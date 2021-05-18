Visa представила результаты исследования женского предпринимательства в Казахстане

Visa представила результаты исследования, проведенного компанией FusionLab среди женщин-предпринимательниц из 7 городов Казахстана: Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Павлодара, Петропавловска, Актобе и Усть-Каменогорска. Исследование проводилось в рамках центральноазиатской волны глобальной инициативы She’s Next. Empowered by Visa, направленной на поддержку женщин в бизнесе.

Результаты исследования:

— основной сферой деятельности для большей части респондентов является торговля — 28%. Также женщины активно развивают бизнес в таких отраслях, как образование — 11%, индивидуальные услуги — 11%, отели / рестораны / кафе — 10%, недвижимость — 9% и медицинские услуги — 8%.

— больше половины действующих предпринимательниц используют Интернет для продаж своих товаров или услуг

— бизнес активно использует безналичные способы приема оплат: большинство предпринимательниц предоставляют покупателям возможность осуществлять оплату как в безналичной, так и в наличной форме

— 54% респондентов считают, что в Казахстане существует разделение на «мужской» и «женский» бизнесы. К «типичным женским» сферам относят: индивидуальные услуги, мода и дизайн, розничная торговля продовольственными товарами, медицинские услуги

— женщины чаще всего называют причиной открытия бизнеса стремление получить финансовую независимость, возможность заниматься любимым делом и возможность заработать больше денег

— женщина-предпринимательница, по мнению опрошенных, должна обладать такими качествами как уверенность в себе, стрессоустойчивость, инициативность и работоспособность.

— основной проблемой при открытии бизнеса больше половины активных предпринимательниц считают набор хорошей команды сотрудников, отмечают сложности в совмещении ведения бизнеса и домашних обязанностей, также 61% испытали некоторые сложности во время привлечения денежных средств для открытия собственного дела.

Несмотря на существующие сложности, большинство женщин-предпринимательниц планируют расширять бизнес на следующий год. Среди тех, кто только планирует открывать свое дело, большинство готово перейти от планов к действию уже в этом году.