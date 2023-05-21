В детских садах Кыргызстана внедрят программу STEM-образования

Шесть тысяч педагогов освоят программу STEM-образования для дошколят. Сотрудники ведомства, Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, методисты и воспитатели детских садов Бишкека, Сокулукского и Аламединского районов Чуйской области апробировали парциальную модульную программу «SТЕМ-дошкольник».

«SТЕМ-дошкольник» стал частью обучающей программы шести тысяч педагогов дошкольных образовательных организаций и 57 методистов районных и городских отделов образования современным практикам работы с детьми.

Программа разработана в рамках проекта «Укрепление основ обучения», реализуемого Министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка.

Источник: 24.kg