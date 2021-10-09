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В сети появился первый трейлер перезапуска «Обители зла»
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Сегодня в 10:48

В сети появился первый трейлер перезапуска «Обители зла»

Sony Pictures показал первый трейлер перезапуска «Обители зла» — «Обитель зла: Раккун-Сити». Фильм выйдет в прокат 2 декабря.

В нем показали знаковые места из первых двух игр Resident Evil, а именно особняк и полицейский участок Раккун-Сити. Не обошлось и без отсылок, начиная с появления Лизы Тревор, младшей сестры офицера полиции Криса Редфилда и заканчивая первым зомби, которого поклонники видели в игре.

Перезапуском франшизы, основанной на одноименной компьютерной игре, займется режиссер Йоханнес Робертс.

Источник: daily.afisha.ru

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