В США создадут первый в мире «умный» город с 5G

В США планируют создать первый в мире «умный» город с сетями 5G. Он расположится рядом с Вашингтоном, недалеко от строящейся штаб-квартиры Amazon. Авторы проекта — мобильный оператор AT&T и компания JBG Smith, инвестирующая в недвижимость.

Установку сетевого оборудования запланировали на первую половину 2022 года. Проект задуман как прототип «умных» городов будущего, где будут созданы условия для беспилотных автомобилей, «умного» освещения, интернета вещей, устойчивого развития и использования искусственного интеллекта в разных сферах.

В пешей доступности от нового города располагаются штаб-квартиры Amazon, Virginia Tech и Boeing, а также Пентагон, аэропорт, Белый дом и Капитолий.

Сеть 5G должна охватить офисы, жилые помещения, торговые пространства и штаб-квартиру Amazon.

Источник: incrussia.ru