В Казахстане ввели QR-подписание документов

В Казахстане уже стало доступно QR-подписание вместо ЭЦП на порталах госуслуг

Для подписания по QR необходимо авторизоваться в eGov Mobile — для физических лиц или eGov Business — для юридических лиц, по Face ID, отпечатку пальца либо пин-коду.

На главной странице приложения нужно открыть вкладку eGovQR, считать сформированный QR и подписать документ. Далее подписанные документы направляются на дальнейшее исполнение или рассмотрение по назначению.

Работа по расширению сферы применения QR-подписания продолжается. Так на завершающем этапе находятся работы в части реализации возможности QR-подписания на сайте «Единого Накопительного Пенсионного Фонда».

Источник: tengrinews.kz