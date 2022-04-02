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В Казахстане пройдет Неделя франкофонного кино от Французского альянса
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Вчера в 18:20

В Казахстане пройдет Неделя франкофонного кино от Французского альянса

Неделя франкофонного кино будет проходить со 2 по 10 апреля. Она порадует зрителей большим выбором франкофонных фильмов. Всего будет показан 21 фильм, 14 из которых французского производства.

Фестиваль начнется 2 апреля с французского фильма «Черный ящик», который будет показан в 18:00 в Kinopark Keruen в Нур-Султане и в 19:00 в Kinopark Globus в Алматы. Кинокартина поведает о захватывающей дух истории расследования загадочного крушения самолета. В Шымкенте Неделя франкофонного кино будет открыта фильмом «Жизнь, полная безумия». Его покажут в 12:00 по адресу пр. Тауке хана, 5, Французский Альянс.

Все показы бесплатные. Чтобы получить билет, достаточно пройти на кассу кинотеатра в день показа. Места ограничены.


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#казахстан #франция #кино #фестиваль #показфильма
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.