зумеров» 55% выбирают облигации, еще 45% отдают предпочтение акциям. Среди «миллениалов» доли разделились поровну, при этом многие, одновременно вкладываются и в акции, и в облигации.

«Бумеров» эксперты назвали «самыми прагматичными и консервативными инвесторами». Из них 75% вкладывают средства в облигации, 13% — в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и 12% — в акции.

Источник: vc.ru

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#статистика #сбербанк #инвестиции #акции
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