В Казахстане пройдет Неделя франкофонного кино от Французского альянса

Фестиваль начнется 2 апреля с французского фильма «Черный ящик», который будет показан в 18:00 в Kinopark Keruen в Нур-Султане и в 19:00 в Kinopark Globus в Алматы. Кинокартина поведает о захватывающей дух истории расследования загадочного крушения самолета. В Шымкенте Неделя франкофонного кино будет открыта фильмом «Жизнь, полная безумия». Его покажут в 12:00 по адресу пр. Тауке хана, 5, Французский Альянс.

Все показы бесплатные. Чтобы получить билет, достаточно пройти на кассу кинотеатра в день показа. Места ограничены.