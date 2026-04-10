WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Visa и Ipak Yuli Bank запустили первую волну инициативы She’s Next в Узбекистане
06.04.2026

Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей, совместно с Ipak Yuli Bank объявили о запуске первой волны глобальной инициативы She’s Next в Узбекистане, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства. Инициативу также поддержали Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан и компания по поддержке женского предпринимательства Hamroh.


Саидаброр Сайдахмедов, председатель правления Ipak Yuli Bank

Развитие женского предпринимательства — один из ключевых факторов устойчивого экономического роста и формирования современной деловой среды. В Узбекистане мы видим, как растет предпринимательская активность женщин, и для нас важно не только поддерживать этот тренд, но и создавать конкретные инструменты для его развития — от финансирования до образовательных инициатив. Партнерство с Visa и запуск She’s Next — это часть нашей ESG-стратегии и вклад в формирование устойчивой предпринимательской экосистемы, где женщины получают доступ к знаниям, ресурсам и возможностям для роста. Мы уверены, что эта инициатива станет практической платформой, которая поможет многим женщинам в Узбекистане сделать следующий шаг в развитии своего бизнеса.


Согласно отчету ООН Women’s Entrepreneurship in Uzbekistan: Assessment and Recommendations, опубликованному в апреле 2025 года, около 2,1 миллиона женщин в Узбекистане занимаются бизнесом — в семь раз больше, чем в 2020 году. Они составляют примерно 35% всех занятых женщин в экономике страны. Эти данные подчеркивают высокий интерес женщин к предпринимательской деятельности, и указывают на необходимость целевых мер поддержки, включая финансирование и обучение управлению бизнесом.

Чтобы поддержать предпринимательниц и дать им доступ к знаниям, полезным ресурсам и финансированию, Visa совместно с Ipak Yuli Bank запустили первую волну She’s Next под слоганом Boshlang! — «Смелость начинать!», который отражает главную идею проекта: не нужно ждать идеальных условий, чтобы начать свой путь — главное сделать первый шаг.

Принять участие в инициативе могут женщины, которые уже развивают бизнес или только задумываются об открытии собственного дела. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе She's Next до 24 мая включительно. После регистрации участницы получат доступ к образовательной программе, состоящей из четырех видеоуроков и тестов. При успешном прохождении образовательной программы участницы смогут подать бизнес-план на оценку экспертной комиссии. По итогам оценки будут определены 30 финалисток, которые отправятся в Ташкент на She’s Next Pitch Day, чтобы презентовать свои проекты перед жюри, а 7 победительниц получат денежные гранты на запуск или развитие собственного бизнеса. Общий призовой фонд составляет 22 000 долларов.


Санжар Сулейманов, вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии

Инициатива She’s Next с 2019 года помогает женщинам по всему миру запускать собственные проекты и развивать действующий бизнес. Сегодня мы рады впервые запустить эту инициативу в Узбекистане совместно с Ipak Yuli Bank. Узбекистан – это большой и активно растущий рынок с сильным предпринимательским потенциалом, и мы видим, что всё больше женщин выбирают путь бизнеса. При этом подписание меморандума в рамках запуска первой волны She’s Next — важный шаг в направлении поддержки женского бизнеса в стране. Мы надеемся, наша инициатива позволит предпринимательницам масштабировать свои идеи, получить ценные знания и выйти на новые рынки. Символично, что первая волна инициативы проходит под слоганом «Boshlang! – Смелость начинать!», ведь именно смелость сделать первый шаг часто становится отправной точкой для больших побед и успехов.


Как принять участие в первой волне She’s Next в Узбекистане?

Чтобы принять участие в инициативе, предпринимательницам необходимо зарегистрироваться на платформе She's Next, выбрав одну из трех категорий:

— действующий бизнес

— начинающий бизнес

— IT бизнес.


Этапы проекта

— регистрация – со 2 апреля по 24 мая предпринимательницам необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next

— образовательный этап — с 25 мая по 7 июня все зарегистрированные участницы получат доступ к образовательной части инициативы, состоящей из 4 лекций и 4 тестов. После изучения материалов каждой лекции участницам будет предложено пройти проверочный тест. Успешное прохождение всех 4 тестов позволит перейти к следующему этапу

— подача бизнес-планов — с 8 июня по 28 июня после успешного прохождения всех 4 тестов участницы смогут подать свой бизнес-план на оценку, выбрав одну из трех категорий – «Действующий бизнес», «Начинающий бизнес» и «IT-бизнес»

— экспертная комиссия — с 29 июня по 19 июля эксперты выберут 30 лучших проектов – по 10 в каждой категории. Участницы, чьи проекты пройдут в финал, будут приглашены в Ташкент на She’s Next Pitch Day

— She’s Next Pitch Day — 7 августа 30 финалисток примут участие в питчинге своих проектов на She’s Next Pitch Day в Ташкенте в трех категориях – «Действующий бизнес», «Начинающий бизнес» и «IT бизнес». По итогам питчинга жюри выберет 7 победительниц первой волны She’s Next.


Новости инициативы и объявления о каждом этапе будут опубликованы на платформе She's Next, а также в официальном Telegram -канале инициативы.

#женскийбизнес #узбекистан #visa #предпринимательство #shesnext
